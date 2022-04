La corrupción en Morelos y la masacre de Ukrania

Esta semana ocurrieron acontecimientos importantes que vivimos y de lo que somos testigos; son tan numerosos que no podemos siquiera enterarnos, y mucho menos pensar y cuando menos discutir, a pesar de que nos afectan mucho.

La consulta y opinión de los ciudadanos sobre la Revocación de Mandato del presidente de la República se llevó a cabo, sin que ocurriera ningún resultado sorpresivo, excepto por el tráfico de poder político que terminó con el accidente de familias acarreadas para votar en Chiapas que dejo a varios niños huérfanos y sin que la presidencia de la República haya hecho algo para castigar a los responsables del acarreo, cuando menos con una denuncia para la procuración de justicia y la compensación a las víctimas. No, se hizo nada y simplemente pasará a la historia de la corrupción de procesos electorales que el presidente de la República dijo que atacaría, comenzando con hacerlos delitos “graves”. No ocurrió así, ni aparentemente podrá ocurrir, quedará registrado como otro acto de corrupción.

La corrupción sigue siendo un problema grave en el estado y parece que el Fiscal Anticorrupción ha decidido enfrentarlo. La semana pasada vinculó a proceso a tres altos funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, que referimos precisamente hace una semana. Pero ahora sus denuncias escalaron. El Fiscal Anticorrupción, fuera de la jerga y proceso jurídico, ha pedido el desafuero del actual gobernador, por denuncia del ex responsable de lucha contra la corrupción del gobierno estatal, Becerra, y el presidente de la barra de abogados de Morelos y de un partido político, el licenciado Paredes.

El gobernador argumenta que esto tiene un origen político. No dudo que tenga alguna influencia política, pero ninguna de este tipo de denuncias carece de ese tamiz, pero tampoco su defensa. Por eso el gobernador señala que tiene el apoyo de los diputados de Morena, PT, el Verde y, dijo él, del partido de Gordillo. Sin embargo, Paola Cruz, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso Local, expresó públicamente que ese apoyo es para la 4T y el presidente AMLO, aunque reconoció que el presidente ha declarado su respaldo al gobernador y que él considera que esto es “politiquería”. Sin embargo, Paola señaló que revisarán el fundamento jurídico de la denuncia. Si se atora políticamente aquí, no prosperará la denuncia. Lo lamentable sería que fuera por razones políticas que no estamos en posibilidad de conocer los ciudadanos. Parece que así será y también es lamentable lo que opina el presidente de la República que hace lo mismo que sus antecesores a quienes tanto crítica: simplemente lo hace para proteger a sus aliados políticos. Sobre esta base es que no tiene idea de lo perjudicados que nos hemos sentido en Morelos por sus decisiones.

Otro de los acontecimientos que no debemos ser indiferentes es la continuación de la guerra de Putin contra Ukrania. La manera en que Putin reacciona ante las acusaciones de “criminal de guerra” y los crímenes cometidos por su ejército en masacres específicas es innegable, por lo que monta una farsa para contrarrestar esto: los honra y les llama héroes, los alaba públicamente en un ritual perverso, los llama la expresión del “heroísmo y valentía de las masas, de su constancia y disciplina… por haberse distinguido en la acción militar para defender su patria y los intereses del Estado y les otorga un honor muy preciado.”

El secretario de la defensa de Ukrania acusó a su brigada y a su comandante de ser criminales de guerra por los crímenes cometidos en Bucha.

¿Cuáles fueron estos crímenes?

Juzgue usted lo expresado por periodistas y un sobreviviente: 208 cuerpos torturados, decapitados, en fosas o tirados en las calles, así como evidencia de víctimas quemados y abusados sexualmente, o disparados simplemente al azar o a mansalva. (Washington Post, B. Pietsch, abril 19, 2022)

Los países de la OTAN realmente no encuentran que pueden hacer, incluida la denuncia de Putin ante una corte internacional, hace rato que Putin no reconoce jurisdicción de esa corte; tampoco la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque tiene derecho de veto sobre sus decisiones.

Entretanto los exiliados de Ukrania suman ya cerca de seis millones de personas que huyen de la barbarie de Putin. Más del 85% de los rusos, tristemente están de acuerdo con la invasión a Ukrania y esto nos hace recordar más y más, lo que hizo Hitler.