La diferencia

Por fin, el pasado lunes arrancaron las campañas locales en todo el estado, son veintitrés partidos políticos buscando 20 diputaciones locales y 33 presidencias municipales con sus respectivos cabildos. Y si sumamos a los diputados federales que arrancaron hace un par de semanas, suman casi mil candidatos haciendo campaña al mismo tiempo en un territorio tan pequeño como el del estado de Morelos. Una verdadera locura.

Soy candidato a Presidente Municipal de mi ciudad natal, la heroica e histórica Cuautla Morelos, aquí nací, aquí crecí, amo mi ciudad y quiero verla ser grande otra vez.

Cuando era niño viví varios eventos en Cuautla que cambiaron mi vida. Les cometo algunos de los más importantes. Yo fui un niño tímido, pero siempre estudioso, responsable y trabajador, en sexto de primaria, cuando tenía 11 años, gané un concurso de conocimientos en la zona escolar a la que pertenecía mi escuela, y de premio me enviaron a un viaje de una semana, con todos los gastos pagados, a la Ciudad de México, a conocer al Presidente de la República, en aquel entonces el Lic. José López Portillo. Ese viaje que hicimos unos 20 niños de Morelos, cambió mi vida por completo, me mostró un mundo que desconocía y que me sorprendió, una enorme ciudad, llena de atracciones completamente desconocidas para mi, conocer el Zoológico y el lago de Chapultepec, Reino Aventura, el Palacio Nacional, y tantas otras cosas me hicieron soñar con crecer y viajar por todo el mundo. Ese sueño hizo crecer mi deseo de salir de la pobreza. Y me hizo esforzarme aún más.

Cuando terminé la Universidad, tuve la fortuna de ser seleccionado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para estudiar una Maestría en Ingeniería en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Yo ya estaba casado y ya había nacido mi hija mayor, ya tenía un motivo aún mayor para esforzarme.

Me gradué con honores como Maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y antes como Ingeniero Industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También soy asociado del Programa LEAD International por el Colegio de México.

Cuento con casi 30 años de experiencia en el sector gubernamental: recientemente me desempeñé como Director General de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) de México, A.C. Fui Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, en el Gobierno del estado de Morelos (CEAGUA) y antes fui Director General del Organismo de Cuenca Balsas, Gerente nacional de Planeación Hidráulica y Gerente regional de Programación en el Valle de México, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). También estudié y trabajé en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), donde desarrollé la investigación con la que obtuve el Premio Nacional BANOBRAS.

¿Por qué decidí entrar a competir por la alcaldía? Me preguntan muchos. La respuesta es simple, porque quiero cambiar las cosas.

Cuautla ha padecido por décadas de políticos que son pésimos administradores; y algunos de ellos muy corruptos. Estos políticos del pasado hipotecaron el futuro de muchas generaciones con endeudamientos que nunca se reflejaron en obras y mejores servicios públicos. Nosotros queremos demostrar que sí se puede hacer un gobierno profesional y honesto.

En la próxima elección los ciudadanos pueden decidir entre los políticos de siempre o cambiar el rumbo de Cuautla, y elegir a un Ciudadano como yo, que tiene preparación y experiencia en el servicio público, eso marcará una gran diferencia.