La democracia y la libertad de expresión no deben ser pretextos ni impunidad para ofender a Andrés Manuel

La reiteración de ataques innumerables contra la investidura del Presidente de la República como institución y en lo personal contra Andrés Manuel, de pseudo periodistas, de quienes han denigrado este oficio,

de conductores de radio, televisión y responsables de prensa escrita, se han parapetado en la libertad de que se goza actualmente, para un día sí y otro también proferir insultos que van más allá de los límites que se pueden aguantar, y que en el caso concreto nosotros pensamos que es tiempo ya de que Andrés Manuel haga algo al respecto.

Seguramente ha calado hondo, como decía Ortega y Gasset, el que Andrés Manuel, al contestar las injurias, las difamaciones y las verdades de los periodistas, lo ha hecho llamándolos por su nombre y apellidos, pero hasta ahora no hemos visto que haya ofensas, palabras groseras, vulgares, calificativos que le puedan recordar a sus progenitoras o palabras que rayen en las majaderías, Andrés Manuel ha creado una terminología casi coloquial para hablar de “Fifís”, de “Catrines”, y en el peor de los casos decir claramente que no está de acuerdo con esas críticas, y que por ello, una de las razones de las marionetas, está ahí para dar la cara; pero qué hacen los gacetilleros sicarios del periodismo al sentirse ofendidos, porque en principio se estableció sólo una coordinación de prensa de todo el Gobierno Federal y se eliminaron las partidas que eran ya institucionales de los gobiernos anteriores, sea cual fuere su bandera, su signo o su ideología si la tenían; llamar por su nombre y decir que no está de acuerdo con quienes se expresan en los diferentes medios, sobre todo los gráficos, en los mismos medios están contestando, y queremos tomar el ejemplo de alguien que en su momento creció a la luz de Carlos Salinas de Gortari y después lo traiciono; Héctor Aguilar Camín, haciendo gala de su preparación para ofender, ya llegó a un punto, y lo expresó frente a sus alumnos, de decir calificativos que aquí no repito por el respeto que le tengo al Presidente, pero que él sí lo sabe y que no tiene el valor, para en última instancia ir a ver al Presidente y en su cara decírselo; esos insultos que los ventile en público, y en su momento si caen, como está ocurriendo como el de Bringas, en llamar a la sedición, que se haga las averiguaciones y se castigue a los responsables.

En este sentido hay que reiterar lo que ya señaló Andrés Manuel en dos supuestos; el primero es que en el año 2021, nosotros tenemos esa confianza, votaremos por MORENA para mantener la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados Federal, y los Estados haremos hasta lo imposible para que el mayor número gubernaturas queden en MORENA; en cuanto al año 2022, Andrés Manuel ya contestó que no va a estar gobernando a fuerzas, y si no lo ratifican se va a su rancho ese que tiene en Chiapas y que es herencia de su padre.

CONCLUSIONES

Con excepciones, los usufructuarios, –léase reporteros de radio, televisión y prensa escrita en México y del extranjero– de los viejos regímenes de gobierno que otorgaban “Chayotes” “Embutes” y comisiones por venderle al propio gobierno planas de sus respectivos diarios, y recibir a cambio de eso comisiones de 15 a 40 por ciento de esas ventas, –ya no hay partidas–; decía Maquiavelo en sus consejos de gobernar al príncipe, “Si quieres que el pueblo te tire de la silla pégale en la bolsa” y ahí están los ejemplos de los sicarios del periodismo que ya no aguantan vivir en la austeridad.

Ya no hay partidas. Tampoco quienes recibían directamente cantidades de dinero, no se da, y que en ese caso era por no hacer algo, o por no hacer nada o por ofender; esto se acabó, y reiteramos, es tiempo ya de que el Presidente ponga un alto hasta aquí a las ofensas tan graves que se han proferido en su contra.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com