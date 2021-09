La moda de las apps de gobierno

Las aplicaciones digitales se han convertido en las herramientas favoritas de toda la sociedad. Son además un signo de modernidad, de adaptación al espíritu de los tiempos, de preocupación por los usuarios finales. El mercado de apps, como se les conoce, se cuenta por millones, puesto que ninguna de ellas es una navaja suiza (de esas que resuelven casi todos los problemas), y las necesidades y gustos de los consumidores son variadísimos.

Hay apps para prácticamente todo, desde las más útiles como linternas, brújulas, mapas, temporizadores, manejo de oficina, administración de gastos personales, hasta las que explotan el ocio a todo lo que da, como ponerse cabeza de animales, probar nuevos peinados sin necesidad de cortes de cabello, o emitir desde el móvil sonidos de látigos, silbatos, o hasta bytes sonoros de series televisivas para aderezar el momento.

Las tiendas de apps presumen y promueven de acuerdo con los gustos de los usuarios y la predicción de sus comportamientos, un número diverso de apps que siempre supera los cientos. Pero la decisión del usuario para instalarlas o no, depende en gran medida de su facilidad de uso y su utilidad práctica.

Diseñar apps no es asunto sencillo, en tanto la satisfacción del usuario resulta vital para el éxito. Es decir, un buen diseño de aplicaciones requiere de que éste se centre en la experiencia del usuario más que en el anhelo de uso de los creadores. Por ejemplo, una app de transcripción de voz a texto que fue diseñada para atender a las personas con debilidad auditiva, es usada más frecuentemente para escribir dictados en el móvil.

Como los gobiernos son bastante malos para satisfacer a los usuarios, las apps que diseñan regularmente son muy deficientes. Por ejemplo, hay las que concentran el cobro de servicios municipales en una ventanilla única que aparece en el móvil, pero aceptan transferencias de un sólo banco.

El caso de la recién estrenada app del programa “OrguYo Morelos”, es ilustrativo de lo que ocurre cuando el gobierno decide lanzar una aplicación sin considerar la experiencia del usuario. El gobierno del estado paga 97 mil pesos a un particular para hacer una app que sirva como “un escaparate interactivo y gratuito de bienes y servicios locales, además de una tienda en línea”, de acuerdo a lo que anunció el gobierno estatal al presentar la app.

Probablemente por la premura con que seguramente se desarrolló, pero la app no tiene una tienda en línea, pero tampoco representa una experiencia amigable al usuario. La aplicación agrupa alrededor de 400 empresas en la primera etapa, pero la única categorización de ellas que ofrece es la geográfica. Las empresas se pueden buscar por cada uno de los 36 municipios de forma eficiente pero no atractiva (apenas unas cuantas tienen sus logotipos y las que no lo presentan ofrecen el clipart de una lupa encerrada en un círculo) . La entrada de cada una dirige al usuario a un sitio web o una página de Facebook. Pero no hay búsqueda por categorías, así que si el consumidor busca ropa en Cuernavaca por ejemplo, debe recorrer una lista de restaurantes, viveros, granjas, artesanías, que hace extrañar en el modelo de sencillez que ofrecen las tiendas en línea.

