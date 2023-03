El lado oscuro de la luna

El 1° de marzo se cumplieron 50 años de la publicación del álbum The Dark Side Of The Moon del grupo de rock Pink Floyd, banda británica conformada por Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y David Gilmoure, quien fungiría como guitarrista principal después de la salida del miembro fundador Syd Barrett.

The Dark Side Of The Moon es uno de los discos más emblemáticos en la historia del rock, marca una inflexión en la manera de concebir una obra musical, se trata de la máxima expresión de un álbum conceptual, de ahí su importancia para la música.

Un álbum conceptual es una obra artística musical que configura una cohesión temática en las canciones que lo conforman generando una idea propia en cuanto al contenido, se trata que los tracks sean parte de un todo, es decir, que haya una relación con un tema, idea o concepto en general. La idea de un álbum conceptual nace con The Beatles con su Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sin embargo, no logra consolidarse, pero marca un antes y un después en la manera de construir un álbum musical, superando así la idea de que un álbum sea un trabajo discográfico conformado solo por un conjunto de temas sin relación alguna, teniendo una heterogeneidad musical que también es plausible en muchos casos.

Pero The Dark Side Of The Moon de 1973 se posiciona como un disco que revoluciona la manera de construir una obra musical en el ámbito del rock, se trata de un álbum con un simbolismo que es lo que destaca y que para el escucha que logra captar el mensaje se vuelve en un experiencia reflexiva que es lo valioso e interesante de una obra artística, en este caso musical.

Decimos que este disco implica un valor simbólico desde el mismo título pasando obviamente por cada uno de sus nueve temas que lo conforman así como la imagen de la portada, pero empecemos con su contenido musical.

The Dark Side Of The Moon se grabó en los estudios Abbey Road en Londres entre junio de 1972 y enero de 1973, publicándose en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973 y el 24 de ese mismo mes en Reino Unido. Cabe mencionar que las letras de las canciones son de la autoría de Roger Waters, el bajista del grupo. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de este álbum? En términos generales podemos mencionar que aborda aspectos de la vida humana que están presentes pero que en muchos casos se quieren ocultar, no visibilizándose esas problemáticas que son parte de la misma naturaleza humana así como de construcciones sociales y económicas. Para ello, la estructura del disco se apoya de letras y pensamientos filosóficos así como un acompañamiento musical que le da énfasis a cada tema, generando una atmósfera de análisis y reflexión si así se quiere percibir.

El disco abre con el binomio “Speak me/ Breathe”, donde se dan pinceladas sobre la locura, esa voz que escuchas en la mente, así como la reflexión de vivir en un mundo donde trabajas por nada, pero también por la búsqueda de tu lugar en la vida, que en muchos casos no se encuentra. En esa línea, “On The Run” crea una atmósfera de correr, de escapar, de vivir el hoy, algo tan básico pero que muchas veces lo olvidamos, sin darnos cuenta que la vida es efímera, que somos un pequeño instante del tiempo y del espacio. El tercer tema es “Time” donde escuchamos sonidos de relojes, despertadores, campanas, latidos, generando un simbolismo del tiempo y su importancia, y que en la gran mayoría de las personas dejan pasar el tiempo de su vida hundida en la monotonía, resultado de un sistema político económico que solo busca tratarnos como máquinas, viviendo con la esperanza en que alguien nos muestre el camino, dejando perder oportunidades irrepetibles: “nadie te dijo cuándo correr, perdiste el disparo de salida” empezando a correr cuando el sol está a punto de ponerse, y sin darnos cuenta el sol pareciera el mismo pero uno se ha vuelto más viejo, y por lo tanto más cercano a la muerte, dejando planes que se quedan en la nada.

También en este álbum se aborda en “The Great Gig In The Sky” la temática de la muerte, que en la cultura occidental se ha construido bajo una lógica de miedo, cuando no hay razón de temerle de acuerdo a la letra de Waters, ya que en cualquier momento llegará. “Money” es el siguiente tema y que sería el single exitoso de este disco, donde se plasma la idea de lo “valioso” que es el dinero en una sociedad donde impera la idea de las posesiones materiales como los carros nuevos, el caviar, los lujos, los viajes. Lo anterior lo podemos relacionar como una especie de semejanza a lo que nos mostró Huxley en “Un Mundo Feliz”, y que si lo trasladamos a hoy en día, mediante la globalización y las tecnologías digitales la sociedad posmoderna vive su propio mundo feliz al centrar sus vidas en posesiones materiales en una micro o gran escala, desde tener el nuevo i phone hasta hacerse de vehículos ostentosos, pero todo esto es ficticio, se ha creado un espejismo de un mundo feliz a través del valor del dinero, que es el origen de todos los males. Otro de los temas que se abordan es el daño cerebral, haciendo referencia a lo que le ocurrió a Syd Barrett, y bien, el disco culmina con el tema “Eclipse” donde se dice que todo lo que tocas, ves, amas, odias, sientes, negocias, robas, a todos a quienes conoces, todo lo que peleas, todo lo que fue, es y será, y todo en cuanto bajo el sol hay está en armonía, sin embargo, el sol está eclipsado por la luna, es decir, una metáfora de que todo tiene su lado oscuro.

En este sentido, The Dark Side of The Moon muestra ese lado oscuro que hay en la vida y que muchos ocultan o no quieren ver, pero que está presente a pesar de no mostrase a simple vista, y a través de una manera artística-musical Pink Floyd lo expone, estructurando así un trabajo discográfico que reconfigura la manera de producir, grabar y escribir música con un fondo temático que coadyuva a la reflexión sobre la vida y sus diferentes aristas. Quizás quien escuche por primera ocasión este álbum no perciba lo que se ha abordado en este artículo, pero llegará el momento en que se escuche el disco y se aprecie su valor más allá de lo estrictamente sonoro.

