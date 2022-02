La 4T en Morelos con gobernador, ¿pero a qué costo?

A escasos días de que Cuauhtémoc Blanco Bravo ganara la gubernatura del estado en los comicios electorales del 2018, declaró que su triunfo fue gracias él, que no le debía su triunfo ni a López Obrador ni a MORENA, a pesar de que su candidatura tuvo el respaldo de la alianza “juntos haremos Historia”

Lo que sucedió después lo conocemos todos, Cuauhtémoc Blanco, tan solo le otorgó dos espacios a militantes de MORENA en su gabinete, a Guillermo López Ruvalcaba, otorgándole la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y a Margarita González Saravia, Secretaria de Turismo. En el Congreso del estado las posiciones mas importantes se las otorgaron al PES y MORENA, en muchas ocasiones fue relegada en posiciones al igual que Tania Valentina del PT

A pesar del distanciamiento del gobernador con MORENA, el presidente de la República siempre había mostrado hasta el año pasado su aprecio y respaldo a Cuauhtémoc Blanco. La muestra mas grande de respaldo y confianza al gobernador fue imponerle a las y los militantes de MORENA su candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca en la persona de Jorge Arguelles. Militantes de MORENA en plena campaña mencionaban que ellos no tenían candidato en la capital, evidenciando así su inconformidad por la decisión de su dirigencia nacional.

Lo que se esperaba, luego del pasado proceso electoral del 2021, es que MORENA tendría una reconfiguración, que cerrarían filas, rescatarían su cuadros que resultaron molestos por la designación de candidaturas, que aprovecharían la confianza de la gente que los posiciono de nueva cuenta como la primer fuerza política en el estado de Morelos. Justo ante el fracaso electoral del gobernador y su grupo político se pensaba que MORENA tomaría un distanciamiento con el gobierno estatal para trazar su propia ruta al 2024.

Ante la necesidad de que la consulta de revocación de mandato sea un éxito en la difusión, organización y participación; en MORENA, decidieron suspender el proceso de afiliación y de reorganización interna, para que desde todas sus estructuras se concentren en que la consulta del10 de abril arroje buenos números en su estrategia de AMLO.

Para tales motivos, en diciembre del año pasado a Morelos llego el tabasqueño Cesar Raúl Ojeda Zubieta, como Delegado Estatal asumiendo la dirigencia del MORENA en Morelos, político de amplia experiencia y además un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador. Desde su llegada, su trabajo se ha notado, ya que ha teniendo reuniones con dirigentes formales y liderazgos natos de MORENA, así como también con Alcaldes, Diputados y Consejeros del propio partido.

Sin embargo, insisto, se pensaba que después de que el grupo político del gobernador, no tuviera ningún buen resultado en las pasadas elecciones, ya que el Encuentro Solidario que dirigió su hermano Ulises Bravo, perdió su registro; el Encuentro Social, lograra tan solo una diputación plurinominal y el partido que creó su secretario de Movilidad y Transporte Víctor Mercado también no lograra conservar el registro de su Renovación Política Morelense, a pesar del fracaso absoluto, se pensaba que era el momento ideal para MORENA marcara distancia, no fue así y han mantenido un “alianza” respaldando al gobernador.

El momento clave en donde se evidenció que MORENA seguiría respaldando a Cuauhtémoc Blanco en el Estado, fue cuando el bloque de MORENA, PES, PT y RSP, decidió no presentarse al Congreso del estado y con ello no lograr la aprobación del presupuesto del 2022. Desde ese momento este grupo de legisladoras y legisladores se asumieron como “el bloque de la 4T” y al resto de legisladores les llamaron “el bloque opositor”.

Es ahí en el momento que el grupo de el “bloque de la 4T” asumió estar del lado del gobernador. La gran dificultad para este grupo y para MORENA principalmente, fue la aparición de la foto del gobernador a inicios de año en el Sol de México, en donde el Cuauhtémoc Blanco, apareció fotografiado al lado de tres lideres del narco en Morelos. A partir de ahí es cuando el gobernador a estado en la peor crisis, política, social y de imagen, crisis de la que al parecer por el silencio de MORENA, están dispuestos a arropar a Cuauhtémoc Blanco, asumiéndolo como su gobernador, a pesar del desprecio y desdén que ha tenido y mantenido contra MORENA, pero pareciera que en Morelos, sí hay gobernador del la 4T, pero no sabemos si en MORENA ya entendieron el costo que asumirá el partido del presidente en el siguiente proceso electoral.