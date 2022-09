Strange Days: Psicodelia musical

Si se trata de hablar de referentes musicales del rock en los años sesenta sin duda Los Beatles y Los Rolling Stones son los exponentes por excelencia, aunque en el caso de Los Stones, más que nada su proyección fue un tema comercial en relación a ser la antítesis de Los Beatles; sin embargo, tratándose del subgénero musical del rock psicodélico Los Doors rompen el paso hacia el otro lado.

Es en el año de 1967 donde se publican varios trabajos discográficos que son una muestra de este subgénero del rock teniendo los ejemplos del “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Magical Mystery Tour” de The Beatles, “The Piper at the Gates of Dawn” de Pink Floyd, “Surrealistic Pillow” de Jefferson Airplane, así como “The Velvet Underground & Nico” del grupo The Velvet Underground; sin embargo, el álbum que queremos destacar es “Strange Days” de The Doors, publicado el 25 de septiembre de 1967.

El blues da la pauta al rock, y de éste deriva el rock psicodélico que se caracteriza por una experimentación musical a través de nuevos sonidos que permitirían una expansión de la percepción a una realidad que era cuestionada por los jóvenes respecto de eventos sociopolíticos que generaron a los movimientos sociales de los años sesenta, derivados de una inconformidad por temas bélicos como la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, así como la discriminación racial, la opresión hacia la mujer, y los gobiernos autoritarios.

Bajo esta lógica de experimentación musical, se hace uso de instrumentos que imprimen un sonido más allá de las guitarras, como en el caso de los sintetizadores, teclados y órganos, y por supuesto de efectos de producción, tan sólo escuchen “Strawberry Fields Forever”, “Dandelion”, “Venus in furs”, “Heroin” y “White Rabbit”, los cuales permiten generar una atmosfera que va más allá de escuchar una simple composición musical. Y en este sentido, Los Doors son un claro ejemplo de evolución musical teniendo como su máximo exponente a su segundo álbum: Stange Days, que si bien es cierto, es la continuación a su álbum debut, en el segundo encontramos una transición musical resultado de la fusión de las letras y voz de Jim Morrison con sonidos de sintetizadores, ecos, marimba y efectos de producción, así como un acompañamiento de batería y de guitarra que dan como resultado a uno de los álbumes más suigéneris y modernos de la historia musical.

Strange Days es considerado por muchos como uno de los tres mejores discos de la banda californiana por contener los éxitos comerciales de “Love Me Two Times” y “People Are Strange”; sin embargo, su genialidad va más allá de ese par de temas, tan solo escuchar la canción con que se abre el disco y también le da su título, “Días Extraños” muestra ser una composición sin precedentes, algo que envuelve al escucha en una atmosfera de incertidumbre donde los efectos a la voz así como el sintetizador y la batería crean una amalgama que rompe con lo tradicional. Se busca escapar de lo convencional para experimentar nuevos juegos y alegrías.

Dos temas más a resaltar son “You´re Lost Little Girl” y “Unhappy Girl”, donde se muestra una cohesión musical que viene a constituir un sonido propio del álbum donde resalta la guitarra así como el acompañamiento del teclado. Se tratan de composiciones compactas que junto con “People Are Strange”, “My Eyes Have Seen You” y “I Can´t See Your Face In My Mind” le dan una identidad al disco que hace que se siga escuchando tan fresco y moderno a pesar de cumplir 55 años de existencia.

También hay que resaltar que en este disco encontramos la mítica “Moonlight Drive”, tema que da pauta a la conformación de la banda The Doors, donde el estilo del slide de la guitarra de Robby Krieger viene a caracterizar su peculiar forma de tocar dicho instrumento y que coadyuva a generar una identidad propia en las canciones de Los Doors. Y bien, hay que mencionar la composición experimental de “Horse Latitudes”, un poema de Jim Morrison donde la producción colocó un track de apoyo de ruido blanco acompañado con una serie de sonidos creados con cuerdas, botellas, cubos metálicos, algo no escuchado antes, dándole ese toque intelectual al trabajo de The Doors.

Y bien, sin duda, el tema por excelencia y con el que se cierra el disco es “When The Music´s Over”, composición netamente al puro estilo psicodélico de The Doors con casi once minutos de duración donde se lleva al escucha a un estado de trance, de calma, de reflexión, de apreciación musical, donde la batería es lo más sobresaliente. Un estado de éxtasis genera escuchar este tema donde en la parte final es de explosión para regresar a la calma musical.

Tratándose de la portada y contraportada de esta obra discográfica, es una composición fotográfica de Joel Brodsky con la dirección de arte a cargo de William S. Harvey, donde se muestra a un grupo de artistas circenses haciendo alusión al título del disco, es decir, un contexto de locura, de extrañeza, donde apenas se ve en el fondo un poster del grupo The Doors. Particularmente es una de las portadas que menos me atrapan dentro de la discografía del grupo pero para Jim Morrison era muy de su agrado, decía que era un concepto muy “europeo”.

En términos generales, escuchar el álbum “Strange Days” da una percepción distinta al escucha sobre lo que es la experimentación y la psicodelia musical, se trata de un trabajo que se escucha tan fresco que puede ser del agrado de todo aquel que guste de la buena música. El disco se compone de 10 temas, con una duración aproximada de 35 minutos, y quizás, si hubiesen agregado un tema más con esa misma línea seguramente sería el mejor disco de The Doors superando por mucho a otros trabajos discográficos de grupos como The Beatles y The Rolling Stones. Y como escribió Jim Morrison “For the music is your special friend…music is your only friend, until the end” (porque la música es tu amiga especial, la música es tu única amiga, hasta el final).

Twitter: @jcarlosjaimes

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo electrónico: jcjaimes_uaem@hotmail.com