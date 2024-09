La lucha libre mexicana es una cohesión de deporte, teatralidad y espectáculo, y ha sido tal su singularidad que s se ha configurado como un ícono de la cultura popular llegando a traspasar fronteras a tal grado de ser reconocida a nivel internacional e inclusive considerarla como la mejor del mundo.

Es este mes de septiembre que se conmemoran fechas relacionadas con la lucha libre, desde el nacimiento del Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa icónica por donde han pasado grandes luchadores; también el Senado de la República declaró el 21 de septiembre el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano; y claro, el 23 de septiembre es el natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, el máximo exponente del pancracio mexicano. Pero ahora, también en septiembre inició la gira de despedida del heredero de la Leyenda de Plata, el Hijo del Santo.

Hablar de El Santo es hablar no solamente de un gran luchador, sino también de todo un fenómeno que traspasó el cuadrilátero llegando al séptimo arte y configurándose como el máximo referente de la lucha libre. Podemos decir que la figura del Santo contribuyó a proyectar la lucha libre a muchas generaciones gracias a sus películas, y que fue más allá del cine nacional y que en muchas partes del mundo han visto Santo contra las Mujeres Vampiro, que es una cinta que posiblemente la más importante en el género de cine de luchadores. Pero abordemos un poco más de sus inicios para posteriormente ahondar en el superhéroe.

Nacido en Tulancingo, Hidalgo, bajo el nombre de Rodolfo Guzmán Huerta, el 23 de septiembre de 1917, emigra a muy temprana edad a la Ciudad de México, lugar en donde inicia su incursión en la lucha libre a los 16 años siguiendo los pasos de sus hermanos.

En sus inicios Rodolfo luchó bajo los nombres de “El Hombre Rojo”, “El Murciélago II” y “Rudy Gúzman”, sin embargo, no lograba cuajar éxito hasta que el promotor Jesús Lomelí le propuso cambiar de personaje (ya sería su 4to personaje) por el de “El Ángel” o “El Santo”, inclinándose Rodolfo Guzmán por el segundo. Ahora le tocaba al mismo Rodolfo diseñar su atuendo. Escogiendo el color plata y confeccionado él mismo su máscara de piel de cerdo, “El Santo” debutó el 26 de julio de 1942 en el bando rudo, generando una contradicción para el público al ver a un luchador haciéndose llamar “santo” y ser marrullero, pero esto fue el gancho para que el público fijara sus ojos en este luchador de complexión robusta.

Los primeros años como “El Santo”, Rodolfo consiguió el campeonato de peso medio y una gran rivalidad con Black Shadow, tan es así que se jugaron la máscara en 1952, saliendo vencedor el luchador plateado. Pero antes de eso, en 1944, Santo concreta la mancuerna con Gori Guerrero, creando la llamada “Pareja Atómica”, y fue aquél quien le otorgó la técnica llamada “la de a caballo” y que El Santo la hizo tan suya que en muchas ocasiones logró vencer a sus rivales con dicha llave.

Al ser un excelente luchador, en 1952 fue objeto de ser la figura de la historieta de José G. Cruz, "Santo, el Enmascarado de Plata”, historieta que se dejó de publicar hasta la década de los ochenta. Dicha historieta convirtió al luchador plateado en un ícono popular que se transformaría en toda una figura heroica con su incursión en la pantalla grande en la década de los años 60.

Es en el año 1958 cuando Santo debuta en el cine con dos filmaciones, "Santo contra el Cerebro del Mal" y "Santo contra los Hombres Infernales", configurándose como justiciero, por lo que era necesario ser técnico, bando que a la postre lo caracterizaría. De tal manera que iniciaría una gran carrera cinematográfica traduciéndose con 52 cintas en su haber dentro de las que destacamos "Santo contra los zombis", "Santo contra el Rey del Crimen", "Santo en el museo de cera", "Santo vs. el estrangulador", "Santo, el Enmascarado de Plata vs. la invasión de los marcianos", "Santo vs Capulina", "Santo en el Hotel de la Muerte" cuya grabación se efectúo en el Hotel Vasco en nuestra querida Cuautla, Morelos; y en 1962 la que sería su más grande obra: "SANTO VS LAS MUJERES VAMPIRO" que ha sido catalogada como una película de culto. También hizo películas con su más acérrimo rival, Blue Demon, como "Santo contra Blue Demon en la Atlántida", "Santo y Blue Demon contra los monstruos", "Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein", "El mundo de los muertos" y "Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo". También es importante mencionar a Mil Máscaras, otro gran luchador que se les unió para realizar la obra maestra y clásica de "LAS MOMIAS DE GUANAJUATO", cinta que ayudó a acrecentar más la popularidad de la ciudad colonial y por ende su turismo. Cabe mencionar que Santo acompañado de Mantequilla Nápoles, “luchó” contra nuestra más grande leyenda de terror, LA LLORONA, en la cinta "La Venganza de la Llorona". Por último, no podía faltar la película prohibida de nuestro héroe, "EL VAMPIRO Y EL SEXO" que fue censurada por mostrar vampiresas semidesnudas.

Ya en plano luchístico, Santo obtuvo grandes triunfos, entre campeonatos y máscaras, donde podemos destacar la derrota a Black Shadow como se mencionó líneas arriba; desenmascaró a Espanto I, Bobby Lee, Halcón Negro, Dick Angelo y El Remolino por mencionar algunos, y también le quitó la cabellera al Cavernario Galindo, Perro Aguayo, Espanto II y Bobby Bonales, entre muchos otros. Y en esta lógica, Santo nunca perdió su máscara, lo que la hace la más cotizada en el pancracio, y que su heredero, el Hijo del Santo, la ha sabido cuidar.

Para muchos, Santo logró ser el más grande exponente de la lucha libre mexicana gracias a sus películas, y aunque con el pasar de los años son muy pocos los luchadores que han sido tan populares como “El Enmascarado de Plata", nadie ha logrado forjar una imagen tan conocida y que pueda equipararse a la hoy “Leyenda de Plata”. ¿Cuántos niños no jugaron, juegan o han visto en el mercado la figura clásica del juguete de plástico duro de El Santo?

Han pasado 107 años del natalicio de El Santo, y la gente aún sigue viendo, leyendo o escuchando hablar de él, que lo hace simplemente inmortal, mucho gracias al Hijo del Salto, el heredero de la Leyenda de Plata, que el pasado 22 de septiembre inició su gira de despedida en la Arena Ciudad de México y que posteriormente abarcará otras ciudad de la República Mexicana así como en el extranjero.

Santo, eres y serás el más grande luchador que nunca más haya existido. Un superhéroe de carne y hueso, pero sobre todo, mexicano.