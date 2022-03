La Derrota Secreta de Putin

De acuerdo a su biografía, parece que lo único que puede detener a Putin en Ukrania es la derrota. Pero esta parece tan difícil, casi imposible.

Los padres de Putin se criaron en la postguerra de una invasión a Leningrado, San Petersburgo, que dejó 1 millón y 800 mil rusos muertos.

Durante su niñez, Putin vivía en un barrio gobernado por la “ley de los ladrones”, pero que Joseph Brodsky, aquel poeta ruso ganador del premio nobel de literatura, en un poema declaraba que los prefería sobre “los asesinos”.

Desafortunadamente, no podemos encontrar en la vida de Putin, cuando ha sido derrotado y no, porque no haya ocurrido, sino porque una de las características de su vida y su formación es el secreto. Así le llamó al libro sobre la vida de Putin, Putin, El Itinerario Secreto. Según, Vladimir Fedorovsky, el autor de este libro, Putin heredó su voluntad de poder de esa infancia y de su observación de la mafia.

Desafortunadamente, la derrota y retirada de Rusia de Afganistán, se considera el Vietnam de Rusia frente a los guerrilleros muyahidines, fue con la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética y no le correspondió a Putin, que entonces era miembro de la KGB.

Sin embargo, la invasión a Chechenia fue una derrota que tuvo que acepar Putin. Finalmente, tuvo que admitir el gobierno checheno, a pesar de que no está bajo el control total de Rusia.

Por eso, Zelenski, el presidente de Ukrania, le advierte a Rusia que ya han perdido más soldados que en las dos guerras de Chechenia: más de 12 mil soldados, cerca de 100 helicópteros, cientos de tanques y muchísimos equipos militares. Le dice a Putin que en la primera guerra con Chechenia (1994-1996) murieron 5,732 rusos y en la segunda guerra (199-2009) otros 7,425. Putin asegura que en Ukrania sólo han muerto 500 soldados.

Mientras tanto, a Putin no le preocupa en lo absoluto la masacre y el terror de su guerra, de los millones de personas, principalmente mujeres, niños/as y viejos que cruzan las fronteras de Polonia, Hungría, Moldavia, Rumania…. Su única preocupación es que pueda ser derrotado por eso actúa con tanta crueldad. Hoy bombardeó un teatro donde se habían refugiado, además de adultos, muchos niños. A Putin no le importan

Con su mutismo y su vida secreta personal cree esconder su criminalidad, su riqueza de entre 100 y 200 mil millones de dólares y su resemblanza de Hitler, Stalin y otros dictadores convertidos en criminales de lesa humanidad.

¿Cuántas pérdidas de vidas rusas y familias destruidas, exiliadas estará dispuesto Putin a llevar a cuestas en su vida secreta para detener la masacre que está cometiendo en Ukrania? Sin duda más que un criminal de guerra.

Sus vecinos, los primeros ministros de Polonia, Checoeslovakia y Georgia, acordaron mostrar su respaldo a Ukrania y a pesar del bombardeo y masacre a que están sometiendo a Kiev, se reunirán hoy con Zelensky, retando el riesgo y la maldad del nuevo Hitler/Stalin de Rusia, Putin. Por supuesto, temen que ellos sean los siguientes en esta cruzada de reconstrucción del imperio soviético.

Por aquí en Morelos, continúa la violencia ahora asesinaron al posible suplente de aquel alcalde de Xoxocotla asesinado también, pero en enero.