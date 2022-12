Juventud y medio ambiente

En otra columna comenté lo relacionado con la aprobación del presupuesto 2022, las circunstancias- de no aprobación de dicho presupuesto- finalmente dejaron vigente el presupuesto 2021 para el año que está concluyendo; me preguntaba si se habría aprendido algo respecto de esa experiencia y luego de lo ocurrido en las últimas semanas, confirmo que efectivamente, como parece, no se aprendió nada positivo, el pluralismo democrático completamente ausente. En breve se iniciará un litigio ahora con el presupuesto 2023, y nuestra democracia seguirá transitando por resoluciones jurisdiccionales frente a la ausencia de política para dirimir los litigios entre instituciones. Una lástima, pero una realidad cada vez más consolidada. El poder judicial federal resolviendo las desavenencias políticas. Veremos que resulta de esta nueva circunstancia.

Lo importante de esta columna tiene que ver con el primer foro “Juventudes y Desarrollo Sustentable: Diálogos ambientales de la Agenda 2030” impulsado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN).

El tema incluido en este primer foro tiene que ver con la educación ambiental para el cambio climático, las energías renovables y el consumo responsable.

Como presidenta de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado, me uno al llamado a los jóvenes de entre 15 y 29 años a participar el próximo 12 de diciembre en Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, lugar ya conocido.

Sin duda, el tema de consumo responsable es el que tenemos más a la mano debido a que, finalmente, todos somos consumidores y requerimos una cultura de consumo sustentable y desecho productivo de los residuos luego de consumir los productos que compramos. El manejo consciente del consumo y la disposición final adecuada de los residuos nos permite contribuir al cuidado del espacio territorial donde vivimos, nos movemos y hacemos nuestra vida cotidiana. Se trata de ir consumiendo, en todo momento, productos y bienes que tengan un mínimo impacto en el medio ambiente, cosa nada fácil, pero hacerlo es un buen comienzo. Estaré comentando los resultados.