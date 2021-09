La basura, frecuentemente ignorada

¿Qué es mejor en cuanto a residuos sólidos? Esta pregunta es muy mencionada a menudo. Tomando en cuenta que todos producimos basura, y aparentemente deberíamos ser especialistas.

Frecuentemente, cierta gente dice “la basura es un negociazo”; sin embargo, cuando preguntamos por qué no ponen un negocio de basura, simplemente se cambia el tema. Y esto es por dos razones fundamentales: i) no se dedican a eso, no saben del asunto, y ii) lo mucho, poco o nada que tiene de dinero, no se desea invertirlo en eso.

Otro aspecto, que hasta cierta forma resulta utópico, podría ser que simplemente no produzcamos residuos sólidos. La otra, y más realista, es encontrar para México lo que debemos hacer. Porque el statu quo no sirve de nada, más que para empeorar el problema; sólo vean que hemos hecho en Morelos la última década y media: básicamente nada. Porque decir que en otro lado “sí funcionan las cosas” es básicamente delatar que hay algo muy importante en la vida, en la evolución, que implica dos palabras: Espacio y Tiempo. Por lo tanto, no somos iguales del tema a los japoneses o los noruegos (p. ej.), para bien o para mal; es una llana y simple realidad.

Otro aspecto que desde hace mucho tiempo hemos visto y corroborado es que casi siempre confunden lo que es un relleno sanitario (RS) y un tiradero a cielo abierto (TCA). Una razón muy “lógica” que creemos que es ¡lo mismo! Pero no, la diferencia es simplemente abismal. ¿Entonces por qué toleramos eso? Pues es relativamente muy simple, a través de mostrar de manera muy sencilla esa diferencia; pero básicamente no hay interés de mostrar esto de una manera eficiente desde el punto de vista pedagógico. Basado en esta simple premisa, es mejor decir que no se haga ningún proyecto cuando no sabemos diferenciar ambos aspectos. Por supuesto que suena muy ilógico porque así nos hemos pasado muchos lustros contaminando.

Aunque también debemos reconocer que no toda la basura contamina de igual manera porque depende de qué lugar estemos hablado. Por ejemplo, hay ciertas zonas de la ciudad de Cuernavaca que no se contaminan tanto como otras. Hay fraccionamientos en los cuales existen normas que facilitan la recolección de basura, y otras en las que es “más sencillo” simplemente tirarla en el río que pasa por la zona, dejando a un lado el tema (por lo tanto) del llevado y traído del “pueblo sabio”.

Lo que también es un hecho es que si tuviéramos que escoger (inclusive) entre muchos o menos TCA, por supuesto que diríamos MENOS. Pues en esencia es precisamente lo contrario. La razón es que existe mucho menos volumen “expuesto” a la contaminación (especialmente al aire) cuando son menos TCA. Es decir (p. ej.), cuando existen 10 TCA de 300 metros de largo, poco profundos (1 metro, p. ej.), comparado con 10 (también de 300 metros) pero mucho más profundos (12 metros, p. ej.) contaminarán más los 10 primeros (por unidad de área) que los 10 más profundos; es importante mencionar que el total de basura es el mismo.

El principio es el mismo que el Efecto de Borde (EB) en conservación biológica. Es una larga historia, pero muy simple; pensemos en una liga; no es la misma superficie (de adentro) que ésta abarca si está extendida, que una que está formando un círculo (p. ej.); se ocupa más espacio en el segundo caso. Por lo tanto, es mejor tener un EB (la liga como tal) con menor superficie interna, que tener el mismo EB (la liga como tal) con mayor superficie interna (en este caso menos contaminante). ¿Por qué es menos contaminante? Precisamente porque hay menos superficie en contacto con el contaminante con el borde; es decir, con el ambiente expuesto, en este caso con el ambiente exterior al TCA. Por lo tanto, es necesario minimizar el borde, que es realmente el que está en contacto (en TCA) con la contaminación latente que el espacio mismo (de la “liga abierta”). Y es importante mencionar que hablo de TCA porque es lo que pulula en Morelos y en general en el país; no porque sea la mejor opción (en lo más mínimo). De hecho ¡es la peor! Ya comentamos antes la gran diferencia entre los dos tipos principales de disposición de RS.

En fin, el tema de RS no debe ser ignorado. Somos una de las principales ciudades de la investigación en México y el mundo. Esto debería impactar en el conocimiento que tenemos de básicamente cualquier aspecto, especialmente de algo tan cotidiano como la basura.