¿Refundar la Sección 19 del SNTE en Morelos?

Después de más de seis años con la misma dirigencia sindical, es clara y contundente su decadencia por más que traten de minimizar con eventos y activismo en las redes por algunos integrantes fieles o por conveniencia.

La base trabajadora de todos los niveles educativos que integran la sección 19 está molestos y exigen la renovación lo más pronto posible, ya que cada día crece el encono, y si el comité ejecutivo nacional no toma las acciones necesarias, la próxima elección para renovar el actual comité será de un gran conflicto.

Existen actores políticos que ya apadrinan a algunos posibles candidatos, así también como funcionarios de gobierno del estado y los partidos políticos, principalmente de MORENA, ya que creen tener muchas posibilidades de ganar si van amparados por la figura del presidente de la república.

La actual secretaria general seccional en las últimas semanas ha realizado con motivo de la negociación salarial, que por cierto fue insuficiente, ya que no alcanzó la cifra de la inflación del año pasado, a exhibir un reclamo a los secretarios generales delegacionales que no comulgan con su actuar y desempeño, acusándolos de no tener compromiso con ella ni con la organización gremial y además ofender a los posibles candidatos a sucederla, lo que enrarece el ambiente político-sindical.

Lo cierto es que se ve desesperada ya que su delfín o delfina (no la titular de la SEP) difícilmente lograrán llegar a la secretaría general seccional, y que hará cualquier cosa para lograr una planilla competitiva.

Es importante mencionar que los posibles candidatos a competir por la dirigencia estatal, puedan tener un papel disruptor que establezca las bases para reestablecer el poderío del magisterio morelense, se necesitan liderazgos que puedan sentarse con la autoridad tanto estatal como federal para defender los derechos laborales, prestacionales y sociales, y no ser comparsa de los enviados del comité nacional que actúan más como chaperones que como apoyo a la solución de los problemas de sufre el magisterio morelense.

Refundar a la sección 19 no es una tarea fácil, hay muchos intereses de grupos que prefieren llegar a acuerdos que romperlo para beneficio de ellos mismos. Se tiene que llegar a aglutinar liderazgos naturales que busquen el beneficio de sus compañeros tanto activos como jubilados.

Habrá que pedir cuentas del desempeño que han tenidos los últimos secretarios generales, al IEBEM, a la Normal Superior Benito Juárez, la caja de ahorro, a los recursos destinados a las festividades que de antaño se daban por el día del maestro, así mismo al Partido Nueva Alianza.

El SNTE ha pasado, en corto tiempo, de ser un actor político protagónico a un actor desarticulado, pasivo y sometido al actual gobierno de la cuatroté, sin la capacidad de resolver adeudos, prestaciones, rupturas y conflictos internos que lo dejan como un ente a la deriva.

No al corporativismo ni a un proyecto sindical cupular, principalmente para el posicionamiento político de los líderes y su búsqueda del poder. Se necesita un verdadero cambio.

Y como dice la antigua parábola “no se puede poner vino nuevo en barricas viejas”

Ánimo maestras y maestros