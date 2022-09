Deporte, tacleadas, cascos, pasión, dinero: comienza la NFL

Para muchos, hoy, 8 de septiembre comienza la mejor época del año, ya que se abre la temporada de fútbol americano de la NFL (National Football League), uno de los deportes que cuenta con un gran número de seguidores en gran parte del mundo, y sobre todo representa una industria multimillonaria.

Si los ingleses aportaron el fútbol soccer, los estadounidenses crearon su propio fútbol: el “americano”, quizás no tan popular mundialmente hablando como aquel, pero más complejo, más estratégico, más sofisticado e incluso más rudo pero más leal y también una máquina de hacer dinero.

Los precedentes del fútbol americano se remontan a mediados del siglo XIX con el rugby de Inglaterra, que para finales de ese siglo se practicaba en la Unión Americana, sin embargo, como es propio de los vecinos del norte, estos debían imprimirle su propio sello, haciendo ajustes en la estructura de juego como en el sistema de puntos. Dichas modificaciones se fueron adoptando y perfeccionando en las universidades estadounidenses, que terminaron por configurar el nacimiento de este deporte tan apasionante en la sociedad de Estados Unidos.

Ya en la década de los años veinte del siglo pasado, surge la hoy conocida como Liga Nacional de Fútbol, NFL por sus siglas en inglés, y con ello la profesionalización del deporte, que ha ido evolucionando para convertirse en toda una industria monetaria, tan sólo en la noche del Super Bowl más reciente se estimó como derrama económica 14 mil 600 millones de dólares.

Hasta el día de hoy, se cuentan con 32 equipos o franquicias que se dividen en dos conferencias, la nacional y la americana, esta última nació como la competencia a la añeja y hermética NFL, que era la liga que monopolizaba al fútbol americano, pero al ir creciendo y consolidándose la American Football League (hoy conferencia americana), no hubo más remedio que hacer la “fusión” de ligas, para conformar la NFL del día hoy.

De los equipos pioneros que aún siguen vigentes en la NFL son los Cardenales de Arizona, los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay, estos últimos dos se encuentran en la zona norte de Estados Unidos constituyendo la rivalidad más antigua en cuanto a ese deporte. Pero con la irrupción de la American Football League (AFL) en los años sesenta surgen equipos como los Patriotas de Nueva Inglaterra (que junto con los Acereros de Pittsburgh son los que han ganado más campeonatos de Super Bowl, seis cada uno), los Jefes de Kansas City que están muy de moda con Patrick Mahomes, los Raiders, los Cargadores, los hoy Titanes de Tennessee que nacieron como los Petroleros de Houston, los Broncos de Denver, los Bills de Búfalo que son el equipo que ha perdido 4 Super Bowls de manera consecutiva, y los Jets de Nueva York, el primer equipo de la AFL en ganar un Super Bowl, legitimando así dicho encuentro. Posteriormente se suman a la AFL los Delfines de Miami y los Bengalies de Cincinnati.

Cabe mencionar que derivado de la llegada de la AFL, surgen los Vaqueros de Dallas por parte de la NFL, convirtiéndose en uno de los equipos más populares y con una gran afición (no sólo en Estados Unidos) así como en su momento ser el equipo más ganador de Super Bowls con cinco, al igual que los 49 de San Francisco que tuvieron en sus filas al considerado el mejor mariscal de campo en la historia: Joe Montana. Dichos equipos así como los Acereros de Pittsburgh (que surgieron como equipo perteneciente a la NFL pero con la fusión con la AFL se pasan a la hoy Conferencia americana) marcaron toda una época en las décadas de los setenta, ochenta y noventa.

Sin duda, otro aspecto importante, llamativo, apasionante y que singulariza a este deporte son los cascos, dispositivos de protección para los jugadores ante el inminente golpeteo y tacleadas derivados del juego, y que conforman un accesorio que contribuye a la parte comercial de este deporte. El precio de dichos cascos para su venta a los aficionados oscila entre los 3 mil y 15 pesos mexicanos, y bueno, mencionando que se producen muchos artículos comerciales con base en ellos, y que en muchos casos ayudan para la publicidad de marcas y productos comerciales dirigidas para niños, jóvenes y aficionados de mayor edad.

Y bien, se empieza con una nueva temporada que abre con el partido entre los actuales campeones, los Carneros de Los Ángeles en contra de los Bills de Búfalo (ambos equipos serios candidatos a ganar el Súper Tazón), y con ello se mueve todo un sistema que implica no sólo la cuestión económica y deportiva sino también de carácter sociológico. El fútbol americano al igual que otros deportes generan identidad, en este caso para la sociedad de la Unión Americana con los respectivos equipos de si ciudad o región, pero también cohesión social que tiene su máxima expresión los días domingo para reunirse con la familia y amigos para ver los juegos que empiezan a mediodía (hora del centro de México) y que culmina con el partido estelar del domingo por la noche. La importancia del fútbol americano es tal que ha traspaso fronteras, tan es así que en México se encuentra la segunda afición más numerosa con 40 millones de seguidores. Hay que agregar que el fútbol americano para muchos no es entendible, pero para aquellos que gustan de ver un partido implica observar un juego de estrategia tanto a nivel ofensivo como defensivo, por lo que no se puede dar por hecho el triunfo de un equipo sino hasta el último segundo. Por todo lo anterior, el fútbol americano es apasionante.