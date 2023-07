Esperando al Sol

El 3 de julio es una fecha significativa para el rock mundial, se conmemora el aniversario luctuoso de Jim Morrison, conocido como el Rey Lagarto, vocalista de The Doors e ícono de la contracultura de los años sesenta; sin embargo, también un 03 de julio pero de 1968 se publicó el álbum Waiting For The Sun, un disco que marca un parteaguas en la música de The Doors, y que para muchos es considerado su mejor trabajo discográfico a pesar de tener matices más suaves en el sonido.

En 1967 The Doors irrumple la escena musical con un álbum soberbio con temas como Light My Fire y The End, logrando un éxito comercial gracias a su single “Enciende Mi Fuego”; con dicho álbum llegan al #2 en las listas de popularidad en la Unión Americana; de tal manera que se esperaba con ansiedad su segundo disco, por lo que para septiembre de 1967 se publica Strange Days, un trabajo discográfico que es sinónimo de psicodelia; aumentando la popularidad y el éxito de Las Puertas con temas como “Love Me Two Times” y “People Are Strange”.

Bajo esa lógica de éxitos, para 1968 The Doors era la banda de rock más importante de los Estados Unidos, y Jim Morrison el cantante más popular, pero Morrison deseaba más un reconocimiento literario que ser un rockstar, por lo que se agudiza el alcoholismo en él. En esta tesitura, su compañía disquera, Elektra Records, buscaba generar más éxitos en la radio con un nuevo disco más ad hoc al movimiento hippie que atrajera más seguidores. En este sentido, se entra en un dilema, Morrison buscaba seguir con ese lado oscuro, misterioso y psicodélico de los dos discos anteriores, mientras que la disquera quería un álbum más ligero en el sonido y por ende comercial. Es Ray Manzarek quien logra ese equilibrio entre las dos posturas; sin embargo, las sesiones de grabación fueron muy tensas, ya que Morrison llegaba al estudio en estado etílico, generando descontento en John Densmore, renunciando momentáneamente al grupo (un día).

Durante la concepción de Waiting For The Sun, Jim Morrison quería plasmar una obra poética de larga duración titulada “Celebración Of The Lizard”, que ocuparía todo el labo B del álbum; sin embargo, la disquera descartó dicha posibilidad. Cabe mencionar que si se hubiese plasmado la idea de Morrison se tuviese en ese momento una magna obra musical-poética al nivel de The End y When The Music´s Over. Jim quería llevar esta obra, la “Celebración Del Lagarto”, a los escenarios, buscando siempre que The Doors se mostrará como una banda de rock con obras que desafiaran el intelecto. Dicha obra teatral musical se plasmaría hasta el disco en vivo Absolutely Live, donde podemos apreciar la obra completa así como una buena noche de concierto de The Doors.

En la versión publicada de Waiting For The Sun encontramos once temas, de los cuales están algunos clásicos de la banda, pero también canciones más suaves y con tendencias a un público más amplio, pero todas con una calidad musical, destacando temas como “Love Street”, “Wintertime Love”, “Yes, The River Knows”, y sobre todo “Summer´s Almost Gone”, obra musical que es una verdadera joya.

El disco abre con la popera pero exitosa “Hello, I Love You” que llegó al #1 de las listas de popularidad en Estados Unidos. También en dicho álbum encontramos otros éxitos de The Doors como “Spanish Caravan”, donde el guitarrista Robby Krieger se luce, “Five To One” y “The Unkwown Soldier”. Estos dos últimos temas merecen su respectivo comentario, pero en conjunto son piezas con un corte de crítica social al entorno bélico y racista que se vivía en Estados Unidos. Tratándose de “Cinco A Uno” se plasma la ideología de Morrison en contra de la autoridad, de esa lucha generacional: “el viejo se hace más viejo y el joven más fuerte…ellos tienes las armas pero nosotros somos numerosos, vamos a ganar, sí, nos haremos cargo”; mientras que en “The Unkown Soldier”, es un track referente a la crítica hacia la guerra de Vietnam, como homenaje a todos aquellos jóvenes que los enrolaron en las filas del ejército estadounidense, y donde muchos murieron volviéndose soldados desconocidos, cabe mencionar que dicho tema fue objeto para grabar un videoclip épico donde Morrison simula ser fusilado.

En términos generales, Waiting For The Sun es un álbum parteaguas, en virtud de que a partir de ahí, The Doors entre en una etapa complicada por la actitud de Morrison de ya no querer ser esa figura de portadas de revista, dando un giro musical más al blues con los discos Morrison Hotel y L.A. Woman. Para el escritor José Agustín, la discografía de The Doors le gustó demasiado hasta este disco en comento, sin embargo, el gusto se rompe en géneros, ya que los siguientes trabajos discográficos que si bien es cierto difieren al concepto psicodélico de los primeros álbumes, su calidad intelectual-musical es indiscutible.

Wiating For The Sun llegó al #1 en las listas comerciales de los discos más vendidos en 1968, lo que le valió a The Doors a que emprendiera una gira por Europa en septiembre de 1968, siendo “Hello, I Love You” un éxito en tierras británicas.

Hablar de este disco implicaría todo un tratado musical por la infinidad de detalles como la portada, una excelente foto tomada por Paul Ferrara, así como el concepto artístico en el diseño del álbum, con un color rosa muy al estilo de los años sesenta. Por lo tanto, se les exhorta a los lectores escuchar este trabajo discográfico que seguramente les encantara.

Como dijo Jim Morrison en la canción “Waiting For The Sun” que no fue incluida en dicho disco, “esta es la vida más extraña que ha vivido”, en virtud de que un 3 de julio (fecha de publicación del Waiting) pero tres años después, es decir, el 3 de julio de 1971, se encontraría muerto en la bañera de su apartamento parisino, a James Douglas Morrison, poeta americano.

Twitter: @jcarlosjaimes