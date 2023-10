¿The Doors sin Jim Morrison?: Other Voices

18 de octubre de 1971 se publica el disco Other Voices de The Doors ya sin Jim Morrison, un disco prematuro y lejano a lo que se tenía acostumbrado a escuchar por parte de la agrupación californiana.

El disco Other Voices se conforma de 8 canciones, las cuales muestran un sonido y letras muy pero muy diferentes a los discos sacados en la época de Jim Morrison. Se extrajeron del álbum 2 sencillos: "Ships w/ Sails" y "Tightrope Ride", siendo estos temas los más sobresalientes. La portada del álbum muestra a los 3 doors sobrevivientes, observándose claramente la ausencia del Rey Lagarto quien apenas llevaba un poco más de 3 meses de muerto, algo temprano como para que lo que quedaba de The Doors, publicara un álbum no solo sin su principal figura sino de toda una época.

Según John Densmore (baterista de la banda), él estaba cansado de los excesos de Jim Morrison y que después de "L.A. Woman" ya no quería volver a grabar un disco con Morrison, ya que su personalidad autodestructiva afectaba mucho al grupo y no le permitía desenvolverse a él como baterista pues Jim solo quería cantar "blues aburridos". Qué equivocado estaba John Densmore pues la historia muestra que Los Doors sin Jim Morrison perdieron esa magia que los distinguía de muchos otros grupos. Cabe resaltar que John Densmore, Robby Krieger y Ray Manzarek eran grandes músicos pero les faltaba la personalidad y genialidad del gran Morrison y esto se aprecia en Other Voices que tiene por momentos algo de estilo musical, sin embargo, estaba a años luz del estilo morrisiano.

De este trabajo discográfico podemos destacar como ya se mencionó líneas arriba las canciones "Ships w/ Sails" y "Tightrope Ride" así como "I'm Horny, I'm Stoned" pero son composiciones que no tienen nada que ver con genialidades como "The Soft Parade", "Wild Child", "The End", "Light My Fire", "Break On Through", "Five To One", "When The Music´s Over", "L.A. Woman" "The Unkwon Soldier", "Road House Blues", "Universal Mind" y "Riders On The Storm", por mencionar algunas. Other Voices se configura como un álbum regular que por momentos tiene chispazos, estando distante a sus antecesores de la Era Morrisiana, y que solo los verdaderos fans de Los Doors pueden tenerlo en su colección, pues como obra musical fue inmediato al salir a la luz 3 meses después de la muerte de Jim Morrison, por lo que se ve un trabajo sin cohesión musical y hasta en la portada se percibe ese desatino en la composición de la imagen pues es notorio el hueco que dejó The Lizard King.

Expuesto lo anterior, Otras Voces es un trabajo musical que desde mi punto de vista fue prematuro, The Doors no necesitaba demostrar nada a nadie, su legado musical es palpable con o sin Jim Morrison. Y bueno, en su momento fue muy criticado, sin embargo, tiene buenos momentos musicales, claro, a años luz de la época morrisiana, y tan es así que inclusive, los sobreviviente de The Doors en los subsecuentes materiales que han publicado como sus discos reeditados, ediciones especiales o de aniversario, no consideran a Other Voices ni a su otro disco sin Jim, Full Circle, tal pareciera que los quieren borrar de su historia musical.

A pesar del giro musical que se escucha en Other Voices (con tan solo el hecho de que son Ray Manzarek y Robby Krieger los que interpretan las canciones y haber dejado el lado oscuro y misterioso característico de The Doors) este disco es imprescindible en todo aquel que se jacte como fan de Las Puertas, y que después de 52 años las nuevas generaciones lo puede escuchar gracias a los avances tecnológicos, plataformas digitales y redes sociales.

Facebook: Carlos Morrison

Correo: jcjaimes_unam@hotmail.com