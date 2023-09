Abbey Road, la última gran obra musical de The Beatles

El 26 de septiembre de 1969 sale a la venta el disco ABBEY ROAD, el último trabajo discográfico en grabar The Beatles, no así el último en publicarse ya que a pesar de que se grabó en enero de 1969 el disco Let It Be, éste se publicaría hasta el 8 de mayo de 1970.

Considerado el mejor álbum de rock del año 1969, Abbey Road contiene 17 temas, el mayor número en un álbum del Cuarteto de Liverpool sin considerar el White Album (Álbum Blanco de 1968), de los cuales muchos son clásicos indiscutibles del rock mundial como la canción que abre el disco, "Come Together", que llega al #1 en las listas de popularidad, así como "Something", composición de George Harrison que es la única de él en llegar también al #1 en las listas de éxitos en la radio y que es considerada como la más grande composición del beatle callado con The Beatles, tan es así que “Something” para muchos logró superar la fórmula duopólica y avasalladora de Lennon-McCartney. Recordemos que las figuras creativas de John Lennon y Paul McCartney opacaban la gran creativa compositiva de George Harrison y que una vez disuelto la agrupación británica, muchos temas que no les dieron luz verde en la época de The Beatles salen a la luz en el disco de George Harrison titulado AllThingsMust Pass, el cual sería considerado como una genialidad musical.

También encontramos como sobresaliente el tema "Oh! Darling", composición de Paul McCartney cuya interpretación vocal al inicio es toda una clásica en el haber musical de la máxima banda de rock de todos los tiempo. Cabe mencionar que en Abbey Road nuevamente encontramos en su mayoría temas interpretados por McCartney, quien desde 1967 tomó las riendas de la agrupación para llevar la batuta en proyectos como Sgt, Papper´s Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour, Let It Be, y bajo esta tendencia, encontramos canciones de Paul como “Maxwell's Silver Hammer”, “You Never Give Me Your Money" , “She Came In Through The Bathroom Window” (el bajeo que ejecuta Paul es genial), “Golden Slumbers”, “Carry That Weight”, “The End” y “Her Majesty”, todas piezas de gran calidad.

Dentro de Abbey Road encontramos "Optopus Garden", la gran contribución de Ringo Starr al álbum;así como "I Want You (She´s So Heavy)" que es el tema más largo en el repertorio de The Beatles, y que inclusive sin ser un éxito comercial es un tema que sobresale con su estructura y composición musical, y "Because", ambos de John Lennon que contienen una influencia de la música de Ludwing Van Beethoven. Sin duda otro tema destacable del disco es "Here Comes The Sun" la otra gran obra de George Harrison.

Cabe mencionar que las grabaciones de este proyecto musical se desarrollaron en un buen ambiente entre los Beatles, ya que en los últimos dos años la relación entre ellos se hacía cada vez más ríspida; sin embargo, en esta ocasión todo fluyó en armonía, quizás porque intuían que sería lo último en hacer como cuarteto.

Otro aspecto a considerar de este trabajo artístico es la portada, cuya imagen muestra a los cuatro integrantes cruzando de izquierda a derecha la calle Abbey Road en Londres, donde se encontraban los estudios de grabación de la compañía EMI. La idea de verlos cruzar la calle en dirección opuesta de donde se encontraban dichos estudios fue de Paul McCartney como simbolismo de que ya era el final de la banda de rock originaria de Liverpool al irse alejando de las grabaciones y que con ello terminaba no solo una etapa sino todo una época. También en dicha portada no hay letras que diga “The Beatles” o el nombre del álbum. Ahora, quizás la portada de este álbum sea la más icónica en el mundo de la música.

The Beatles sabía o intuía que Abbey Road sería su último disco, así que ellos describen que fue hermoso el ambiente durante su proceso creativo, que todo era armonía, y sin duda se nota que disfrutaron hacer dicho disco pues es perceptible al escuchar desde el primer tema hasta el último su majestuosidad y brillantez musical, configurándose así la que sea tal vez su mejor obra discográfica y en uno de los mejores álbumes en la historia no solo del rock sino de todos los tiempos.

