Pumas: Orgullo Azul y Oro

Al día de hoy no es el equipo más ganador, ni el que tiene a los jugadores mejor pagados, y tampoco el que cuenta con mayores recursos económicos, sin embargo, es el equipo que ha dado los mejores jugadores mexicanos al fútbol, y sí, se trata de los PUMAS de la UNAM, un equipo sui géneris, con una mística y una filosofía que los distingue del resto de equipos mundanos y de ocasión.

El Club Universidad Nacional, como es su nombre oficial, representa en el ámbito del fútbol a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero que desde su génesis se trató de un equipo que implica más allá de lo netamente futbolístico, pues representa valores deportivos así como una filosofía que se plasma en un espíritu aguerrido, pero que actualmente, tanto los jugadores como el cuerpo técnico así como algunos directivos no los han hecho suyos, ocasionando una crisis tajante que no se había visto en años, quizás décadas desde su fundación en 1954.

Los Pumas de hoy son todo menos eso, Pumas de la UNAM, y eso se ha visto desde su derrota con el Barcelona, donde los jugadores mostraron jugar con miedo, se intimidaron ante el rival, se trató para ellos de un tour para tomarse fotos y considerar el partido como una fiesta, dejando mal parado a una institución con mucha historia y sobretodo con una reputación que ha costado mucho construirla. Pero la culpa no solo recae en los jugadores sino en el cuerpo técnico que encabeza Andrés Lillini, personaje venido a menos, del cual recordemos dijo en un primer momento cuando ante la salida de Michel González se le nombró técnico interino, que él no quería ser el DT y que lo regresaran a su puesto como director de fuerzas básicas, pero por circunstancias futbolísticas se le dieron los resultados hasta llegar a una final la cual se perdió ante el León. Lo que aquí hay que resaltar es que independientemente de haberse logrado un subcampeonato de Liga así como uno de la Liga de Campeones de la CONCACAF, muestra carecer de una personalidad que les pueda imprimir a los jugadores una mentalidad ganadora, pues se ha percibido que no ha preparado a sus jugadores psicológicamente en momentos cruciales e importantes como el partido en Cataluña, tan es así que no se han podido levantar de la lona.

Perder contra el acérrimo rival, el América, no tiene perdón, parece que tropezar con la misma piedra dos veces se les está haciendo costumbre a estos “pumas” contemporáneos, recordemos la semifinal contra América en 2018 donde cayeron 6-1, y que a la postre le costaría el puesto a David Patiño. Cabe mencionar que incluso fue un Pumas-América donde se perdió 1-2 lo que le costaría el puesto como técnico a Hugo Sánchez, sin embargo, en aquella ocasión se luchó hasta el final en búsqueda del empate, mostrando la garra que debe caracterizar a los Pumas, actitud que estos “pumas” de Lillini no parecen conocerla ni en el diccionario.

Pareciera que el golpe anímico se quedaría hasta ahí, y que con San Luis sería otra situación, pero nuevamente se perdió el encuentro. El sábado por la noche ante la goliza del América al Cruz Azul de 7-0, muchos aficionados de Pumas atenuaron el 0-3 sufrido ante el equipo de Televisa, esperando que el panorama mejoraría frente Santos, pero la realidad fue otra, una nueva paliza se le adjudicó al equipo del Pedregal. Esto ya es una crisis que no se había visto en años. Por más que los discursos que hablen que Lillini se mantendrá, ya hay una fractura y que por el bien del equipo debe ser atendida por otro técnico, con un perfil que compagine con la filosofía del Club Universidad.

Pero lo anterior no es fortuito, es derivado de malas decisiones desde los directivos. El hecho de desmantelar al equipo constantemente trayendo a jugadores de medio pelo e inclusive hasta les dan el número 10 en la camiseta, devalúa al equipo borrando la historia generada por jugadores que se volvieron figuras auriazules. Cabe mencionar que el tema de los técnicos de Pumas es otro aspecto que ha afectado la imagen del equipo trayendo a personajes con un perfil no idóneo para ocupar el cargo de director técnico. Vemos el ejemplo de Palencia, jugador veterano que llegó al equipo de Pumas ya en el ocaso de su carrera pero que haría clic con parte de la afición Puma, y que a la postre se convertiría en el entrenador del primer equipo pero cuyo paso al mando del timón fue desapercibido. No se diga cuando García Aspe tuvo la ocurrencia de traer como estratega a Mario Carrillo, que al final terminó demandando laboralmente al equipo.

Ya al final de la administración de Ares de Parga se trajo a la dirección técnica a Bruno Marioni, personaje medular en la obtención del campeonato en 2004, y que vino a imprimir nuevamente esa garra que caracteriza a los jugadores universitarios (claro, no a los actuales); sin embargo, llegó Chucho Ramírez como Presidente Deportivo, por lo que bajo su lógica y su proyecto de trabajo borró a Marioni, que merecía seguir al mando del equipo, pero no, trajeron a Michel, ex figura del Real Madrid, que no pudo darle una cara diferente al equipo abandonando el barco antes de iniciar el torneo Guardianes 2020, por lo que entra al quite Andrés Lillini, un personaje que nunca se imaginó llegar a ser el DT.

Ahora bien, con la llegada de Leopoldo Silva en 2019 como Presidente de la Junta Directiva de Pumas no se ha demostrado un cambio profundo en el equipo, solo se ha construido un espejismo que al día de hoy tiene a los Pumas en esta situación de pena ajena. Se necesita mano firme, experimentada y sobretodo que se tenga corazón y amígdalas hacia el equipo auriazul. Con la llegada de Mejía Barón, parecía que el panorama mejoraría; pero como se dijo líneas arriba, se desmantela al equipo frecuentemente vendiendo a figuras clave, y trayendo a jugadores que no tienen el perfil para vestir la playera universitaria. Lo que se necesita es que haya una continuidad de jugadores para que el equipo se consolide y se conozca a la perfección, y quizás, sin estar repleto de grandes figuras o con sueldos exorbitantes pero a la vez groseros para una sociedad con un índice de pobreza tan elevado como lo hay en México, puedan conseguir un campeonato de liga que no se ha logrado desde 2011. Recordemos que en 2009 y 2011 el equipo no contaba con delanteros letales, se tenía a Dante López como 9, así como a Martín Bravo como 10, pero que en conjunto, junto con otros jugadores clave como Darío Verón, Israel Castro, Jehu Chiapas, así como Julio Cortés, se consiguieron los campeonatos de esos años. El trabajo en equipo siempre resaltará ante las grandes individualidades, cabe mencionar que en esos tiempos los entrenadores de esos Pumas campeones eran Ricardo “Tuca” Ferreti y Guillermo Vázquez, quien este último fue el auxiliar de “Tuca” y posteriormente el Director Técnico. Posiblemente no había una espectacularidad en el estilo de jugar de estos técnicos pero sí una continuidad que trajo campeonatos, que es lo que importa.

El Club Universidad Nacional no es el equipo con el mayor número de campeonatos de liga, y que cabe mencionar que actualmente los torneos cortos son diseñados para dar títulos de manera inmediata a equipos con un gran poder económico, no por nada América pasó de 8 títulos a 13 en lo que va de los torneos cortos, el Tigres de ser un equipo que descendía de categoría a tener 7 estrellas, así como un Monterrey que no figuraba con un campeonato desde 1986, pero con estos formatos de torneos se ha convertido en un constante candidato al título.

Se ha dicho que Pumas debe reestructurarse a imagen y semejanza de Tigres, pero si fuese el caso, perdería su esencia, se volvería un equipo más, un producto comercial del fútbol; en Pumas no solo se juega al fútbol, se forman jugadores pero también personas, con una mentalidad e ideología distinta a cualquier otro club, con valores como la lealtad al rival, el espíritu, así como el orgullo por representar a la UNAM, deportivamente hablando. No por nada ha sido el semillero de grandes futbolistas como Manuel Negrete, Luis Flores, Luis García, Jorge Campos, todos ellos jugadores que llegaron a jugar en el extranjero en un contexto aún hermético para ese entonces. Claro, y no se diga de jugadores que son un referente en el fútbol nacional como Enrique Borja, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Miguel España, y Jesús Olalde, por mencionar algunos. Y claro, sin dejar de mencionar al máximo exponente del fútbol mexicano, y toda una figura a nivel internacional: Hugo Sánchez.

Recordemos que la Selección de México de 1986 que ha sido la única en llegar al famoso quinto partido en una Copa del Mundo su base era Puma, y tan es así que la anotación de tijera de Manuel Negrete (delantero de Pumas) ante Bulgaria en los octavos de final fue considerada por la FIFA en 2018 como el mejor gol de los Mundiales. Cabe mencionar que nuevamente la Selección Mexicana de 1993 que obtuvo el subcampeonato en la Copa América de ese año, también tuvo como base a los Pumas, siendo el seleccionador Miguel Mejía Barón, y cuya línea se replicaría un año después en el Mundial de Estados Unidos, donde figuraron personajes como Jorge Campos y Luis García, ambos campeones en 1991 con los Pumas de la UNAM.

Hablar de Pumas es hablar de la mejor cantera del fútbol mexicano, el que ha dado el mayor número de jugadores de exportación, así como al mejor portero de México, así como al máximo jugador de todos los tiempos no solo del país sino de la CONCACAF, Hugo Sánchez, el cinco veces pichichi: una con el Atlético de Madrid y cuatro con el Real Madrid, considerado el mejor equipo del mundo, y que seguramente si jugase en estos tiempos de globalización, hubiera ya sido acreedor al menos a dos Balones de Oro. Pumas necesita recordar su memoria histórica, necesita sacar su orgullo azul y oro. Por el bien del fútbol mexicano, se necesita que despierten estos Pumas, quizás un nuevo retorno de Ferreti sea una solución parcial, pues lo que se requiere a mediano y largo plazo implica más que un cambio de entrenador.

