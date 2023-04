Por favor compláceme

One, Two, Three, Four…

El 22 de marzo de 1963 se lanzó a la venta el primer álbum de The Beatles: el Please Please Me; que si bien es cierto no tuvo un impacto mundial en su debido momento, representa el inicio del fenómeno musical más grande de la época contemporánea, la beatlemanía.

Se trata de un álbum que muestra el potencial musical del grupo y obviamente iría desarrollándose hasta lograr completamente una revolución musical con discos como Revolver o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

En Please Please Me encontramos un conjunto de temas que en términos generales compactan el principal tema o mensaje del Cuarteto de Liverpool, el amor, con las canciones “I Saw Her Standing There”, “Misery”, “Ask Me Why”, “P.S. I Love you”, y “There´s A Place”; cabe mencionar que en dicho disco encontramos covers con esa misma línea como “Anna (Go to Him)”, “Chains”, “Boys”, “Baby It's You”, “A Taste of Honey” y “Twist and Shout”, siendo este con el que se cierra el disco y siendo el más destacable de los covers y que se convertiría en uno de los temas más icónicos de The Beatles en su primera etapa de 1962 a 1965. Como se puede percibir, en Please Please Me encontramos 6 covers, casi la mitad del total de temas que conforman el disco (14 canciones), pero es entendible al tratarse de su álbum debut, y que por cierto, el 11 de febrero de 1963 en una sesión de 9 horas con 45 minutos se grabaron 10 temas del disco ya que meses atrás ya se habían realizado y por ende publicado los singles “Love Me Do/P.S. I Love You” y “Please Please Me/Aks Me Why” que se incluyen en el disco en comento, y tan es así que en la misma portada del álbum se menciona que incluye dichos éxitos.

Tratándose de los singles, tanto “Love Me Do” como “Please Please Me” tuvieron un gran éxito en Gran Bretaña, no así en la Unión Americana, y sin importar el éxito en su país The Beatles se rehusó a hacer una gira por Estados Unidos hasta que lograsen un no.1 en las listas de popularidad de nuestro vecino del norte. Hay que mencionar que tratándose del primer sencillo publicado en el haber de Los Beatles, es decir, Love Me Do, si bien es cierto tuvo un buen recibimiento por los escuchas, el tema es muy limitado, tan es así que George Martin, el productor del cuarteto, expresó que lo mejor que le pudieron ofrecer hasta ese momento fue dicho tema, pero vamos, apenas estaban en sus inicios Los Beatles.

Ahora bien, desde este primer trabajo discográfico encontramos la fórmula Lennon-McCartney (que aparece en los créditos como McCartney-Lennon); sin embargo, también está la participación de Ringo Starr como vocalista principal en “Boys”, así como de George Harrison con dos temas como vocalista en “Chains” y “Do You Want To Know A Secret”, siendo este tema muy destacable, y que fue lanzado en su momento como single en Estados Unidos llegando al puesto no. 2 en Billboard, por lo que se veía el gran talento del beatle solitario y que vería su máxima expresión en álbumes como Revolver, White Album y Abbey Road.

Please Please Me no es ni será la máxima obra musical del Cuarteto de Liverpool pero si es un álbum de un gran nivel que es el inicio del legado del más grande grupo de rock de todos los tiempos. Y hablar del Please Please Me es hablar de un disco con una línea musical definida, con una homogeneidad en el tema principal del disco: el amor, y sobre todo destacar que no es necesario una superproducción para generar un álbum de una gran calidad musical y que cualquier escucha puede deleitarse al escucharlo.