La afectación en los bachilleratos tecnológicos por la pandemia del covid

Debido a la crisis sanitaria por COVID los estudiantes de bachillerato tecnológico federales (CBTA´s, CETMAR, CETI, CETAC, CETis y CBTis) que son aproximadamente un millón de estudiantes de los 5 millones en total del nivel medio superior de otros subsistemas estatales, autónomos y particulares, dejarán de tener los aprendizajes mínimos necesarios en las materias del currículo que consta de 6 semestres, que a la fecha ya son tres semestres (la mitad de su bachillerato tecnológico).

En los módulos profesionales no existe desarrollados los contenidos en plataformas virtuales y su naturaleza es ser desarrolladas in situ, lo que impide desarrollar las competencias para dominar las técnicas de producción, ejemplo: elaboración de productos lácteos, cárnicos y frutas y hortalizas, reproducción animal, cultivos primarios, hortalizas, frutales y maderables, así como acuícolas, en otras áreas como enfermería, sistemas computacionales, redes, mantenimiento de equipo de cómputo, administración, finanzas, etc.

En innegable que los docentes de estos módulos han tenido la capacitación en la educación NO presencial (en línea, a distancia y/ o virtual), es más, se han caracterizados por ser renuentes al uso de ellas. Esto es un problema más que tecnológico, ideológico.

Esto conlleva a que no se puedan alcanzar los aprendizajes mínimos y las habilidades y destrezas que debe tener el futuro técnico egresados de los planteles de educación tecnológica.

En lo que se refiere a las materias básicas (matemáticas, física, química, biología, inglés, TIC, y las del área del idioma original) hay poco más de dominio en la educación NO presencial, pero existen plataformas y recursos digitales con mayor accesibilidad lo que servirá para el desarrollo de las asignaturas.

La SEP a partir del 23 de Marzo suspendió por decreto las clases presenciales lo que significa que se perdió más de la mitad del semestre febrero – julio del 2020 lo que llevó a terminar dicho ciclo a través del programa “Aprende en Casa” el 16 de Julio 2020.

El día 21 de Septiembre inició el semestre Septiembre 2020 – Enero 2021 de igual manera de como termino el semestre anterior con el programa “Aprende en Casa 2” lo que será el regreso a las clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, los docentes vacunados y sea de forma voluntaria.

El semestre Febrero – Julio 2021 también fue de forma no presencial, y para el próximo semestre Agosto 2021 – Enero 2022 el presidente dijo que ya basta y que deben regresar las clases presenciales “llueve, truene o relampaguee”, lo que se ve difícil que se cumpla ya que los contagios van incrementando en esta tercera ola y los infectados son la mayoría jóvenes, además que la capacidad de los hospitales se están saturando y la falta de medicamento agrava aún más la situación.

De los cuatro niveles que componen la educación obligatoria es donde menos habrá afectación ya que los alumnos que cursan el bachillerato tienen las habilidades y el dominio de los instrumentos tecnológico digitales, a diferencia de los niños de educación básica.

Difícil el panorama de la educación por la crisis sanitaria, pero también un reto para los docentes, alumnos y los padres de familia, nada será igual después de esta situación.

Ánimo maestras y maestros, que sigan disfrutando de sus vacaciones y a seguir cuidándose que la pandemia sigue.