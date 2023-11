50 años de Lick It Up: el mejor álbum en la etapa de Kiss sin maquillaje, tercera parte

En 1983 Kiss edita un nuevo álbum: Lick It Up, con lo que inicia una nueva etapa musical, dejando el maquillaje atrás y con un sonido más fuerte y con una versatilidad más amplia en los escenarios.

A finales de la década de los setenta Kiss necesitaba una renovación como agrupación, tanto en lo musical como internamente y a pesar de haber publicado el álbum exitoso de Dynasty (1979), no podían seguir con esa inercia que vivían donde las fricciones entre sus integrantes eran frecuentes y con el estilo experimental en su música que los había alejado de un sonido (como el plasmado en los álbumes Alive!, Destroyer o Love Gun) que atrajo a miles de seguidores. El último disco con la imagen del maquillaje fue Creatures Of The Night que mostraba un sonido contundente no fue bien recibido comercialmente en su momento, de tal manera que deciden dar ese giro ahora con dos nuevos integrantes, Eric Carr en la batería y el virtuoso guitarrista Vinnie Vincent, que contribuyeron a una música más apegada a un sonido metal, de tal manera que surge Lick It Up.

Después de su gira de Creaturas de la Noche por Sudamérica, Kiss regresa a los Estados Unidos para escribir y componer nuevo material por lo que en julio de 1983 entra al estudio de grabación en Nueva York, dando el que sería su nuevo material de esta etapa sin maquillaje y que traería como resultado posicionarse musicalmente en las nuevas generaciones ochenteras. De tal manera que Lick It Up se convierte en un éxito comercial consiguiendo la certificación de platino, algo que no se había logrado con los últimos trabajos discográficos (Unmasked, Music from “The Elder”, y Creatures Of The Night).

Pero ¿qué es lo que hace de Lick It Ip una genialidad musical? Bueno, se trata de una obra conformada por diez temas, donde el sonido estruendoso de la bateria y la guitarra se fusionan con el bajo y la guitarra rítmica de manera armoniosa, teniendo como tema de apertura a “Exciter”, composición a cargo de Paul Stanley y Vinnie Vincent donde las temáticas son pasión, fuego, lujuria y deseo, que no solo se perciben en la letra sino también en lo musical, una pieza muy explosiva y con un requinto sensacional. En este sentido, el disco en general expone un estilo cohesionado donde los temas en su mayoría muestran una gran calidad musical, aunque hay canciones que destacan más que otros como el tercer track del álbum que es propiamente la que le da el nombre al disco: “Lick It Up”, que fue el primer single lanzado y que tuvo un éxito relativo en países como Canadá y Reino Unido, aunque lo destacable de esta composición es su videoclip que muestra por primera vez a los Kiss sin maquillaje, aunado a que la letra expone que la vida es una sorpresa, y es hora de probarla, por lo que no hay ninguna razón para malgastarla. Cabe mencionar que este tema también fue coescrito por Paul Stanley y Vinnie Vincent.

Siguen dos canciones destacables: “Young and Wasted” y “Gimme More”, donde los riffs de guitarra se acompañan majestuosamente por la batería y el bajo, siendo expresiones musicales que mantienen la línea de un sonido de hard rock fuerte y contundente pero armonioso para el oído. En el segundo tema se expresa que se debe vivir, amar, sentir el calor, y nunca ser domesticado, aspectos que nuevamente reiteran la importancia de vivir y disfrutar la vida al máximo. Con ello Kiss transmite un mensaje que hace que uno busque sentirse vivo.

“All Hell´s Breakin Loose” fue el segundo sencillo que se extrajo del álbum en comento y que fue lanzado en 1984, donde lo destacable es la primera parte de la canción con un estilo tipo rap cantado por Paul Stanley para dar paso propiamente a su estilo donde no siempre es fácil cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora bien, otro de los temas sobresalientes ya en la última parte de este gran disco es “Fits Like A Glove”, tema muy rítmico y sensual en los conciertos de Kiss donde se habla de escenas nocturnas, sueños húmedos, fuego, calor, que hacen que sienta que uno va a estallar; se trata de una temática muy pasional, algo recurrente en Kiss. Y para cerrar el álbum está “And On The 8th Day”, composición de Simmons y Vincent, donde se manifiesta que en el octavo día Dios creó el rock and roll, expresión musical que ha cambiado el mundo en muchos aspectos, siendo Kiss un ejemplo de un buen rock and roll evolucionado.

En cuanto a la producción del disco, ésta corrió a cargo nuevamente del binomio Simmons/Stanley así como de Michael James Jackson (como lo fue también en el disco predecesor), imprimiendo así un sonido que se continuaría en los siguientes álbumes. Y tratándose de la portada, cuya fotografía fue tomada por Bernard Vidal, se muestra a unos Kiss sin maquillaje y en un fondo blanco, creando una atmosfera y composición sencilla dando el mensaje que era el inicio de una nueva era musical en Kiss.

Para concluir, me atrevo a decir que Lick It Up es el segundo mejor álbum de Kiss y obviamente el mejor en su etapa ochentera y sin maquillaje, donde se destaca la participación de Vinnie Vincent, no solo en la guitarra sino en la composición de las letras ya que intervino como coescritor en ocho de los diez temas, incluso es una participación mayor que la de Stanley y Simmons. De tal forma, que se exhorta al lector a deleitarse con esta gran obra musical, donde se percibe un estilo diferente a lo escuchado en temas como “I Was Made For Lovin´ You”, “Rock And Roll All Nite”, “Detroit Rock City” y “Shout It Out Loud”, por mencionar algunas canciones destacables de su primera etapa, pero que de igual manera es un estilo musical de gran calidad. Así que Lick It Up!!!!!!!!

