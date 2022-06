La falsa renta de patrullas en Cuerna

El Ayuntamiento de Cuernavaca no ha rentado una decena de patrullas para brindar servicios de vigilancia en la ciudad que padece problemas graves de seguridad pública desde hace más de una década. El sistema de financiamiento de la decena de unidades con las que la administración de José Luis Urióstegui ha logrado ampliar en 30% las patrullas que prestan servicio en la ciudad no es una renta sino un esquema conocido como arrendamiento financiero o leasing, que es bastante usado por empresas en todo el mundo.

El esquema es más o menos simple, el consumidor firma un contrato que establece el pago de una cuota mensual durante un determinado tiempo (regularmente tres o cuatro años). Al término del contrato, el consumidor tiene la posibilidad de renovar el contrato para otra unidad nueva, o adquirir la misma, para ello se considera el valor del vehículo en el momento del término del contrato y se paga sólo la diferencia entre éste y el monto pagado en las mensualidades.

A diferencia de una compra a crédito, en el leasing el vehículo (en este caso cinco patrullas sedán y otras tantas pick up), no es propiedad del consumidor (ni jurídica ni contablemente) hasta que finaliza el proceso de compra.

El esquema de leasing o arrendamiento financiero funciona para evitar pagar enganche de autos nuevos y mantener el parque vehícular renovado, evita la obsolescencia en tecnología vehicular, permite deducir impuestos por las mensualidades. Además, los costos de apertura del contrato son sensiblemente más bajos que el enganche de un auto comprado a crédito, la tasa de interés se mantiene toda la duración del contrato y las mensualidades suelen ser bastante más bajas.

El modelo no es nuevo hace décadas que en México se compran muchos vehículos así. Por supuesto que en un país donde culturalmente nos gusta tener la propiedad de las cosas en manos de los usuarios, resulta poco popular; y menos cuando muchos de los contratos de leasing establecen límites por kilometraje y sancionan los excesos, no permiten hacer modificaciones a la unidad, no permiten cancelaciones, permiten las inspecciones frecuentes del vehículo y cargan al usuario las cuotas vehiculares y de seguro (en el caso de las patrullas de Cuernavaca parece que esa parte va incluida en la inversión anunciada).

Hay quienes acusan al gobierno municipal de estar rentando patrullas, lo que en toda justicia es falso entre otras cosas porque es un esquema que ofrece muy pocas ventajas y es extraordinariamente caro. La renta de un sólo auto mediano en Cuernavaca ronda entre los mil 367 y los mil 789 pesos diarios, lo que por treinta días significaría erogar entre 41 mil 600 y 53 mil 670 pesos mensuales por cada unidad, ninguna patrulla en sí misma, por cierto; es decir, alrededor de medio millón de pesos por las diez unidades que por la vía del leasing costarán 300 mil pesos al mes. En la renta de vehículos, el usuario devuelve las unidades sin compromisos posteriores para ninguna de las partes.

La confusión que ha generado una andanada de críticas al alcalde Urióstegui podría deberse en que al contratante de servicios de leasing o arrendamiento financiero, se le llama también arrendatario, aún cuando el esquema es totalmente diferente. Aunque también podría ser por simple mala leche.

Probablemente, en otras condiciones (un presupuesto holgado para adquirir y renovar equipos), el arrendamiento podría ser poco recomendable. Aún eso estaría sujeto a un análisis más profundo. Pero Cuernavaca debe por todos lados, requiere con urgencia de obra pública en infraestructura, y de reforzar la seguridad. Frente a ello, la ampliación de vehículos de patrullaje era urgente y el esquema de leasing parece la opción correcta.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx