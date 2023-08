El regreso de Paul McCartney a México

Una de las más grandes figuras musicales a nivel internacional regresa a México para dar un concierto como parte de su gira mundial "Got back": Paul McCartney, ex integrante de la banda de rock más grande de todos los tiempos,The Beatles.

Paul McCartney fue el socio de John Lennon, y con la ayuda de George Harrison y Ringo Starr, dieron la más grande revolución musical, ¡THE BEATLES! quienes no solo rompieron records comerciales al vender millones de discos a nivel mundial sino que cambiaron todo el paradigma musical que se tenía (escuchen el disco Revolver como prueba de ello), aunado a que innovaron en muchas cosas, desde dar conciertos masivos en grandes estadios deportivos, hasta tocar simplemente en una azotea.

John Lennon era el líder de Los Beatles; sin embargo, entre 1966 y 1967, Paul McCartney tomó las riendas del grupo, generando el que para muchos es su máxima obra musical y para otros es simplemente el mejor disco de rock de todos los tiempos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Con McCartney al mando se llevó a cabo el proyecto de Magical Mystery Tour, cuya película fue un fracaso comercial pero se trata de una joya artística que con el tiempo se le ha dado el valor debido. En el disco Viaje Mágico Misterioso encontramos magníficas canciones obra de McCartney como “The Fool On The Hill”, “Your Mother Should Know”, y los éxitos “Hello, Goodbye” y “Penny Lane”.

En 1968, los otros 2 beatles, Harrison y Starr, estaban incómodos con el duopolio de McCartney-Lennon, por lo que el Álbum Blanco es un disco que contiene canciones en donde cada beatle grabó su parte de manera solitaria, situación que no impidió que dicho trabajo discográfico lograse un gran resultado, pero la tensión entre los integrantes seguiría.

Para 1969, nuevamente McCartney lleva las riendas de la agrupación con el proyecto "Get Back" que buscaba regresar a las raíces musicales de The Beatles, y para ello se planeó documentar el proceso creativo de la banda mediante una película. Durante en las grabaciones el yugo de McCartney cayó en gracia de George Harrison quien abandonó la agrupación por un corto lapso. Al final el proyecto terminó llamándose "Let It Be" que dio como resultado el último álbum que salió al público el 8 de mayo de 1970, así como el documental del mismo nombre donde al final se ve el famoso concierto en la azotea, y que sería galardonado con un premio Óscar por mejor banda sonora.

Como se sabe The Beatles quedó oficialmente desintegrado en 1970 (cabe mencionar que fue el propio Paul quien demandó vía legal la desintegración del grupo) dejando atrás toda una historia llena de éxitos y que reconfiguró los paradigmas musicales. Ahora lo que seguía era el trabajo de cada integrante por su propia cuenta, y como sabemos McCartney no pasó por desapercibido, demostrando que no solo hizo “Yesterday”.

Paul presentó en abril de 1970 su primer disco como solista titulado simplemente "McCartney", donde se encarga de tocar todos los instrumentos. Posteriormente publicó temas como "Live And Let Die" y "Another Day" que fueron singles exitosos, y para 1973 sale a la venta el LP "Band On The Run" de su agrupación Wings, trabajo que es referente en su carrera fuera de The Beatles, y que quizás es su máxima obra musical en esta etapa sin el Cuarteto de Liverpool.

Paul McCartney es un personaje que ya ha marcado historia no solo por haber pertenecido a The Beatles (incluso él fue quién le dio la gran idea a Michael Jackson de comprar los derechos de canciones, pero no se imaginaría que el llamado Rey del Pop adquiriría los derechos de los temas coescritos con su ex compañero de banda, John Lennon) sino por toda su carrera musical, ya sea como bajista, cantante, compositor y productor. Y ahora con su regreso a México el 14 de noviembre es una gran oportunidad y posiblemente la última de deleitarse con la música de una leyenda viviente.

