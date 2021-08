La deuda del agua potable

El añejo conflicto por la falta de servicio de agua potable en Cuernavaca, amenaza con agravarse aún más en tanto cada actor pareciera dispuesto a explotarlo políticamente mientras los alcaldes (el actual y el electo), tratan de negociar soluciones parciales con la CFE, que cada vez parece menos dispuesta a la comprensión. Mientras, los habitantes de una decena de colonias, más las que se acumulen, siguen padeciendo la falta del servicio y algunos se han radicalizado al grado de hacer guardia en los pozos para evitar más cortes de energía a los equipos de bombeo.

Por si alguien no se hubiera enterado, el asunto es más o menos así, durante las dos últimas administraciones el Ayuntamiento de Cuernavaca acumuló un pasivo con la CFE superior a los 265 millones de pesos. Se han hecho diversos convenios para pagar en abonos el total del adeudo pero no han sido respetados por ninguna de las partes; ni el Ayuntamiento ha pagado lo que debiera, ni la CFE ha detenido los cortes de energía a los pozos de agua. Con ello, cientos de inmuebles, la mayoría residenciales, han sufrido la suspensión del servicio.

El problema, el alcalde electo José Luis Urióstegui lo resume no es que falte agua, sino que por deficiencias administrativas se han presentado los cortes de energía que inhabilitan los equipos de bombeo. Otro asunto es que el Ayuntamiento no tiene los más de 265 millones de pesos para pagar a la CFE. Entre la falta de recaudación, los adeudos heredados y una colección de fallas administrativas, al organismo operador no le alcanza, aparentemente, ya ni para las mensualidades.

Cuauhtémoc Blanco ha anunciado que el gobierno del estado buscará gestionar la solución al adeudo; y aprovechó la ocasión para nuevamente cargar contra el alcalde Francisco Villalobos acusándolo de falta de voluntad y de capacidad, y asegurando que se debe investigar porque SAPAC fue la caja chica del Ayuntamiento. Nada realmente nuevo en el embate contra el atribulado Lobito, que de los funcionarios actuales, es el villano favorito para el gobernador.

Por supuesto que debe investigarse el origen del adeudo de SAPAC con la CFE, la administración municipal anterior que presidió Cuauhtémoc Blanco hasta que fue relevado los últimos meses por Juan Manuel Hernández Limonchi, dejó un pasivo superior a los cien millones de pesos con la CFE. El gobernador asegura que en su período pagó a CFE y probablemente lo hizo en parcialidades, porque los datos reportan que dejó un pasivo difícil de manejar.

Pero en Morelos, cualquier problema sistémico funciona para echarle puyas al contrario, porque de que habrá auditorías sobre la gestión de Villalobos no queda la menor duda; tendrán que revisarse las cuentas públicas del municipio y el proceso de entrega-recepción seguramente saldrán irregularidades, en caso de que las hubiera, en el manejo de recursos del SAPAC. Casi todo lo demás es grilla que cae en blandito en medio de la ira de los miles de ciudadanos que padecen la falta de agua potable.

Lo que urge es solucionar el problema del adeudo y corregir las normas y el diseño de SAPAC para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Cualquier otro discurso, en este momento, resulta por lo menos inoportuno.

