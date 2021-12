La crisis política que viene

En este momento, lo más probable es que la administración de Cuauhtémoc Blanco obtenga, sin asumir directamente costo político alguno, el enorme beneficio de un presupuesto con las mismas reglas del año anterior, que le permiten hacer transferencias libres y gastar casi de manera discrecional los recursos públicos que le son confiados.

La falta de acuerdos para tener un presupuesto consensuado por los grupos parlamentarios, que reflejara algo de lo que órganos autónomos, alcaldes, y especialmente la ciudadanía, pidió a los legisladores atender en las asignaciones presupuestales, plantea dos escenarios: primero, que la falta de un documento consensuado obligue a la aplicación del presupuesto con las proporciones y normas del usado en el 2021; y segundo que pudiera consensuarse algo intermedio en una propuesta legislativa nueva que, ya lo anunció Cuauhtémoc Blanco, sería vetada por el Ejecutivo. En el primer escenario, la imagen pública del gobernador no asumiría un mayor deterioro del que ya ha tenido hasta ahora, y el costo se trasladaría al Congreso que habría fallado a todos sus compromisos en materia de asignación de recursos. En el segundo, el Ejecutivo tendría que asumir el costo, probablemente irrecuperable ya, de una acción autoritaria que se percibiría más como un intento de conservar poder y extender rencores.

Una tercera posibilidad, que casi descartamos por improbable, es que finalmente los once diputados que han propuesto y abanderan un presupuesto diferente al del Ejecutivo dejaran de lado su propuesta y permitieran que se aprobara la enviada por el gobernador, en cuyo caso toda la legislatura sufriría un costo mayor al aparentar plegarse al Ejecutivo al que se supone regularía.

En pocas palabras, el Congreso local se ha entrampado en un costosísimo affaire, del que prácticamente no hay forma de obtener beneficios, siquiera simbólicos. Pero para el Ejecutivo tampoco es sencillo el asunto; el actual diseño presupuestal no permite fondear a los municipios, lo que permitirá que las destituciones de alcaldes por adeudos en laudos resulten procedentes en casi una tercera parte de los ayuntamientos, lo que ahondará la crisis política que ha generado la discusión del presupuesto. El Ejecutivo tampoco estará obligado a dar más recursos al Tribunal Superior de Justicia, más que por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que no podría ser atendida en tanto el presupuesto de 2021 no consideraba la previsión. Los recursos para el pago de adeudos y prestaciones a burócratas y al magisterio no estarían propiamente etiquetados, lo que podría provocar nuevos atrasos y con ellos, nuevos problemas sociales. La UAEM seguirá padeciendo el escaso aporte de recursos locales (que no solucionan nada pero ayudan a completar). Los órganos autónomos no podrán cumplir plenamente sus obligaciones constitucionales. La ciudadanía seguirá esperando apoyos económicos suficientes para superar la crisis económica derivada de la pandemia. Y en general, otro año de desarrollo para Morelos se habrá perdido.

Porque el problema es que ninguno de los dos proyectos presupuestales parecía orientado a promover de verdad el desarrollo. Ése es el crimen.

