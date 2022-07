Todo es empezar

El ayuntamiento de Cuernavaca anunció la construcción de la primera ciclovía en la ciudad. Mediante un acuerdo firmado con la Embajada del Reino Unido y la iniciativa RE-ACTIVA.MX, se iniciarán los trabajos para destinar un carril especial para circular en bicicleta sobre la avenida Palmira, en el sur de la ciudad, con un recorrido inicial de más de tres kilómetros.

En muchas de las principales ciudades de México y del mundo, la tendencia es impulsar la movilidad en bicicleta como una manera sana, segura y limpia de transporte urbano.

El tema pasa por la tendencia mundial de administrar y gobernar el espacio público de otra manera; es un cambio de paradigma que invierte las prioridades en la distribución del espacio público, para poner al ser humano en primer lugar por arriba de los vehículos automotores, en segundo lugar a la bicicleta, en tercer lugar al transporte público de calidad y por último al transporte motorizado particular. Nada sencillo.

Todas y todos los habitantes de Cuernavaca y zona conurbada hemos nacido y crecido en la cultura del automóvil, aunque solo uno de cada diez personas nos movemos en vehículo propio y ocupamos el 90% del espacio público. Nada más desigual y antidemocrático.

Sin embargo, muchos siguen pensando que las ciudades deben de destinar más espacio a los coches, quitar camellones, reducir banquetas, sacrificar espacios públicos para estacionamientos, etcétera. Lo que no saben es que esa no es la solución; a pesar de construir más carriles y más segundos pisos, en muy poco tiempo se saturan y el problema persiste amplificado.

En Cuernavaca ya se han manifestado un grupo de vecinos en contra de la ciclovía, esto es normal, es preciso hacer un trabajo previo de sensibilización con los vecinos. Esto al principio sucede en todas partes, aunque con el tiempo y con el uso de la ciclovía las dudas se van disipando.

Cuernavaca sería la primera ciudad de Morelos que plantea un cambio de paradigma en la movilidad a través del uso de la bicicleta como transporte urbano, no únicamente para recreación o deporte, sino como un medio de transporte alternativo para todas y todos. En Cuautla, Yautepec, Jiutepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y muchos otros municipios del estado tienen excelentes condiciones para empezar a impulsar el uso de la bicicleta, como antes se hacía, por eso se les denominaban despectivamente pueblos bicicleteros. Hoy es un orgullo que te llamen así, quiere decir que estás del lado correcto del desarrollo urbano del siglo XXI.

La bicicleta es un transporte más democrático, no importa la edad, el sexo, la condición económica del usuario. Es un medio de transporte que contribuye a la buena salud de quien lo usa, además de no contaminar, no hace ruido como las molestas motitos que hoy proliferan en las calles y son los vehículos preferidos de los repartidores de comida por aplicación y de la delincuencia.

Para implementar el uso de la bicicleta, se deben de cuidar muchos aspectos tanto sociales como técnicos. Es necesaria la participación y el respaldo de la sociedad, de grupos afines que ayuden a sensibilizar a la población.

Siempre que se construye una ciclovía se afecta a los automóviles, es inevitable; precisamente de lo que se trata es de distribuir el espacio público de una manera más equitativa. Hay que pensar en el número de personas que circulan por las calles, no en el número de vehículos.

La intervención de la avenida Palmira con la primera ciclovía en Cuernavaca será el inicio de un importante cambio en la manera de transportarnos, de concebir y jerarquizar el espacio público, de tener una mejor educación vial, de empezar a pacificar ciertas calles y sobretodo de poner al ser humano y al entorno en el lugar que les corresponde.

Por ser la primera no estará exenta de dificultades y resistencias de quienes no conciben la movilidad sin su automóvil, la autoridad debe ser paciente, explicar, convencer y demostrar que Cuernavaca se coloca en el camino de la modernidad con un sistema de transporte saludable, sustentable y sostenible. A la larga todos lo vamos agradecer y a disfrutar. Todo es empezar.