Julián Güitrón Fuentevilla reprueba a 476 diputados federales

Sin lugar a dudas la ignorancia, la rusticidad o la ingenuidad campean en la Cámara de Diputados Federal; recientemente hace dos semanas, 476 diputados votaron para reformar el último párrafo del artículo 282 del Código Civil Federal, que es una norma de Derecho Familiar, para proponer y aprobar en su caso la posibilidad en el tema del divorcio, que se concede el mismo derecho al padre, de que pueda, sin tomar en cuenta el artículo original, de que los menores de siete años deberían quedarse con la madre, excepto que fuera peligroso para ellos quedarse con ella; y hoy la reforma, ponderada además y en forma impresionante, en el proceso número 2363 del 13 de febrero del presente año, a un artículo de Marta Lamas, quien evidentemente no es abogada y no sabe Derecho Familiar; lo grave no es la reforma ni el texto, ni que no haya habido votos en contra de 476 legisladores de todos los partidos nacionales y todos los que tienen representación en la Cámara, hayan aprobado esta reforma.

Para empezar debemos reiterar que en México, en el país, no existe el Derecho Familiar federal. Todas las normas que contiene este cuerpo normativo de Derecho Familiar son piezas de museo; absurdas; que no tienen aplicación en ninguno de los 32 Estados de la República. Verbigracia, el código en cuestión regula en el artículo 267 más de 50 causales de divorcio, que evidentemente no hay en dónde se apliquen; pero además cada Estado de la República, en el caso concreto ocho tienen una legislación familiar, que rigen en cada Estado, y los otros 24 Estados que no tienen Código Familiar, sus normas de la materia las contienen en su Código Civil; pero aquí viene lo más importante; cualesquiera de los temas de Derecho Familiar, concretamente en éste, de que en la letra de la ley decir se iguala al padre con la madre para que pueda tener la guarda y custodia de los niños o niñas menores de siete, para darle igualdad al hombre con la mujer; la intención es buena; la realidad es que se desconoce en su esencia la naturaleza jurídica del Derecho Familiar, que es de orden público e interés social, y que cada Estado de la República tiene sus propias normas.

Por ejemplo existen 32 modos diferentes de adoptar; requisitos distintos; matrimonio con requisitos y edades diferentes; patria potestad y guarda y custodia con tratamientos en cada Estado de la República, que unos se copian y otros se parecen, pero cada uno tiene su propia norma, por ello estas reformas, esta última que tanto se pondera, y que por unanimidad se aprueba, ¿en dónde se va aplicar?. Se invocará a un Juez de Distrito en Derecho Civil para que alguien de la Ciudad de México por ejemplo, quisiera invocar esto en su favor; evidentemente que no; por ello nos preocupa que esto que es elemental, saber que en el año 2000, cuando entró en vigor el Código Civil para la Ciudad de México, desapareció aquel cuerpo normativo que decía Código Civil para el distrito federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, porque ya no hay territorios federales; el último, como reminiscencia histórica, fue el reclusorio de las Islas Marías, que se convirtió ya en un centro cultural y turístico; sin embargo las reformas se siguen dando, y ahora se manda para los trámites correspondientes de la misma al Senado de la República, donde también permanentemente hacen reformas que no se aplican en México, y ahora veremos el resultado de esto que aprobaron los 476 diputados y seguramente asesorados por quienes pueden ejercer la ciencia jurídica, pero que en esta materia quedan reprobados.

CONCLUSIONES

Primera. El enorme gasto de la Cámara de Diputados Federal no se justifica con reformas que no tienen dónde aplicarse.

Segunda. Desde esta tribuna he reiterado permanentemente que eso no existe.

Tercera. Cuando tuve oportunidad de estar un lapso como Senador de la República, la primera iniciativa que presenté fue que se modificará la Constitución para autorizar a que México tuviera una legislación familiar federal, lo cual no se consiguió por razones obvias, o de pertenecer a partidos pequeños, pero finalmente reitero, el Derecho Familiar es local; y si bien la Suprema Corte ha emitido resoluciones obligatorias, éstas se aplican cuando se invocan por los sujetos afectados.

Cuarta. Hay que leer, preguntar y asesorarse antes de hacer estas reformas, y sobre todo reiterarlas; y que se dé, como el caso concreto que mencioné líneas arriba, de esta periodista de la Revista Proceso que pondera toda esta hipótesis por la igualdad; y que bueno, pues la mala noticia es que no tiene dónde se aplique en México.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.