Somos solo dos almas perdidas: deseo que estuvieras aquí

Si se trata de hablar o escribir sobre uno de los grupos de rock que han revolucionado al mundo de la música, sin duda Pink Floyd es uno de ellos, que junto con The Beatles, cambiaron los cánones de hacer música.

Pink Floyd es un grupo que marcó una inflexión musical en distintos épocas, primero con un material psicodélico que lo podemos apreciar con su disco debut de 1967 donde la marca de Syd Barrett es perceptible; posteriormente tenemos material experimental y progresivo en álbumes como A Saucerful Of Secrets de 1968, Atom Heart Mother de 1970 y Meddle de 1971, pero el aspecto más profundo del legado de la banda británica son sus discos conceptuales empezando con The Dark Side Of The Moon de 1973, siendo éste un trabajo que marcó un antes y un después en la manera de concebir un disco de música, y que se daría continuidad en los subsecuentes álbumes, donde es momento de destacar Wish You Were Here, que se publicó el 12 de septiembre de 1975, ya 50 años de esta obra que desde su publicación fue un éxito comercial colocándose en el número 1 de las listas.

Roger Waters al igual que en The Dark Side Of The Moon es el guía y orquestador para llevar a cabo los trabajos de esta nueva producción donde Wish You Were Here al ser configurado como disco conceptual aborda temáticas propias del humano como ente inmerso en una sociedad modernista: soledad, ausencia, los efectos de la drogadicción, la amistad, la nostalgia, así como el entorno de la industria musical como maquinaria para hacer dinero.

En Wish You Were Here encontramos 5 pistas musicales, donde la composición principal es “Shine On You Crazy Diamond” que se divide en dos partes, siendo la segunda la mejor de todas por la majestuosidad de la guitarra de David Gilmore, y claro, el gran acompañamiento del bajeo de Roger Waters y del baterista Nick Mason, sin dejar de destacar ese sonido psicodélico del teclado de Richard Wright. En medio de esta magna pieza musical están los temas “Welcome To The Machine”, “Have A Cigar” y “Wish You Were Here”, conformando así un trabajo artístico de casi 45 minutos.

1975 fue un año de acontecimientos importantes tanto políticos, bélicos, tecnológicos, deportivos y por supuesto musicales: Margaret Tatcher se convierte en la líder del partido conservador en Gran Bretaña (ya como Primer Ministra en 1979 impulsaría el neoliberalismo como nuevo régimen económico mundial); termina la Guerra de Vietnam; se pone fin a la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS; se funda Microsoft por Bill Gates y Paul Allen; nace la Apple 1; Johan Cruyff recibió su tercer Balón de Oro; y Kiss lanza su disco en vivo titulado Alive! con el que alcanza el éxito comercial. Y bajo ese contexto, Wish You Were Here es presentado como un disco de vanguardia bajo un entorno de éxito comercial para Pink Floyd, en donde la sinergia de la música conceptual y crítica se hace presente en cada uno de sus temas.

En “Shine On You Crazy Diamond” encontramos la fusión entre el rock psicodélico, progresivo, experimental y conceptual, no por nada es quizás una de sus obras magnas en todo el legado musical de Pink Floyd, en virtud de que se trata de una canción fragmentada en dos (nueve partes en total) que en conjunto dura más de 26 minutos, y cuya génesis es la visita del ex integrante Syd Barrett a los estudios de grabación con un aspecto irreconocible derivado de su afectación por las drogas, donde la letra es compuesta por Roger Waters, pero la música es ejecutada majestuosamente por los demás integrantes, siendo la guitarra de David Gilmore la que le da ese sentimiento al tema, así como el extraordinario acompañamiento de la batería de Nick Mason y los destellos del teclado de Richard Wright, en donde las partes de la 1 a la 5 se percibe melancolía y sentimiento de añoranza, y posteriormente en las partes de la 6 a la 9 tener un sonido más fuerte con los solos de guitarra de Gilmore y el bajeo de Waters.

En medio de esta gran pieza musical encontramos los temas “Welcome To The Machine” y “Have A Cigar” que hacen referencia o crítica de forma metafórica a la industria musical que antepone el aspecto monetario al artístico y que es un fenómeno que se sigue viviendo hasta nuestros días con cantantes de plástico que están diseñados para mover masas con temas que no abonan o aportan algo positivo a la sociedad sino al contrario, incentivan lo mediático, lo superficial, la dominación, inclusive las prácticas de sometimiento de la mujer en una sociedad patriarcal.

Respecto al tema que le da el título al álbum, “Wish You Were Here”, se aboca a la nostalgia sobre las personas que en algún momento fueron importantes en la vida o que lo siguen siendo a pesar de la distancia y el tiempo. En este caso, el tema también hace referencia a Syd, por lo que el disco está prácticamente inspirado en el antiguo miembro fundador de esta fantástica banda. Este álbum es de los mejores en la discografía de Pink Floyd y de toda la década de los años setenta, y escucharlo con detenimiento con todos esos efectos de sonido nos transporta a una atmosfera donde se expone una narrativa propia de un disco conceptual, por lo que se exhorta al lector a escuchar dicha obra con el debido detenimiento garantizando un deleite sin precedentes.

De acuerdo al legado musical, podemos decir que Pink Floyd es quizás después de The Beatles el grupo de rock que más ha revolucionado la música. Se trata de uno de los más grandes exponentes de la música no solo experimental sino conceptual, con una aportación para generar nuevos sonidos así como temáticas que son propias de la naturaleza humana que te invitan a la reflexión y no solo han deleite musical, y el álbum Wish Yoy Were Here es una muestra de ello, una obra que aborda la amistad, la añoranza, los sueños y desencantos de la industria capitalista desde su arista musical. Se trata de un disco que es indispensable escuchar para todo aquel que se jacte de escuchar buena música.

