Qatar 2022: el fracaso inminente

La eliminación de la selección mexicana de fútbol en la fase de grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es el más grande fracaso desde 1994, y representa la realidad de toda la maquinaria oxidada del fútbol mexicano, una estructura diseñada solo para generar dinero y no buen fútbol.

Este fracaso histórico es la cereza del pastel podrido que representó un proceso que bajo la lógica y el sentido común era inminente su fracaso. Gerardo Martino ha sido el más grande error del fútbol mexicano a nivel selección, se trata de un personaje venido a menos que nunca tuvo que haber llegado a dirigir a la selección mexicana, no hubo una idea clara ni un estilo de jugar al fútbol durante su mando. Su elección como director técnico fue equivalente a tirar 4 años a la basura: no se ganó ninguna Copa Oro, tampoco se le ganó al acérrimo rival del área, ni hubo una evolución en el juego del equipo mexicano.

Lo anterior es el reflejo de una serie de malas decisiones que los que manejan al fútbol en nuestro país. Tanto la elección del Tata Martino como del señor Osorio en su momento, son dos grandes tropiezos para la historia del balompié nacional. Y no justifiquen al señor Osorio solo porque se le ganó al seleccionado alemán en Rusia 2018, cuando se trató del peor equipo teutón en copas del mundo. Tanto Osorio como Martino no abonaron nada, no dejando ningún legado futbolístico, o ¿acaso el sistema de rotación vino a mejorar en algo a la selección mexicana? Se trataron de 8 años donde se echó por la borda a una generación de futbolistas mexicanos que tuvieron la oportunidad para trascender con el equipo tricolor.

Hay que mencionar que lo acontecido es el resultado de que el aspecto pecuniario impera sobre el deportivo. Dejar al mando de la selección mexicana a personajes que no daban resultados en los torneos previos a las Copas del Mundo es una irresponsabilidad que hoy se ve reflejada en esta eliminación en Qatar que viene a ser un retroceso a lo ya construido desde hace décadas donde el equipo mexicano al menos estaba dentro de las mejores 16 selecciones del mundo.

Este histórico fracaso tiene diferentes explicaciones, pero sobresalen las siguientes:

Tener la falsa idea que un entrenador extranjero puede lograr lo que un nacional no. No se trata de un tema racial, sino que es más conveniente y sensato tener a un director técnico que conozca el fútbol mexicano, su liga, sus pros y sus contras, pero sobre todo que conozca al futbolista mexicano. Se debe buscar que haya en un primer momento generar un propio estilo de juego que singularice al fútbol mexicano y que se vea reflejado en la manera de jugar de la selección mexicana; y en segundo momento, que ese estilo de juego evolucione, y eso no se lograra con personajes ajenos al fútbol de México y que solo son mediáticos donde lo importe es clasificar al Mundial.

Dejar que los intereses comerciales creen personajes históricos con “quién sabe cuántas copas del mundo en su haber” ocasionando que no haya una sana y leal competencia entre los jugadores y por ende una renovación, al convocarse a los mismos de siempre que no pudieron dar ese extra que los diferenciara de los demás y con ello trascender en instancias extraordinarias en torneos internacionales.

Convocar a jugadores que militan en equipos extranjeros cuando no están al cien porciento en virtud de no ser titulares o por alguna lesión. Lo que se vio en el juego contra Arabia Saudita es que los jugadores más destacados del equipo verde juegan en México. No por jugar en equipos foráneos garantiza que estén los mejores. Para ello se necesitaría que a los que los medios de comunicación llaman como “jugadores europeos” lo sean de equipos de élite y no de medio pelo.

Una reestructuración de fondo en el sistema del fútbol mexicano donde no haya tantos extranjeros, y que regrese el descenso como un mecanismo para evitar tanta mediocridad en la mayoría de los equipos mexicanos. Y sobre todo eliminar los torneos cortos que no permiten el desarrollo de proyectos futbolísticos, pues en las primeras cinco jornadas hay corte de cabezas a directores técnicos.

La gran injerencia de Televisa y Tv Azteca en el manejo del futbol mexicano, así como de la selección mexicana. Los intereses de las grandes empresas patrocinadoras, así como de los promotores son incompatibles con el mejoramiento de un fútbol más competitivo al ver a los jugadores como instrumentos generadores de dinero e imagen y no como deportistas que deban tener un desarrollo integral tanto deportivo como humano.

El ya no participar en torneos como la Copa América tratándose a nivel selección, ni tampoco en la Copa Libertadores en el caso de los clubes, ocasionan que los jugadores nacionales no se fogueen con otros estilos de fútbol y por ende tengan parámetros de mayor calidad para desarrollar un mejor fútbol.

Sin duda, son muchos aspectos los que se deben mejorar por el bien del fútbol mexicano. Con la eliminación en Qatar 2022 que era inminente desde antes que iniciara el torneo, debe implicar una seria autocritica por todos aquellos involucrados en la estructura del balompié nacional. No se puede seguir tomando decisiones tan erradas como traer a un personaje ajeno al fútbol mexicano solo por ser sudamericano o que hable de manera rimbombante. Este fracaso puede ser una nueva oportunidad para replantearse objetivos y metas para un fútbol de mayor calidad y no mediático.

El panorama pinta complicado para una renovación futbolística ya que el jugarse el siguiente Mundial en América del Norte, y por ende la selección mexicana ya está en automático en dicho torneo, ocasione que los titiriteros de este deporte a nivel profesional cambien de enfoque en pro del fútbol mexicano. Esperemos que la elección del siguiente director técnico sea sensata y que se trate de un personaje hecho en el fútbol mexicano, y si no da resultados en los torneos de la zona, se cambie y no dejar que se llegue al extremo de hacer nuevamente el ridículo que se hizo en Qatar.

