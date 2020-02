La Ley Electoral debe favorecer a Yeidckol Polevnsky

El Tribunal Electoral Federal tiene que darle la razón a quien la tiene, jurídicamente es espuria la nominación de Ramírez Cuéllar para dirigir MORENA.

Si bien se le pueden dar en los cuatro meses que sigue una oxigenación, sería una violación grave contra los derechos de MORENA a que este señor se le permitiera ser el presidente del partido en función.

Además desde el punto de vista de la ley, no hay razón para que la misma se viole y se deje sin efectos, lo que es una realidad; Polevnsky tiene razón, el evento que se fraguó para llevar a Ramírez Cuéllar con la anuencia de la Luján, tiene como resultado una grave laguna jurídica.

La ley señala y ordena que Yeidckol Polevnsky debe ser, que es la Secretaria General la Presidenta en funciones, no se le puede quitar ese cargo simple y sencillamente porque se le ocurrió a Ramírez Cuéllar hacerlo, y ponerse en esta hipótesis y ahora el Tribunal Electoral está en un gran conflicto por eso no lo resolvió hace unos días, porque hay demasiadas cuestiones y sobre todo que prevalezca el orden jurídico, de otra manera va a ver una serie de problemas que se van a repetir porque será espuria la presidencia de estos cuatro meses, y en consecuencia todo lo que ahí se vaya resolviendo.

Además será un mal ejemplo y el partido se quedará sin un sustento jurídico para lo que viene; es evidente que los tiradores, los que quieren ver que MORENA se deshaga están poniendo su mira en el año 2021; vienen cargadas las intenciones para que MORENA pierda la mayoría tan importante que tiene en la Cámara de Diputados, para que pueda Andrés Manuel seguir gobernando con las iniciativas que plantea; sería muy grave para MORENA, para Andrés Manuel, para México, que el año que entra ya no pudiera tener por estos dimes y diretes la mayoría tan necesaria para que pueda Andrés Manuel seguir gobernando como lo ha hecho hasta ahora.

Además hay que considerar que los partidos de la oposición están aliándose precisamente para que MORENA fracase, y frente a esto vendría también el de Andrés Manuel, y la debacle para el país; imagínese usted distinguido lector que me honran leyendo este espacio, qué va a pasar el año que entra si no salimos a votar en favor de Andrés Manuel, de MORENA y de los candidatos que nos garanticen que va haber una buena acción de gobierno; de otra manera vamos a estar en presencia de muchísimos problemas, porque los planes, el tren maya, el aeropuerto Santa Lucía y todo lo que viene junto con las acciones de gobierno de Andrés Manuel van a quedarse a medias, y volveremos a caer en lo que ha sido una práctica permanente, que en un momento dado no haya la posibilidad de que los planes, la iniciativa de gobierno de Andrés Manuel sean una realidad, porque ya no haya mayoría en la Cámara de Diputados; si de ahí se tiene que empezar hacer armisticios, convenios, negociaciones con los diferentes partidos de México vamos a enfrentar un fracaso grave, reitero, para México, para los mexicanos, sobre todo para el gobierno de Andrés Manuel, porque no habrá ninguna posibilidad de que podamos en un momento dado seguir gobernando como se ha hecho hasta ahora, en esas condiciones esperemos que el Tribunal Electoral falle en forma adecuada a favor de la razón, del Derecho y que revoquen la espuria presidencia que tiene Ramírez Cuéllar; reinstalen a Yeidckol Polevnsky, porque las mayorías están precisamente hacia allá; los candidatos de MORENA que van a ser los que lleguen a la Cama Diputados el año próximo serán determinantes; además también y este es un plus que hay que considerar, que al escoger 15 nuevos gobernadores y estar Ramírez Cuéllar en esa posición seguramente las cuestiones se van atomizar porque ya no va a existir la unidad que Andrés Manuel necesita para seguir gobernando como lo ha hecho hasta ahora y sería trágico, sería gravísimo para el país y para los mexicanos que ya no se pudiera contar con la mayoría en la Cámara de Diputados para que las iniciativas sigan siendo lo que hasta ahora, un programa, un régimen, una línea que va marcando el propio Presidente en beneficio de los mexicanos.

CONCLUSIÓN

Desde nuestra perspectiva el Tribunal Federal Electoral tiene que fallar en favor de la razón y la justicia. Es imposible quitar a la Presidenta en funciones, en este caso la señora Yeidckol Polevnsky porque ella jurídicamente es quien debe tener la presidencia, no podemos olvidar que ella está en funciones y precisamente el botín, el nombramiento de quienes van a ocupar los cargos de elección popular, no solamente los diputados federales sino también de los gobernadores, es un apetito voraz de que se tiene para quedarse con esas posiciones; frente a ello hay que formular esta interrogante ¿habrá alguien más cercano, que mejor haya defendido los principios de MORENA? sobre todo cuando era necesario, cuando Andrés Manuel andaba en la campaña, cuando hacía todo lo que tenía que realizar y que Yeidckol Polevnsky lo defendió en todos los foros, en todas las cámaras, y que desde nuestra perspectiva ella viene de tiempo atrás, cuando de Manuel luchaba y no era en realidad nada, y ahora bien sería gravísimo que este señor Ramírez Cuéllar se le confirmara; que Andrés Manuel optara por salirse del partido, se retirara y entonces las consecuencias van a ser gravísimas para México, para los mexicanos, para Andrés Manuel, para los que hemos creído en él, que hemos votado por él y que estamos esperando que el Tribunal Federal Electoral haga las mejores resoluciones, que prevalezca la justicia, la equidad y sobre todo que se respeten las garantías, los derechos humanos, los principios constitucionales del partido, porque de otra manera estaremos en la vía del precipicio para que se convierta en un fracaso y volvamos a lo que había en el pasado, a repartirse las gubernaturas, a repartirse la Cámara, para que finalmente ya no haya los planes y las acciones de gobierno que se han llevado hasta ahora.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com