Revolver, el disco que revolucionó la música contemporánea

Para muchos críticos de música e inclusive para el mismo Paul McCartney, el mejor álbum de la historia del rock es el “Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band”, sin embargo, consideramos que el parteaguas del rock es su antecesor: “Revolver”, disco que se publicó el 5 de agosto de 1966.

Podemos decir que la cronología musical de The Beatles se puede dividir en tres fases: la primera conformada por los álbumes del “Please Please Me” de 1963 al “Help!” de 1965, en donde encontramos si bien es cierto grandes temas y éxitos comerciales a nivel internacional como “She Loves You”, “I Want To Hold Your Hand”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, se trata de un período musical con muchos covers y canciones estructuralmente básicas, claro, con sus excepciones con destellos de innovación como “I Feel Fine” o “A Hard Day´s Night”; ya en una segunda fase que implica desde finales de 1965 hasta 1967, a la que denomino época de innovación, experimentación y psicodelia, que involucra a los álbumes de “Rubber Soul”, “Revolver”, “Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Magical Mystery Tour”; y por último, la época de un regreso a las raíces musicales pero con un rock más duro y sólido, en donde se ubica el disco conocido como el “Álbum Blanco” de 1968, así como el “Abbey Road” de 1969, y el “Let It Be” publicado el 8 de mayo de 1970.

De tal manera que es en la segunda etapa donde nos centraremos con el disco “Revolver”, donde no sólo se percibe un cambio radical en la manera de hacer música sino también en la estructura interna de Los Beatles, ya que en este trabajo discográfico hay más presencia de George Harrison con 3 temas, donde claramente el que destaca es “Taxman”, pero también, a partir de aquí hay un equilibrio entre John Lennon y Paul McCartney en cuanto al número de temas publicados, pues de las 14 canciones que conforman al disco en comento, 5 se adjudica Lennon y 5 McCartney, y con ello inicia el paulatino liderazgo de Paul que se vería consolidado en el “Sargento Pimienta” y en el “Viaje Mágico Misterioso”. También otro aspecto a resaltar es la portada del disco, un collage de imágenes del Cuarteto de Liverpool, así como 4 dibujos de sus rostros que sobresalen en la cubierta, creando una composición novedosa en cuanto a portadas de álbumes musicales, ya no bastaba una imagen básica de los integrantes de la banda de rock.

Cabe mencionar que Los Beatles son la banda número 1 de todos los tiempos, y no solo por marcar records de ventas de discos a nivel internacional que les valió ser Miembros de la Orden del Imperio Británico por su contribución al mercado de su país, sino también por ser los número 1 en varios aspectos: como la innovación musical, filmar películas (A Hard Day´s Night, Help!, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine y Let It Be), así como en dar conciertos masivos, ya que son precisamente Los Beatles los primeros en presentarse en estadios deportivos, recordemos el mítico concierto en la casa de los Mets de Nueva York: el Shea Stadium.

Y es precisamente este último aspecto, los conciertos masivos, los que les rendían mayores ganancias económicas, sin embargo, también fueron un factor para enfrascarse en la experimentación musical, es decir, al tener los recursos económicos suficientes podían innovar y dejar de preocuparse por los costos de producción, aunado al hartazgo y presión que implicaban las giras, por lo que dejan de hacer conciertos a los cuales los fans ya no iban a escucharlos sino solo por el hecho de ser parte de la beatlemanía, con ruidos ensordecedores que ya no permitían apreciar la actuación musical. Por ende, Los Beatles deciden enfocárse netamente en la creación musical.

Si bien es cierto, en “Rubber Soul” encontramos destellos de renovación artística, es con “Revolver” donde podemos apreciar una revolución musical que tendría efectos para toda la música e inclusive sería influyente para bandas como The Doors, cuyo mayor éxito musical, “Light My Fire”, en su sólo de guitarra está marcada la canción de “Eleanor Rigby” contenida en “Revolver”, y claro, no digamos grupos como The Rolling Stones o Pink Floyd.

Al reproducir el álbum, encontramos el tema de “Taxman” que abre con un conteo al igual que en su primer disco, “Please Please Me”, pero de una manera sumamente diferente, como una especie de simbolismo de que están en otro nivel musical. Ya como segundo tema está la mencionada Eleonor Rigby, una composición melancólica y oscura donde hay una experimentación con sonidos de cuerdas. En tercer lugar está la alucinante “I´m Only Sleeping”, un verdadero tema novedoso e impactante para el escucha, con sonidos grabados al revés. También en el disco encontramos “Yellow Submarine”, canción compuesta por Paul McCartney pero interpretada por Ringo Starr, y que posiblemente sea la más conocida de The Beatles, todo un emblema musical. No podemos dejar de mencionar “Here, There And Everywhere”, un gran tema de Paul McCartney al igual que “For No One” y “Got To Get You Into My Life”, este último con arreglos musicales que serían desarrollados en el siguiente disco. Y para cerrar el álbum, la canción más experimental de The Beatles hasta para ese entonces: “Tomorrow Never Knows”, un tema que es la expresión de la música psicodélica que se venía gestando y vería su máxima expresión en 1967.

Escribir sobre “Revolver” implicaría posiblemente todo un libro, lo que se busca en el presente espacio es mostrar un panorama muy general de la magnitud de dicho trabajo discográfico, que significó una revolución musical e inclusive hasta más importante que el álbum que le predeciría, pues tan es así que para miembros de la agrupación, salvo Paul McCartney, el “Sargento Pimienta” implicó un proceso hasta cierto grado aburrido, aunado a que la canción “Strawberry Fields Forever” viene en otro álbum a pesar de ser parte de ese momento de búsqueda por expandir los horizontes musicales. Por lo tanto, se exhorta al lector a escuchar “Revolver” si es que no lo ha escuchado, tendrá otra percepción musical después de ello, se lo prometo.





