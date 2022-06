La corrupción sigue aquí y en el resto del país

Entre los acontecimientos que nos encontramos los morelenses, se presentan situaciones y procesos políticos que siguen llamando nuestra atención y que de alguna manera nos afectan. Siguen los procesos en contra de la corrupción en el estado del país, en nuestro estado de Morelos, que ha ocupado los primeros lugares en corrupción. Varios de ellos son simplemente una continuación de varios procesos que ya se habían emprendido desde hace tiempo, sólo que ahora el Fiscal Anticorrupción de la entidad confirma que está en curso un proceso en contra del ex alcalde de Cuernavaca por el “Ejercicio indebido del Servicio Público y Peculado” en la operatividad del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca por varios millones de pesos, pero además declara el Fiscal que hay una buena cantidad de exfuncionarios de la alcaldía —exregidores, exdirectores—pero también empresarios; además de otras 15 denuncias. Simple y sencillamente, no nos la acabamos, dirían “los chavos”. Pero además, que triste coincidencia y drama, porque seguramente no forma parte de las acusaciones, el reconstruido o rehabilitado puente de madera sobre la barranca de Amanalco en el Parque Porfirio Díaz, porque ¿Qué cree usted? En una reinauguración que encabezó el presidente municipal de Cuernavaca, acompañado de su esposa, se cayó el puente y pudo haber sido una tragedia de proporciones mayores. Pero no creo que el puente forme parte de las acusaciones en contra del ex alcalde Villalobos.

Pero, además, en medio de elecciones para gobernador en seis entidades federativas del país, la política que se hace en los medios sigue viento en popa, con grabaciones ilegales al presidente del PRI, el famoso Alito, donde exhiben su desprecio, insulto y humillación de los periodistas, pero también la exhibición de sus propiedades increíbles de acuerdo a los ingresos que ha presentado en su declaración patrimonial y el descaro de múltiples violaciones a la ley en su lenguaje, que luego sale a desmentir en el noticiero cotidiano de Carmen Aristegui. Por cierto en el mismo noticiero que busca a como dé lugar hacernos creer del involucramiento o alianza del presidente de la República con el cártel de Sinaloa. Esto se fundamenta en una serie de supuestos muy difíciles de probar, por ejemplo, de una declaración de Porfirio Muñoz Ledo que no vale la pena, o de otra de Francisco Labastida o un discurso del famoso ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, con varias premisas muy débiles y con un discurso de unas consecuencias “terribles” para la violencia que vive este país, si sus débiles premisas fueran ciertas. Pero eso ocupa buena parte de su programa de este martes, como es frecuente los martes que escuchamos a este ex magistrado. Al parecer Aristegui continúa en esta cruzada por la molestia tan grande que le produce que las acusaciones reiteradas del presidente López Obrador en su contra. Penoso, muy penoso esta forma de hacer política, tanto de Alito como de los medios con estas acusaciones tan débilmente fundamentadas. Pero ni modo esto es lo que vivimos porque había elecciones para gobernador este fin de semana pasado en seis entidades del país.

¿Y qué cree? Morena ganó en cuatro de esas seis de esas entidades que gobernaba la oposición, que sólo logró conservar dos. ¿Sorpresa? No realmente, no. Porque el presidente de la República hace proselitismo a favor de su partido y su gobierno todos los días, además de quizás algunos convenios, como en Hidalgo, para lograr que Morena gane. Así que la guerra del presidente y de los medios en su contra, no prosperó para disgusto de la oposición que se agrupó en esa alianza sin fundamento de peso entre el PRI, el PAN y el PRD.