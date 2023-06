Juega el juego: Queen

La aportación de Gran Bretaña al rock es indiscutible teniendo como máximos referentes a The Beatles y The Rolling Stones en los años sesenta; sin embargo, para la siguiente década llegaría a la escena un grupo que se convertiría en un fenómeno mundial durante casi dos décadas: Queen.

La banda británica fue conformado Roger Taylor en la batería, el genio de la guitarra Brian May, el talentoso pero infravalorado John Deacon en el bajo, y Farrok Bulsara, quien sería su vocalista y también todo un ícono del rock gracias a su talento musical, su personalidad y energía que plasmaba en los escenarios. De tal manera que hablar de Queen es sinónimo de la música de años setenta y ochenta gracias a temas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, y “We Are The Champions”, siendo este último un himno en el ámbito deportivo.

Si bien es cierto Queen no debutaría con un éxito abrumador con su primer álbum, sino que iría poco a poco posicionándose en el gusto de la gente, primero obteniendo un reconocimiento local, posteriormente en Japón, y hasta por fin dar el salto mundial con su disco A Night At The Opera, y que a partir de ahí en adelante su música sería escuchada hasta nuestros días.

Ahora bien, podemos decir que Queen es un caso notable donde su evolución musical es perceptible, de tal manera que podemos dividir su obra en dos etapas, la de los años setenta donde su música es más experimental e innovadora con sus primeros siete álbumes destacando sin duda los primeros cuatro: Queen, Queen II, Sheer Heart Attack y A Night At The Opera donde encontramos su máxima obra musical: “Bohemian Rhapsody”; posteriormente tenemos la etapa de los años ochenta donde se encuentra la segunda mitad de su discografía en estudio salvo su último disco con Freddy, Innuendo. Es en esta segunda etapa donde la música de la Reina tiende más al rock pop dejando atrás esas obras de rock duro y larga duración como “The March Of The Black Queen”, “Brighton Rock”, “In The Lap Of The Gods…Revisited”, “ The Prophet´s Song”, y “Tie Your Mother Down”, para dar paso a canciones con una estructura musical más homogénea y más digerible para el público, pero esto no quiere decir que la calidad musical se haya hecho a un lado.

En este sentido, la segunda etapa musical comienza en 1980 con su álbum The Game, pasando por Hot Space, The Works, A Kind Of Magic, The Miracle y culminando con Innuendo en 1991. Pero nos centraremos en el primer disco de los años ochenta, The Game, que se publicó un 30 de junio de 1980.

En este disco es notorio ese cambio en la música de Queen pero también en la apariencia de Freddy Mercury, pasando a su clásica imagen de cabello corto con bigote y que mantendría a lo largo de la década ochentera. Pero regresando al aspecto musical, en The Game encontramos un álbum con temas que serían éxitos y referentes de Queen como “Crazy Little Thing Called Love”, “Another One Bites The Dust”, “Play The Game” y “Save Me”, pero en términos generales, es un trabajo discográfico de magna calidad donde los diez temas que lo conforman logran configurar una cohesión musical que lo singulariza de cualquier otro álbum, destacando temas como “Dragon Attack”, “Need Your Loving Tonight”, “Rock It (Prime Jive)”, y sobre todo “Sail Away Sweet Sister”, éste último tema cantado sublimemente por Brian May.

En esta tesitura, de The Game se extrajeron 4 singles: “Crazy Little Thing Called Love”, “Save Me”, “Play The Game” y “Another One Bites The Dust”, aunque hay un quinto sencillo que solo se publicó en Estados Unidos, tratándose de “Need Your Loving Tonight”.

Tratándose del primer single lanzado, es decir, “Crazy Little Thing Called Loved”, éste es un éxito indiscutible en la obra de Queen, llegando a posionarse en el #2 en las listas de popularidad de Reino Unido, aunado a su inconfundible introducción de guitarra así como su video promocional y cuyo atuendo de los integrantes de la banda forma parte de la imagen para la portada de The Game. Ahora, en el caso “Save Me”, es un tema extremadamente meloso, quizás al mismo grado de “Love Of My Live”. Como tercer sencillo se lanzó el tema con el que se abre el disco, “Play The Game”, una canción destacable donde en el video se observa a un Freddy Mercury con una playera referente a la cinta Flash Gordon, donde Queen tiene a cargo la banda sonora; cabe mencionar que el nombre de este tema sería el que bautizaría al disco en comento, sin embargo, al final solo se dejó en The Game. Como cuarto single tenemos el tema de “Another One Bites The Dust”, cuya letra es de la autoría de John Deacon, personaje con un gran talento musical, y que quizás a través de su estilo de tocar el bajo es quien imprime el sonido característico a la música de Queen, tan solo pongan atención en el bajeo inconfundible de “Another One Bites The Dust”, así como de otro clásico de Queen: “Under Pressure”; también es importante mencionar que “Another One Bites The Dust” es el sencillo más éxito de Queen a nivel mundial.

The Game constituye un parteaguas en la discografía de Queen no solo en el aspecto musical sino también en el comercial, pues es el primer álbum de la banda británica en alcanzar el #1 en la Unión Americana. En este sentido, podemos decir que The Game se puede posicionar dentro de los tres álbumes más importantes de Queen. Reproducir este disco genera en el escucha una experiencia musical muy agradable ya que desde “Play The Game” hasta “Save Me” se percibe un estilo musical más sencillo pero a la vez más sofisticado, así que “Juega el juego”.

