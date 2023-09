Freddie Mercury, un genio musical

Quizás para muchos Freddie Mercury sea el máximo exponente de la mejor voz en la esfera del rock, pero lo que sí es cierto es que se trató de un verdadero genio en toda la extensión de la palabra.

El 5 de septiembre de 1946 nació en Stone Town, Zalzíbar, Tanzania, Farrokh Bulsara, mejor conocido como FREDDIE MERCURY, genio indiscutible de la música, que junto con Brian May y Roger Taylor crean QUEEN pero dicha agrupación se completaría con la llegada del gran John Deacon, quien le imprimiría el sonido distintivo a la música de Queen a través de su estilo de tocar el bajo eléctrico.

Los dos primeros discos de Queen son verdaderas joyas musicales; sin embargo, no fueron un éxito comercial. En el caso de su primer álbum debut titulado simplemente Queen que en 2023 cumplió 50 años de su publicación, se trata de un trabajo netamente experimental y progresivo en donde se puede percibir la genialidad de la agrupación británica.

Este primer álbum muestra una línea musical cuya base descansa en el sonido de la guitarra de Brian May y además la batería de Roger Taylor da esa expresividad explosiva que junto con la voz de Mercury generan una amalgama que no se vería después de su tercer álbum, tan sólo escuchen el binomio “Great King Rat”-“My Fairy King”, destacando en este segundo tema la manera de tocar el piano por parte de Freddie Mercury.

Queen es un disco con una cohesión musical que implica 10 temas, donde los guitarrazos de May son un deleite para aquellos que aprecian el sonido de un rock duro y contundente, por lo que es en esta obra que se puede escuchar un estilo hard rock que se iría sofisticando en los siguientes discos hasta diluirse para la década de los años ochenta, donde Queen entra en una etapa musical más acorde para que su música sea más digerible para un público más amplio y por ende tener un éxito en las estaciones de radio.

Del disco Queen se extrajeron dos sencillos: “Keep Yourseft Alive”/“Son And Daughter” y “Liar”/“Doing All Right”, y aunque “Keep Yourseft Alive” es un tema destacable escrito por el guitarrista de la banda y que en las versiones recopilatorias de Queen es considerado como éxito, lo cierto es que no alcanzó el impacto comercial esperado. Ahora bien, en este álbum debut encontramos temas destacables como “Jesus” y “Seven Seas Of Rhye”, éste siendo una versión instrumental y más corta a la que generalmente se escucha en los discos de éxitos de Queen y cuya versión se encuentra en el álbum Queen II.

Escuchar el disco Queen es un experiencia que nos permite percibir un buen rock progresivo en donde el talento de Freddie y compañía se muestra, y que posteriormente el mundo lo conocería con discos y temas confeccionados para ser tocados en la radio al llegar su tercer disco: Sheer Hearth Attack en donde gracias a canciones como "Killer Queen" y "Now I´m Here" tuvieron un éxito considerable que los llevó a una gira por Japón. Pero es con la llegada de su cuarto LP A Night At The Opera de 1975 que saltan al éxito internacional gracias a su obra maestra "Bohemian Rapsody" (donde se muestra el gran genio compositor de Mercury), y a partir de aquí el éxito de Queen marcaría la escena mundial que llegaría a la cúspide con sus presentaciones en el Estadio de Wembley en la década de los años ochenta.

Es en dicha década ochentera donde Freddie se corta el cabello y se deja el bigote, y con ello se acompaña una evolución o cambio musical en Queen, ya que en 1980 sacan el álbum The Game que contiene el track con mayor éxito comercial para la banda, "Another One Bites The Dust", composición de John Deacon. Posteriormente editan los discos Hot Space (donde se encuentra el éxito “Under Pressure”) y The Woks (en el que se encuentran los temas “I Want To Break Free” y “Radio Ga Ga”), donde la tendencia musical es más comercial. Y después de un descanso de casi dos años en 1986 llega el disco A King Of Magic que parecía que sería el último en la carrera de Queen, hasta que en 1989 se publica la gran obra de The Miracle, en donde se muestra la gran unión que seguía habiendo en el grupo, tan solo vean la portada de dicho disco que es una imagen donde se juntan los rostros.

Para 1991 Freddie ya estaba muy desgastado por el Sida, pero eso no impidió que sacará Queen su mejor disco: INNUENDO. Y lamentablemente ese mismo año fallece el gran Farrohk, dejando un legado musical que aún sigue siendo escuchado por las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes que no tuvieron la dicha de escuchar los grandes temas de Queen en su época de apogeo y que marcaron a toda una generación. El genio de Freddie Mercury seguirá siendo percibido por muchas décadas más.