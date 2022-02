La construcción del Estado Nacional en México

Vamos a publicar varios textos acerca de cómo los mexicanos pudimos, venciendo enormes dificultades a lo largo de nuestra historia, crear y consolidar un estado nacional, capaz de mantener el orden interior, defender nuestras fronteras y garantizar el disfrute de los derechos de todos los ciudadanos.

El estado-nación es un concepto jurídico-político elaborado durante la revolución francesa. Consistió esencialmente en dotar a ese país de un marco legal suficiente para proteger el mercado nacional para los productos de la naciente burguesía, lo cual exigía la abolición de los estancos, alcabalas y derechos que los señores feudales imponían a las mercancías cuando las caravanas cruzaban por sus dominios.

En México no existían, al momento de la Independencia (1821) las condiciones esenciales para la creación de un estado nacional. México no tenía unas fuerzas armadas capaces (el ejército Trigarante no era más que una herencia disfrazada del virreinal) ni una clase social capaz de crear un nuevo estado, con fuerzas militares suficientes para garantizar el orden interior y defender las extensas fronteras.

En México, por otra parte, nunca hubo un proceso de acumulación originaria de capital que hiciera posible la formación de una clase empresarial mexicana. Durante el régimen colonial el oro, la plata y otros metales preciosos y artesanías solo sirvieron para beneficiar a una aristocracia parasitaria y decadente en ambos mundos, México y España.

La independencia de 1821 se consiguió como reacción de los peninsulares y criollos mexicanos ante la inminente aplicación de la Constitución liberal de Cádiz en los asuntos públicos. Fue producto de una iniciativa profundamente conservadora. Al sentir amenazados sus intereses, los gobernantes (entre ellos los obispos y el virrey) organizaron la Conspiración de La Profesa y nombraron a Agustín de Iturbide como abanderado del nuevo país independiente. Vinieron después el abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero, el Plan de Iguala y la bandera trigarante.

Pero una vez asentado Iturbide en el trono, estallaron revueltas en varias regiones, reclamando el poder para las diversas facciones (Santa Ana, Bustamante, Paredes, el propio Guerrero, Bravo) sumiendo al país en una vorágine de revueltas de las cuales nunca surgió un grupo hegemónico, con la fuerza político-militar suficiente para aglutinar los intereses nacionales y someter al orden a los rebeldes. El nuevo estado mexicano vivía en permanente convulsión.

El viejo ejército virreinal, primero disfrazado de trigarante y más tarde de mexicano, con su estructura y oficialidad peninsular y criolla, perdió en adelante todas las batallas y escaramuzas que libró: fue derrotado por milicias texanas en San Jacinto, que aprehendieron a Santa Ana y lo obligaron a firmar la “independencia” de Texas. Luego ese ejército fue derrotado en la guerra contra la naciente potencia norteamericana en la guerra de 1847-48, lo que generó la pérdida de la mitad del territorio nacional.

Más adelante, solo fue hasta la época de la Reforma cuando el general Jesús González Ortega, al frente de fuerzas armadas liberales, derrotó al ejército conservador –heredero del virreinal-- en la batalla de Calpulalpan, creando de este modo un verdadero ejército nacional. Surgió así el núcleo del nuevo estado mexicano.

Más adelante el ejército francés derrotó a los liberales y ocupó el país de 1862 a 1867 –con la única excepción de la primera batalla de Puebla-- hasta que Francia retiró su apoyo a Maximiliano por razones geopolíticas (el fin de la Guerra Civil en USA y la amenaza alemana que culminaría con la guerra franco-prusiana y la abdicación de Napoleón III).

Es decir, no existió durante todo ese periodo un ejército nacional medianamente fuerte; las fronteras nacionales marítimas y terrestres estaban indefensas; México era objeto permanente de asonadas e intervenciones, porque no había una organización político-militar con la fuerza necesaria para establecer la seguridad y estabilidad del estado.

Por otra parte, el país no estaba geográficamente integrado. Hasta la época de 1890 sus diversas regiones estuvieron incomunicadas. La accidentada orografía mexicana, constituida por dos grandes cordilleras, oriental y occidental, impedían la comunicación de sus costas con el resto del país. No había conexión. La orografía era un obstáculo insuperable para conectar las diversas regiones costeras con los valles y planicies centrales. Por si fuera poco, Yucatán, Campeche y Tabasco mantenían aspiraciones separatistas que se replicaron en diversos episodios. Solo las regiones del Soconusco y Pichucalco (Chiapas) que pertenecieron a la Capitanía General de Guatemala, a petición de las comunidades y los comerciantes, se adhirieron a México y esa decisión la confirmaron mediante plebiscitos realizados en 1824 y 1842.

La lista de los generales que ejercían el mando en el ejército trigarante es muy significativa: al lado de militares genuinamente patriotas y libertarios como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, aparecían los nombres de los jefes realistas que habían reprimido a los insurgentes, como el propio Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Vicente Filisola, José Joaquín de Herrera, Pedro Miguel Negrete, Mariano Paredes Arrillaga y Anastasio Bustamante, entre otros. Estos jefes mantuvieron entre ellos, una vez consumada la Independencia, una disputa permanente por el poder, mediante frecuentes golpes de estado que hundieron al país en el caos.

En ese aspecto, Juárez y el movimiento liberal establecieron de manera definitiva