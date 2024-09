Pumas de la UNAM, ¿el equipo más valioso de México?

El futbol en México es el deporte más popular, al que se le presta mayor atención, el que tiene todos los reflectores encima, el que genera una gran pasión pero también muchas decepciones y hasta frustraciones para los fieles aficionados.

El desarrollo del futbol en México a nivel profesional ha tenido muchos altibajos y asegunes según las aristas. En el plano económico ha resultado un gran negocio aunque muchos digan que no, y más ahora en un mundo globalizado donde todo es imagen y mercadotecnia, el futbol en México en ese plano es un éxito, ¿a qué me refiero con eso? Como ejemplo está la afición mexicana que genera una gran derrama económica para la FIFA, su presencia es de las más importantes en las Copas del Mundo.

Pero tratándose del aspecto deportivo, se ha dado un gran retroceso en los últimos años, siendo ejemplo de ello los resultados de los torneos internacionales recientes, destacando el mega fracaso del Mundial de Qatar 2022. Se echó a la basura lo hecho en los últimos cinco mundiales. La caída era inminente trayendo a técnicos extranjeros que no daban una en los torneos moleros de la CONCACAF. A Osorio se le aguantó sus fracasos y se le perdonó por haberle ganado a una de las peores selecciones de Alemania de la historia, y bueno, después con un técnico de medio pelo como Martino fue el acabose. Volvieron a contratar a otro extranjero que fue Cocca, y no se veía que mejorara el panorama. Trajeron a Jaime Lozano y según lo expresado lo aguantarían hasta la Copa del Mundo en 2026, y no fue así. ¿Por qué tener tanta flexibilidad con los técnicos extranjeros y con los nacionales no? Ahora convocan por tercera ocasión a Javier Aguirre, ¿por qué tropezar con la misma piedra por tercera vez? Con esto vemos que el interés comercial, el dinero, la adoración al becerro de oro es lo que predomina en el balompié nacional.

Pero hay un equipo que ha aportado mucho deportivamente hablando al fútbol mexicano, quizás no esté en su mejor momento, pero históricamente así ha sido. Se trata del Club Universidad Nacional A.C., mejor conocido como los Pumas de la UNAM, quien en este 2024 cumplen 70 años tanto de que entró formalmente al futbol profesional que fue el 2 de agosto como de su primer juego como equipo de segunda división el 12 de septiembre de 1954 ante los Rayados del Monterrey. Pumas a lo largo de estos 70 años no es el equipo con más títulos, ni tampoco con los jugadores más costosos; sin embargo, tienen algo que los hace sui generis del resto de los equipos mexicanos, y es que cuentan con una filosofía que les da un espíritu que en ideas de Hegel, es lo más valioso.

Pumas no es un equipo más del montón, no solo se enfoca netamente en lo futbolístico, ya que es tanto una institución formadora de futbolísticas como de personas, siendo esto lo de mayor valor. En Pumas se infunde una axiología y una ideología. Al jugador de Pumas se le inculca una lealtad al rival, no se trata de verlo como un contrario sino un igual al que se le debe jugar con honorabilidad (algo así como la formación de los guerreros atenienses). Pumas al ser representante de la máxima casa de estudios del país, implica una serie de valores que identifican a la universidad y que se impregnan no solo en los jugadores del equipo de fútbol sino en todos los deportistas que representan a la UNAM: espíritu, respeto, competencia justa, solidaridad, integridad. Ahora, ¿por qué identificar no solo al equipo de fútbol sino a todos los deportistas de la UNAM con un puma? Porque es un felino rápido, hábil e inteligente, que sale avante en enfrentamientso con animales de mayor tamaño, y son esas las características que debe representar los jugadores puma.

¿Pumas, un equipo grande? Por supuesto que sí, y eso radica en que tiene un espíritu, no es una entidad enfocada en generar dinero sino en contribuir al deporte en México, de expresar una filosofía propia del valor competitivo del jugador mexicano, y esto se ve manifestado en que a lo largo de su historia, ha sido la fuente que generó una gran cantidad de futbolistas no solo para el equipo mismo sino para los demás, se trataba de una de las canteras más productivas o quizás la más productiva históricamente hablando del fútbol nacional: no había equipo que no hubiese tenido en sus filas a jugador hecho en CU. Pumas ha dado una gran cantidad de jugadores referentes del futbol nacional como Enrique Borja o Leonardo Cuellar, sin dejar de mencionar su exportación de jugadores al extranjero como Luis Flores, Manuel Negrete quien fue el anotador de ese gran gol en el Mundial de México 86 ante Bulgaria y que es considerado uno de los mejores goles de la historia. Pero por supuesto no podemos dejar de mencionar a Luis García quien jugó para el Atlético de Madrid teniendo una gran primera temporada en España; Jorge Campos quien revolucionó a la portería y fue considerado en su momento como el tercer mejor portero del mundo; y sin duda, el mejor de todos: Hugo Sánchez, quien es todo un referente del fútbol internacional. Por supuesto que Pumas a lo largo de su historia ha tenido grandes jugadores tanto nacionales como extranjeros, tales son los casos de Cabinho, Ricardo “Tuca” Ferretti (quien se formó en Pumas como entrenador), Juan Carlos Vera, y más recientemente, Leandro Augusto, Darío Verón y Bruno Marioni.

Es importante señalar que Pumas es de los clunes que más campeones de goleo ha dado a la liga mexicana de fútbol tan es así que se dio el caso de Cabinho y Hugo Sánchez fueron los máximos anotadores en la temporada 78-79. También es importante mencionar que en los mundiales donde más ha sobresalido la selección mexicana ha sido de base Puma, como en México 86 y Estados Unidos 94, y también en la Copa América de 1993 donde el seleccionado nacional llegó a la final. Y bueno, sin dejar de mencionar que entrenadores sobresalientes en selección nacional han sido azul y oro como Bora Milutinović que dejó toda una escuela de futbol así como Miguel Mejía Barón, y Jesús Ramírez quien dirigió a la selección mexicana sub 17 que ganó el campeonato mundial de esa categoría en 2005.

De tal manera que hablar de los Pumas de la UNAM es hablar del equipo que ha aportado más al futbol mexicano, tiene una filosofía y un espíritu que los hace el más valioso de todos. Felicidades por estos 70 años, por mi raza hablará el espíritu: ¡México, Pumas, Universidad!