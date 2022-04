José Luis vs. la corrupción

José Luis Urióstegui Salgado tiene, entre sus deberes, la reconciliación del Ayuntamiento con un gran número de cuernavacos profundamente dolidos por décadas de corrupción en la comuna de la capital, otrora próspera ciudad y que ahora con trabajos completa para mantener funcionando los servicios públicos. Los agravios sufridos por la ciudadanía han sido constantes, aunque la gravedad es diversa de acuerdo con cada víctima. Hay desde quienes sufrieron por la inseguridad y perdieron la vida o sus propiedades, los que padecieron la corrupción de inspectores y malvivientes con puestos burocráticos de inspectores o verificadores, hasta los que padecen por el daño en las suspensiones o las extremidades que provoca la cantidad enorme de baches o las fugas de agua que provocan terribles resbalones.

Entonces, el reto de José Luis es enorme. Porque el abogado que hoy administra el Ayuntamiento más poblado del estado sabe que no es lo mismo presumir que hay corrupción a comprobar conductas constitutivas de delitos o faltas administrativas. Cierto que con lo groseramente cínicos que fueron los burócratas de otros períodos uno podría presumir que las pistas deben ser abundantes y las evidencias suficientes, sin embargo es algo que sólo quienes hicieron los arqueos e investigaciones posteriores sabrán a ciencia cierta.

La ciudadanía, que busca parte justicia y otra parte venganza, difícilmente se conformará con escuchar la declaración del alcalde anunciando que ha interpuesto denuncias contra diversos personajes que ocuparon cargos en la administración municipal en algún momento reciente y habrían cometido toda serie de tropelías. Habrá quienes estén conformes con saber que esos sujetos no volverán a trabajar en el gobierno por mucho tiempo, otros quieren verlos en el “hotel de barrotes grises”, y hay hasta quienes aseguran que si el ex alcalde Antonio Villalobos no es encarcelado, entonces no se habrá hecho justicia.

Ante ello, tendríamos que sugerir mesura, de nada sirve que el alcalde interponga denuncias (como han hecho otros personajes) cuyo escaso sustento impida sancionar a alguien; tampoco sería útil para nadie que, en aras de la prisa por cumplir los deseos de la muchedumbre de Coliseo, se busque a chivos expiatorios que acaben pagando las tropelías de alguien más en las que los habrían sido apenas mínimos colaboradores. La justicia no es eso, y Urióstegui Salgado, que algo sabe de filosofía del Derecho, debe tenerlo más claro que nosotros.

La cautela que caracteriza a José Luis (y que creemos es fundamental para la confianza que inspiró a quienes votaron por él), sólo puede confundirse con debilidad cuando no va acompañada de la contundencia de la acción. Sólo podría culparse de tibieza a José Luis si a final de cuentas no hiciera lo que ya ha comenzado a hacer, no más de lo correspondiente a su ámbito de funciones, iniciar las denuncias en contra de quienes abusaron de su encargo en cualquiera de las posiciones de la administración municipal. No gritar que va a meter en la cárcel a alguien, sino denunciar los actos de corrupción para que sean sancionados, recordando la máxima del derecho que establece castigo por los actos, no por las personas.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx