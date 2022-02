La CDMX tiene juzgados y salas de derecho familiar y carece de las leyes respectivas

Sabía usted distinguido lector que me honra leyendo este espacio, que el Tribunal Superior de Justicia que se le sigue llamando del Distrito Federal; y seguramente por ignorancia o flojera no le han puesto el nombre oficial que le corresponde a partir del año 2016 en que se promulgó la Constitución de la Ciudad, y que Peña Nieto emitió un decreto en el que el artículo 14º exige que todas las leyes del viejo Distrito Federal deben tener la nomenclatura de Ciudad de México; al margen de ésto, lo grave, lo que es único e insólito y que sólo ocurre en México, es que haya 52 Juzgados Familiares; con sus jueces, sus secretarios de acuerdos, sus actuarios, y toda la organización.

Es importante reiterar que prácticamente más que milagro es una aberración jurídica, que la Ciudad de México tenga todo el aparato judicial familiar, lo que he descrito antes, juzgados y salas, y carezca de las leyes objetivas y sustantivas del mismo.

Además para ilustración de quienes me honran leyendo esta columna, debo decirles que siendo Presidente de la República Luis Echeverría, con quien hemos tenido una viejísima relación desde 1971, él a su iniciativa, siempre preocupado por la familia emitió un decreto que dio por resultado en la Ciudad de México, que se crearan los primeros seis juzgados familiares al margen de los civiles, lo que fue verdaderamente un triunfo, y así se siguió hasta que con el paso de los años en la realidad o a los que ya señalé pero además las Salas con los magistrados respectivos.

Por otro lado hay que resaltar que en 1973 la presión de las cuestiones procesales, dio por resultado también que improvisando se dieran 17 artículos que se agregaron al Código de Procedimientos Civiles, que era del Distrito Federal y que hoy sigue con ese mismo nombre, que en realidad debería de ser para la Ciudad de México, denominado “De las controversias de orden familiar” y que han resultado inútiles pero es lo único con lo que se ha contado; ya en este siglo, con la participación de diferentes sectores se agregaron otras disposiciones para los juicios orales en Derecho Familiar, que también ha sido un fracaso, porque aquí se exige que los jueces estén en presencia y es casi imposible que desahoguen más de dos audiencias en un día, todo esto evidentemente está a disposición de quienes lo duden con una pequeña visita a los Tribunales.

Igualmente hay que subrayar que la Ciudad de México que tiene el Tribunal más grande del mundo por el número de asuntos, de que hay 9 millones de habitantes en la ciudad, y de que hay una infinidad de Juzgados de las diferentes materias, en Derecho Familiar no hay forma de resolver adecuadamente, sobre todo por mala fe de quienes han sido presidente del tribunal no han actuado correctamente; y sabiendo que el Derecho Familiar es una rama del orden público e interés social; distinto al Derecho Civil, que se funda principalmente en la autonomía de la voluntad, y que en cambio de cualquier acto de Derecho Civil, siempre hay la imposición; siempre hay el deber; siempre hay lo que impone la ley, que ordena no discute; y así ocurre por ejemplo en el matrimonio, en el divorcio; en todas las normas que se quieren revisar, incluso aquí para mejor informar a quienes me honran leyendo este artículo, es que también en el Derecho Sucesorio las normas son de orden público e interés social cuando se rebasan, por ejemplo el testador con su autonomía de la voluntad y va más allá de lo que la ley ordena, ya muerto éste la ley se impone y es la que dispone.

Frente a esto hay que subrayar que la Ciudad de México necesita su Código Familiar y su Código de Procedimientos Familiares; debemos agregar que en la República Mexicana hay ocho Estados que tienen estas legislaciones, incluso el primero del que quien esto escribe es el autor al 100%, fue el primer Código Familiar del país en el Estado de Hidalgo, que entró en vigor en 1983; en el año 2007, un Gobernador se quiso abrogar la paternidad del mismo y del cambió a Ley de la Familia, pero hasta la fecha esa ley sigue siendo el mismo código, con sus artículos, igualmente el Código de Procedimientos Familiares, el primero en el mundo que se dio en esta entidad, y que además desde hace 38 años de esto ha permanecido vigente en el Estado mencionado, con resultados muy importantes para las diferentes clases de familias que existen, no sólo en Hidalgo, en el país y en el mundo, porque no podemos olvidar que hoy con los matrimonios de personas del mismo sexo; los divorciados, las familias reconstituidas, y todo lo que esto implica, tenemos que hablar de que ya la familia monoparental, homoparental, homologámica ya no existe, sino que hay tantas clases de familias cuantos actos jurídicos, por ejemplo el matrimonio o la opción, haya hechos jurídicos como el concubinato o simplemente hechos materiales cuando dos personas se juntan, como dice el pueblo se rejuntan, y entonces esto tiene efectos jurídicos muy importantes; así que esta es la aportación para esta semana, y esperemos que el interés siga vigente y que en un futuro no lejano la Ciudad de México tenga su propio Código Familiar y el de Procedimientos Familiares.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.