La aprobación de Cuauh...

Cuauhtémoc Blanco sigue siendo estando entre los cinco gobernadores con el menor respaldo ciudadano, de acuerdo con las encuestas de casas especializadas. Antonio Villalobos Adán, el presidente municipal de Cuernavaca, está en la parte baja de la evaluación de alcaldes de todo el país aunque su porcentaje de aprobación se mantiene casi al doble del que mantiene el gobernador.

El alcalde, con casi 30 por ciento de aprobación, mantiene los mismos niveles que en su evaluación anterior, lo que no es extraño en tanto sus apariciones desde el inicio de la crisis sanitaria han sido bastante marginales y siempre referidas a la imposición de restricciones que, si bien en algunos sectores generan enorme rechazo, en grupos con acceso a internet parecieran fortalecer los respaldos en términos más o menos generales. El ranking de alcaldes más reciente fue calculado antes de que Villalobos decidiera anunciar personalmente el cierre de restaurantes, bares y recomendara no viajar a CDMX, Puebla y el Estado de México, por lo que no se calcula el impacto de esos anuncios.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es extraño.Su respaldo experimentaba una caída constante, en diciembre tenía el respaldo del 18.6%; en enero del 14.8%; en febrero cayó hasta 6.7% (fue entonces cuando la crisis con los alcaldes por cuestiones presupuestales que no se han resuelto, pero la emergencia sanitaria mantiene el asunto en pausa); en marzo, la aprobación de Cuauhtémoc parece recuperarse hasta alcanzar el 11% (todos estos datos en el seguimiento de Mitofsky), lo que no lo mueve del lugar más bajo entre los gobernadores, pero pareciera un cambio notorio derivado, probablemente, de la profusa publicidad que el mandatario dio a su informe de gobierno.

Hay que decir que en ambos casos, las evaluaciones más recientes fueron hechas antes de que las restricciones para evitar contagios de coronavirus en el estado donde el índice de casos se mantenía muy bajo hasta el mes de abril en que empezaron a crecer aceleradamente y se presentaron las primeras ya 12 defunciones. Es decir, el efecto en términos de respaldo ciudadano a partir de la crisis sanitaria apenas comenzaba a sentirse en las autoridades. Los elementos que ahora se tienen para anticipar lo que podría ser el comportamiento del respaldo ciudadano a las autoridades no son optimistas, en tanto la mayor parte de mandatarios en el mundo han experimentado un aumento del rechazo ciudadano por la forma en que se maneja la crisis sanitaria sin necesariamente corresponder ello a una evaluación sobre los efectos de las políticas de restricción sobre el control de la enfermedad, sino a la percepción del daño que se percibe provocan esas determinaciones. Es decir, aún si las políticas estuvieran bien planteadas, al significar el sacrificio de los ciudadanos tienen un efecto negativo en términos de opinión pública.

Lo que podríamos esperar en abril, entonces, es que desciendan los niveles de aprobación en tanto la percepción general de su manejo de la crisis es negativa. Es probable también que los alcaldes reciban más impacto por las restricciones impuestas.





