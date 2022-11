Otoño mundialista: una nueva oportunidad para la decepción mexicana

Después de cuatro años de espera, el 20 de noviembre (una fecha histórica y significativa para los mexicanos) se inaugura la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, son sede en Qatar, en donde nuevamente treinta y dos selecciones nacionales de fútbol “competirán” por ser el monarca del máximo torneo de fútbol a nivel internacional.

A pesar de la polémica surgida hace tiempo sobre el tema de corrupción para la designación de Qatar como anfitrión mundialista bajo un discurso de integración del Medio Oriente con Occidente, se trata del primer mundial disputado en otoño y no verano, así como el primero en un país islámico. Con ello observamos un ejemplo más de la globalización imperante en nuestros tiempos.

La globalización es un proceso de integración entre las diferentes regiones del mundo que no solo implica la dimensión económica-comercial sino también social, cultural, educativa y también deportiva. Veremos nuevamente la maquinaria de hacer dinero en su máxima expresión donde el tema futbolístico pasará a un segundo plano.

Los mundiales de fútbol surgen bajo la iniciativa del francés Jules Rimet (abogado y arbitro), quien fue presidente de la FIFA por más de tres décadas (1921-1954), con el objetivo de expandir el balompié como un deporte que no solo fuese exclusivo de clases sociales adineradas, sino que pudiese unir sociedades y pueblos, así como superar las crisis políticas derivadas de la Primera Guerra Mundial. El deporte puede funcionar como un instrumento de identidad y cohesión social.

Con mucha dificultad y escepticismo, se celebró la primer Copa Mundial de Fútbol en 1930 con Uruguay como anfitrión, un país no europeo ni del primer mundo, y con ello comenzaría la historia de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global, recordando que durante la Segunda Guerra Mundial se suspendieron las ediciones de 1942 y 1946.

A través de los años, la pasión futbolera se ha ido expandiendo, cobrando una importancia en diferentes aspectos, desde la emocional hasta la comercial, no por nada Estados Unidos será la sede principal del mundial en 2026 cuando el fútbol no es el principal deporte para su sociedad; sin embargo, han hecho grandes esfuerzos por tener una liga con grandes estrellas futbolísticas en retiro así como que dicho deporte permee en su sociedad, señalando que en el fútbol femenil los Estados Unidos son potencia.

Para muchos, muchos mexicanos, el fútbol es pasión, por lo que el fútbol profesional mexicano es una industria que se ha aprovechado de las emociones de los fieles aficionados para generar más dinero para todos aquellos personajes que mueven los hilos: promotores, patrocinadores, televisoras, directivos, socios y dueños, entre otros. En el fútbol mexicano paradójicamente el desarrollo del fútbol no es lo principal, no por nada es más redituable tener torneos cortos donde se cortan cabezas a directores técnicos que deben dar resultados inmediatos, a contribuir con el desarrollo de un estilo propio de juego.

El fútbol mexicano a nivel selección mayor no se caracteriza por tener un estilo y método de juego que los singularice de otras selecciones nacionales, como son los casos de Italia, Brasil, Argentina, Alemania, Países Bajos o Uruguay, que han patentado una forma propia de jugar al fútbol. La selección mexicana, si bien es cierto ha asistido sin falta a los mundiales desde USA 94, se caracteriza por ser un animador más de las copas del mundo, aspirando al famoso quinto partido solamente.

Los tropiezos de la selección mayor en los octavos de final destruyen una ilusión que se edifica con publicidad donde se inflan a jugadores, siendo las empresas televisoras protagonistas de ello. No por nada se convoca a los mismos jugadores de siempre, es increíble que se emprendan campañas publicitarias para justificar el lugar de un jugador en la selección nacional, como es el caso del portero “titular” de la selección nacional. Se trata de crear figuras que no abonan a un mejor fútbol mexicano, sino más bien en crear espejismos consumistas respecto al equipo “más ganador” del balompié donde los torneos cortos han contribuido a esa falacia deportiva.

Para Qatar 2022, a pesar de que la industria futbolera quiera vender la idea de hacer un buen papel, lo cierto es que no hay elementos reales para que así sea. Tenemos antecedentes inmediatos con lo ocurrido en Rusia 2018, donde se le ganó a una Alemania “caduca” y que despertó en la afición el “imaginarse cosas chingonas” cuando la realidad era y es otra. La selección mexicana en Qatar 2022 no hará nada extraordinario hecho por otras selecciones en mundiales pasados al anteponerse los intereses económicos sobre los deportivos. Los manejadores de la selección mexicana están tropezando con la misma piedra al contener a un director técnico extranjero que durante el proceso no ganó ni una Copa Oro. Hay que agregar que durante el camino a Rusia 2018, el señor Osorio no ganó absolutamente ningún torneo, por lo que se perdió un periodo inmejorable para dejar huella; sin embargo, a los directivos eso no les causó empacho, lo más importante fue aumentar las ganancias con una selección mediocre, que es lo mismo que ocurrirá para esta copa mundial 2022.

No hay un cambio generacional en determinadas posiciones del Tri, es increíble que presuman que el portero Ochoa juegue su quinto mundial, cuando en sus mejores tiempos no garantizó ser la diferencia para que México trascendiera en Brasil 2014 y Rusia 2018, a pesar de vender la idea de una “atajadita” a Neymar como de las mejores en copas mundiales. No solo se trata del arquero más goleado, también hay otros jugadores ya cansados que no aportarán demasiado al desempeño del seleccionado tricolor, siendo uno de los equipos más veteranos en Qatar. En esa tesitura, lo que aspira el equipo del Tata Martino es pasar como segundo lugar de su grupo donde posiblemente se enfrente a Francia, el actual campeón del mundo.

Por otro lado, cabe mencionar que los finalistas posiblemente no sean los mejores equipos del mundial en virtud de cómo se diseñan los grupos y contra quién se enfrentan en las fases de eliminación directa. Lo anterior se vio en Rusia 2018 donde de acuerdo a la estructura de los grupos, fue factible que Croacia llegase a una final. Se diseña el mundial para favorecer a determinados equipos y que, de acuerdo a las posibles apuestas, se puedan encontrar en una posible final y no antes, pero a veces, por circunstancias del momento y no tener un equipo fuerte futbolísticamente hablando no se logra el objetivo como fue el caso de Brasil en su mundial de 2014, donde la selección alemana exhibió lo débil que era el equipo carioca muy a pesar de contar con otra figura mediática, Neymar.

En el caso de la selección de Argentina, por más que sigan convocando a Messi, éste ya no está en su época dorada, por lo que, si no pudo contribuir a un campeonato del mundo en sus mejores momentos, menos en estos tiempos, donde el equipo albiceleste está en un proceso de renovación generacional dejando en el recuerdo a jugadores como Mascherano, Higuaín, Rodríguez, Demichelis y Agüero, por mencionar algunos. Posiblemente se pinten mejores escenarios en el futuro.

Qatar 2022 representa un ejemplo más de la globalización donde lo más importante es generar dinero gracias a las emociones que despierta el fútbol, que en el caso mexicano, es una nueva oportunidad para otra decepción más. No hay condiciones para lograr algo extraordinario, no se cuentan con personajes que puedan hacer la diferencia empezando por un entrenador que no ha sabido imprimir idea, estructura y método que permita al equipo azteca no solo aspirar a un quinto partido sino a ser un serio contendiente al título. Cuando se va a una competencia se va a ganar no a ser el número 8.