La genuflexión del SNTE ante la 4T

En el año 2018 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desplegó toda su estructura, tanto nacional como la mayoría de las secciones del país (a excepción de la 7 de Chiapas y la 22 de Oaxaca) en apoyo al candidato de por la coalición Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) José Antonio Meade Kuribreña.

Siendo Secretario General del SNTE Juan Díaz de la Torre, encabezó la cruzada para que no triunfara la coalición “Juntos Haremos Historia” formada por el partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), lo que al no lograrlo marcó su salida de la secretaria general pidiendo licencia definitiva y el retiro de la vida sindical, por lo que entra a su relevo Alfonso Cepeda Salas y pone al magisterio a disposición de la cuarta transformación.

Hay una frase que acuñó el pasado Secretario General del SNTE que dice “El sindicato siempre estará al lado del poder”. Pero a medio sexenio, el gobierno que habría prometido la revalorización del magisterio no ha cumplido, se han eliminación varios programas que benefician a la niñez y juventud mexicana, principalmente las “escuelas de tiempo completo”.

Desde hace tres años el SNTE ha perdido peso político en las negociaciones salariales y prestacionales, tanto así que no se ha logrado ni una prestación a nivel nacional como estatal, y las que se tienen amenazan con eliminarlas o modificarlas.

Otro ejemplo ha sido el pésimo desempeño de la Unidad del Sistema para la Carrera de as Maestras y Maestros (USICAMM) donde el SNTE ya no tiene voz ni voto, sino ha sido captado por la CNTE ya que su titular pertenece a la sección 9 democrática de la CDMX, ya que ha afectado a los docentes en sus promociones vertical como horizontal, así mismos a los aspirantes a obtener una plaza de nuevo ingreso (y que pide el presidente se les de preferencia a los egresados de normales públicas), por lo que el SNTE no ha fijado una postura firme para que se respeten los derechos de sus agremiados, pero dónde ha sido más grave la afectación es en educación media superior.

Ahora el SNTE opera tanto en redes sociales como en reuniones presenciales para que cada docente junto a su familia y amigos vayan a votar en la revocación de mandato, ya que se necesita el 40% de la lista nominal de electores, es decir 37 millones 129 mil 287de votos y que difícilmente se alcanzará, por eso la urgencia de difundir, promocionar y presionar dicha consulta, ya que de no alcanzar esta cifra no tendrá ninguna validez y será un derroche de 1,567.4 millones de pesos que pudieron asignárselos a la educación tanto para beneficio de los alumnos como para los programas de promoción por incentivos entre otros.

En la sección 19 de Morelos, aunque con fondos color turquesa la promoción de la continuidad en su cargo de presidentes y sabiendo la problemática en educación, vitorean que las causas de los maestros las hizo suyas, algo parecido a la felicitación que hizo el SNTE en las redes sociales por la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles el cual no está concluido y todo fue un montaje.

Por eso el SNTE está genuflexo ante la 4T, más que la propia CNTE, y no, de estar al lado del poder para obtener logros en beneficio de la educación y sus actores que son los niñas, niños, jóvenes y los docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación.

Ánimo Maestras y Maestros