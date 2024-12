Política educativa en México

Se habla en estos tiempos de una transformación en México, y esto implica cambios estructuras en el sistema político mexicano. No se trata solo de cambios de partido en el gobierno federal, se trata de reestructurar con políticas nuevas, legislación, instituciones, e inclusive la teleología misma del Estado mexicano. Y en este sentido, la educación es una de las estructuras determinantes para configurar el tipo de sociedad que se quiere, es decir, una sociedad participativa, humanista, crítica, sensible a las causas del bien común, o por contrario, apática, sin voz, insensible a las problemáticas de la polis.

En México, por muchos años, su sistema educativo estuvo inmerso en un modelo estático, bajo las directrices de la escuela clásica, es decir, donde prevalecía la figura del profesor como institución de autoridad dejando en un plano secundario al educando. De tal manera que el proceso educativo era unidireccional, es decir, del maestro hacia el alumno, no habiendo un proceso dinámico en la lógica de enseñanza aprendizaje. El alumno no tenía las herramientas para construir su propio conocimiento.

Es cierto que con el tiempo se han emprendido reformas educativas durante el México del siglo XX; sin embargo, durante gran parte del régimen priista, se seguía manejado una política educativa centralista y hermética. Y cabe agregar que si bien es cierto, la educación es política, aquella se politizó a los intereses de actores de un régimen, creando entes que buscaban intereses propios y no educativos, ejemplo de ello es el corporativismo que se manifestó en el sindicalismo educativo, que si bien es cierto, en un primer momento dio pauta a que muchos jóvenes maestros egresados tuviesen una plaza, con el tiempo se creó un Frankestein sindical (SNTE) en la educación básica, que generó un hermetismo en el gremio docente, en donde las plazas eran propiedad privada sujetas a venderse o heredarse en el mejor de los casos. Había poca oportunidad para las nuevas generaciones de docentes que no tenían algún familiar maestro o un conocido bien posicionado en las instituciones educativas.

Se creo una atmosfera educativa que se solidificó en un domo donde no se podía entrar fácilmente sin tener el visto bueno la mafia sindical. Ésta estaba ya no al servicio de la educación mexicana, sino de los gobernantes en turno, se tuvo a una lideresa que se hizo de gran poder político.

El neoliberalismo llegó en la década de los ochenta, y con ello empezaron a cambiar las estructuras atendiendo un nuevo modelo económico. Tarde o temprano llegaría a permear en la educación. Ya en el presente siglo, se empezaron hacer cambios en el modelo educativo en México, sin embargo, había algo que debía cambiar sí o sí, y se trataba de dar apertura a generaciones nuevas de docentes. Ya en épocas de Felipe Calderón se dio un cambió en la política educativa, que en su momento fue objeto de crítica e inconformidad por el gremio magisterial pero que terminó con un vicio que se venía arrastrando desde los tiempos priistas: vender y heredar plazas a nivel de educación básica. Ahora se debía obtener una plaza por concurso. Y gracias a ello, se liberaron muchos lugares dando la oportunidad a las nuevas generaciones de normalistas a partir de 2008 y 2009.

Sin embargo, la política educativa no solo implica el tema laboral-administrativo de los docentes, sino también involucra una configuración en los planes de estudio. Esto se vino a dar con una contrarreforma a la reforma educativa de Peña Nieto, ya en tiempos de López Obrador con la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), que fue objeto de muchos cuestionamientos al inicio, sin embargo, los resultados no se pueden ver en un corto plazo. La idea a destacar es que busca impulsar el humanismo con esta política educativa, pero para ello, la labor del docente debe ser medular, pero lo complicado es que muchos profesores no han tenido la capacitación para lograr los nuevos objetivos.

Hay que mencionar que la educación en México tiene muchas carencias hoy en día en el sentido de no lograr una formación integral. ¿A qué nos referimos con ello? Se da énfasis a determinados contenidos, y así sigue siendo a pesar de la NEM, pues se hace de lado cuestiones donde se debe fomentar la educación física, la educación cívica, la educación emocional, y incluso dejan en un segundo plano el aspecto de la afectividad en el aula escolar. Se trata de generar condiciones que implican más allá de los conocimientos teóricos, que en verdad se busque la formación de la persona con la finalidad de lograr esa humanización que pareciera obvia pero no lo es.

Hoy, la política educativa mexicana tiene la posibilidad de ser más integral, sin embargo, parece que estará sujeta a una ideología de forma y no de fondo, es decir, con la directriz de la austeridad republicana se quiere hacer “mucho” con poco. No se trata de no apoyar un gobierno austero, sino que hay estructuras que no se pueden desatender sino al contrario, se deben impulsar, y la educación es una de ellas.

Artículo dedicado a la maestra Belem, ejemplo de vocación y profesionalismo docente.

