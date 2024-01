Paul McCartney: 50 años de Band On The Run

El 7 de diciembre de 1973 se publicó el álbum Band On The Run, de la banda fundada por Paul McCartney, Wings, donde obviamente él era la figura y como lo dijo en su momento Homero Simpson, “él era el único que tenía talento”. Band On The Run, cumplió 50 años de su publicación y quizás es la mejor obra de Paul McCartney después de su trabajo en The Beatles. Se trata de un álbum de gran nivel musical que hasta fue elogiado por John Lennon que consideraba la música de Paul como “muzak” para sus oídos.

Hay que mencionar que el personaje de Paul McCartney ha estado de moda recientemente, no solo por su gira Got Back donde vino a México en el mes de noviembre, sino también por la publicación de un nuevo sencillo de The Beatles: “Now and Then”, dos aspectos que me gustaría comentar antes de seguir escribiendo sobre Band On The Run.

Sinceramente, desde mi punto de vista, esta última presentación de Paul McCartney en la Ciudad de México ha sido la que menos me ha gustado de las que he podido presenciar (acudí en 2010 y 2012), y no por restar el gran mérito que tiene este personaje de más de 81 años de edad y el poder dar un concierto de casi 3 horas, sino por el listado de canciones que tocó, al menos el día en que acudí. Si bien es cierto es una leyenda viviente, y el escucharlo en vivo es lo más cercano a haber podido presenciar un concierto de The Beatles, muchas de las canciones de ese concierto considero que son irrelevantes como “She´s a Woman” o “I´ve Just Seen A Face”, posiblemente quería tocar más canciones de su época como beatle que no había tocado en otras ocasiones, pero para muchos que fue su primera vez en verlo hubiera sido más emblemático escuchar “Yesterday”, “All My Loving”, “Eleanor Rigby”, “Penny Lane”, “Hello, Goodbye”, “The Fool On The Hill” o “The Long And Winding Road” por mencionar algunas o hasta “Hope Of Deliverance”. En términos generales fue un buen concierto pero no el mejor, lo más destacable como siempre fueron los juegos pirotécnicos que es el pan de siempre en “Live And Let Die”, pero sobre todo cuando sale la imagen y se escucha la voz de John Lennon en “I,ve Got A Feeling”, donde nuevamente John Lennon (y aún ya muerto) opaca a “Sir” Paul, ¡ja,ja,ja! Es muy chistoso escuchar cómo corean “Sir Paul” enalteciendo un título nobiliario en un régimen republicano, parece que no han leído el artículo 12 constitucional o lo difícil que ha sido erradicar un régimen monárquico para dar paso a las repúblicas donde todos son iguales. El concierto de Paul McCartney a pesar de todo fue una linda anécdota y que quizás haya sido el último concierto (el del 16 de noviembre) de esta gran figura de la música en la Ciudad de México.

Ahora, en cuanto al single “Now And Then”, éste ha causado un gran éxito para las arcas de The Beatles, refrendado que los Beatles son como una especie de Rey Midas, lo que publicaban como sencillos se convertían en números 1 en Estados Unidos o Gran Bretaña a pesar de que muchos temas eran bastante simples como “Love Me Do”, “From Me To You” o “Eight Days A Week”. En el caso de “Now And Then” lo destacable es cómo se gestó su producción pero tampoco es el último gran tema que muchos fans de Los Beatles esperábamos, considero más bien que es un efecto tipo AMLO en donde quizás la majestuosidad queda en un segundo plano y que por el solo hecho de tener el sello “The Beatles” causa furor en las masas. Es un buen tema, clar, está, pero no su máxima obra ni tampoco su gran legado.

Y bien, ya entrando ahora sí a Band On The Run, podemos decir o escribir, que es un trabajo musical destacado ya que de sus nueve temas encontramos clásicos del repertorio de McCartney en su obra post beatle donde sobresalen “Band On The Run”, un tema verdaderamente extraordinario que muestra una versatilidad musical entre el rock y el blues cuyo tema central es la liberación, siendo la canción que abre el disco y que fue lanzado como single teniendo un éxito rotundo en los Estados Unidos; “Jet” también lanzada como sencillo en la radio generando un buen posicionamiento en Reino Unido, y que es un tema infaltable en los conciertos de McCartney; también está “Mrs Vandebil” que se posicionó en gran parte de Europa; y “Let Me Roll It”, una composición cuya base musical es rock blues donde Paul fusiona muy bien un estilo tranquilo pero aspero. De tal manera que esas son las canciones más conocidos del disco pero también hay que mencionar otros temas como “Bluebird” o “No Words”, que son suaves y que plasman la sensibilidad de McCartney, así como la canción con la que se cierra el álbum: “Nineteen Hundred and Eighty-Five”, obra cuya base es el sonido de piano tocado por McCartney acompañado de arreglos musicales de orquesta, conformando un sonido fuerte con el que culmina la canción y el disco, escuchando en el cierre extractos del tema que apertura al álbum, siendo así una obra muy bien producida.

El álbum Band On The Run se convirtió en un éxito no solo en Reino Unido o la Unión Americana sino también en Europa y Oceanía. En este sentido, por su cohesión musical que se puede disfrutar desde el inicio hasta el final, considero que Band On The Run es una genialidad del ex beatle más fresa y su mejor disco en su carrera después de The Beatles. Sin duda, hablar de Paul McCartney es hablar de un genio musical y uno de los máximos exponentes de la música de todos los tiempos.

