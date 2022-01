Justicia tardía no es justicia

Desde Max Weber sabemos que la burocracia es, ante todo, una estructura de dominación. En su taxonomía la burocracia encarna una de las tres formas de autoridad, el tipo legal-racional que actúa en base a normas neutrales e impersonales pre-establecidas. En toda burocracia profesional e institucionalizada los funcionarios son designados por medio de procedimientos legales, estando ellos mismos sujetos a reglas que delimitan el alcance de su poder. Sus vidas personales están separadas de sus obligaciones públicas. El canon es el mérito y la imparcialidad; su desempeño se rige por la norma jurídica. Pero además es frecuente una cierta arbitrariedad en la administración del tiempo. Ello no es accidental sino parte esencial del poder burocrático, un recordatorio de sus espacios de discrecionalidad. Son los instrumentos útiles del funcionariado para sortear las reglas que limitan su poder. Y, por supuesto, dichas decisiones bien pueden estar acompañadas por actos de corrupción. El problema es que no todas las burocracias son lo mismo y no todas las demoras son equivalentes. Para ilustrar el punto: dilatar la emisión de un permiso para instalar un negocio tiene un impacto relativo, aún pudiendo constituir una arbitrariedad. Dilatar una investigación y posterior sentencia judicial es mucho más grave, los derechos que vulnera son de otra magnitud: la libertad, propiedad, integridad e, incluso, hasta la vida de las personas. De ahí el aforismo “justice delayed is justice denied”; justicia retrasada es justicia denegada. Lo cual significa que para que una reparación se haga efectiva, debe realizarse en tiempo oportuno y de manera adecuada. De otro modo es lo mismo que no tener recurso alguno, que no haya reparación posible. El 20 de septiembre de 2021, el tribunal arbitral en el caso Lion Mexico Consolidated vs. Estados Unidos Mexicanos (Lion v. México) ordenó al Estado mexicano pagar más de $47 millones de dólares, como consecuencia del actuar de ciertos juzgados y tribunales del Poder Judicial de Jalisco y del Poder Judicial de la Federación. El caso es paradigmático porque representa la primera vez que México es sancionado bajo el estándar internacional de “denegación de justicia” en un arbitraje inversionista-Estado al amparo del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, es uno de los muy pocos casos en que un Estado ha sido condenado por esta violación. Los casos que condenan a Estados por este supuesto son escasos porque, bajo el derecho internacional de la inversión extranjera, este estándar es sumamente alto de acreditar. Se considera que se ha violado cuando el sistema de justicia falla de manera generalizada. En palabras de un célebre tribunal arbitral “para que exista una denegación de justicia en virtud del derecho internacional deben existir ‘pruebas claras de …un indignante fracaso del sistema judicial’, o una demonstración de ‘justicia sistémica’ o que la ‘sentencia impugnada fuera claramente indebida y criticable’”. Por esto fue condenando México. No es la primera vez que tribunales internacionales condenan al Estado mexicano por fallas en procesos judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hizo, por lo menos, en los casos Castañeda Gutman y Radilla Pacheco. Sin embargo, sí es la primera vez que México enfrenta una condena internacional únicamente por el actuar sus poderes judiciales. En un contexto en el que Poder Judicial Federal atraviesa un proceso profundo de reforma, esta decisión pone de manifiesto que el acceso a la justicia en México va mucho más allá de reformas institucionales. El laudo arbitral en Lion vs. México evidencia que son las prácticas del día a día, aquellas que muchas veces consideramos normales en la actuación del poder judicial, las que generan un impedimento estructural de acceso a la justicia en el país. El caso surge como consecuencia de la demanda arbitral interpuesta por Lion México Consolidated, LLP (Lion) en contra de ciertos actos de juzgados y tribunales mexicanos, que conocieron de un fraude orquestado en su contra por inversionistas mexicanos. Lion argumentó que el Estado mexicano había incurrido en violaciones al artículo 1105 del TLCAN —estándar mínimo de trato— como consecuencia de una serie de decisiones judiciales cuestionables. El antecedente del caso fueron tres créditos otorgados por Lion a unos inversionistas mexicanos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Nayarit y Jalisco. Los créditos fueron garantizados con tres hipotecas y tres pagarés cada uno. Al término de su período, los créditos vencieron sin que los inversionistas mexicanos pagaran los montos correspondientes. Para evadir el pago, los inversionistas mexicanos idearon un intricado fraude que se basaba en la presentación de recursos judiciales con documentos apócrifos para buscar la cancelación de las deudas y las respectivas garantías. Para ello, éstos presentaron ante un juez en Jalisco un convenio de transacción falsificado. En el convenio, presuntamente firmado entre Lion y los inversionistas mexicanos, se refería la existencia del pago de los créditos y se acordaba la cancelación de las garantías. En éste se señalaba un domicilio falso para Lion, el cual sirvió para que fuera notificada del procedimiento. Lion fue emplazada en este domicilio. Al no ser su domicilio y no contestar a la demanda, el procedimiento se llevó en rebeldía. Eventualmente, el convenio fue sancionado por el juez del estado de Jalisco. Esta sentencia causó estado a petición de los deudores. En su decisión, el juez señaló que no procedía la apelación en contra de la sentencia de primera instancia, toda vez que el monto en litigio no era mayor a los $ 500 000 MXN, como lo refiere el Código de Comercio. Esto a pesar de que los tres créditos eran mucho muy superiores a ese monto. Con base en estas decisiones, las hipotecas fueron canceladas. Con el fin de que Lion no pudiera recurrir esta decisión, los inversionistas mexicanos falsificaron también la firma de uno de los representantes de Lion para presentar un amparo en contra de ésta. El amparo fue abandonado apenas fue presentado, lo que ante prevenciones sin contestar del juzgado generó su desechamiento. Al hacerlo, todos los recursos en contra del procedimiento de cancelación habrían sido agotados y la resolución quedó firme. Cuando Lion se enteró de lo ocurrido, promovió un amparo indirecto en contra del juez y actuario en el estado de Jalisco que conocieron de la demanda inicial y la emplazaron a juicio. Toda vez que no fue hasta ese procedimiento que conoció del falso convenio de transacción, promovió una ampliación de la demanda de amparo para alegar en contra de éste y aportar las pruebas correspondientes. En este procedimiento, los inversionistas mexicanos solicitaron intervenir como terceros perjudicados alegando que no debía otorgarse el derecho de ampliar la demanda, entre otras razones, porque ésta había sido firmada por la persona autorizada en el amparo y no por los representantes legales de Lion. El juez que conoció de la demanda dio la razón a los inversionistas mexicanos señalando, además, que los alegatos de falsedad ya habían sido incluidos en su demanda de amparo inicial. Esta decisión fue confirmada por un tribunal de circuito. El efecto de esta decisión fue que en el amparo indirecto únicamente se ventilara si Lion había sido correctamente emplazada o no. En el trámite del arbitraje México argumentó que el supuesto fraude cometido por los inversionistas mexicanos en contra de Lion habría sido “tan complejo y sofisticado que su sistema judicial no pudo resistirlo”. El caso, en realidad, pareciera sugerir otra cosa. Lion fue objeto de un plan que explotó las muy evidentes deficiencias del sistema de justicia mexicano.México no cometió el fraude en contra de Lion ni perdió el arbitraje por ello. El Estado mexicano fue condenado porque su preservación de prácticas y omisiones estructurarles fomentaron que un grupo de inversionistas mexicanos cometieran impunemente el fraude en contra de Lion. La puerta está abierta para que, como éste, vengan muchos casos más o al menos a que se sigan pagando condenas por derivadas de deficiencias el actuar de los operadores de justicia del país.