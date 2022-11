Todo el poder del Estado en contra del Fiscal

Desde el inicio de la gestión de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, los fiscales estatales han sido incómodos para este gobernador que prometió en campaña meter a la cárcel al anterior mandatario y a todo aquellos que hubieran trabajado en esa administración. La primera indicación que dio a su gabinete, a cada una de las secretarías del gobierno estatal, fue la de meter denuncias a la fiscalía en contra de los extitulares de las dependencias, hubiera o no elementos suficientes. Al mismo tiempo de que presentaban denuncias a diestra y siniestra, llevaban a cabo una campaña de hostigamiento en contra de las fiscalías para obligar a renunciar a los titulares bajo el pretexto de haber sido nombrados por el gobernador anterior. Esto es falso, a los fiscales los nombró, de acuerdo a sus atribuciones, el Congreso del estado en la legislatura LIII.

El gobernador no tolera porque no entiende, dado que no tiene una trayectoria política ni conocimiento alguno de cómo se ha construido nuestra democracia, de la importancia y la trascendencia de contar con fiscalías autónomas. El quisiera, como muchos otros gobernadores, tener el control del aparato de procuración de justicia para utilizarlo como instrumento de persecución política.

Los fiscales respaldados en la autonomía constitucional han resistido contra viento y marea no únicamente las calumnias y las descalificaciones del futbolista sino también desde el gobierno federal los embates que han pretendido removerlos. La anterior legislatura federal intentó sin conseguirlo, desaforar al fiscal general; una operación dirigida desde la oficina de la consejería jurídica.

Recientemente en una reunión de once diputados locales con el secretario de gobernación, con motivo del asesinato de una joven diputada morelense, el encargado de la política interior solicitó a los diputados la remoción del fiscal, a lo que estos se negaron. La remoción del fiscal es un tema prioritario en la agenda de gobernación.

Ahora con motivo del feminicidio de una joven que se dio en la ciudad de México, cuyo cadáver fue trasladado al estado de Morelos, la jefa de gobierno y candidata favorita del presidente, ha utilizado este caso para retomar un nuevo y fuertísimo embate en contra del fiscal de Morelos para tratar de removerlo, y de paso sacar raja política en beneficio de sus aspiraciones presidenciales. Es vergonzoso que se utilice el dolor y el sufrimiento del crimen de una joven mujer, para aprovechar y hacer un linchamiento político en contra de un funcionario que es incómodo al primitivo futbolista que por su talante vengativo quiere una fiscalía a modo para utilizarla como arma política, además de protegerse en un futuro no lejano de todas las irregularidades e incontables raterías cometidas durante su gestión.

Si en un principio su objetivo fue la persecución y la venganza, ahora queda claro por las evidencias que obran en varias carpetas de investigación y en el propio Congreso del estado en donde existen tres juicios de procedencia, que lo que busca desesperadamente es protección e impunidad. Quiere un fiscal a modo que archive todo lo que hay en su contra para protegerse en el muy probable escenario de que el próximo gobernador o gobernadora no sea de su camarilla. Sabe que cuenta hasta ahora, con el manto protector del presidente que lo cobija, lo cuida y lo solapa, no entendemos cual es la razón, dicen que se lo quiere llevar de candidato a alcalde en la ciudad de México, dicen que ya tienen hasta el lema de campaña: un Cuauhtémoc para la Cuauhtémoc. Ojalá se lo llevaran pronto.

Mientras tanto, la embestida contra el fiscal continúa desde el más alto nivel político de este país. Desde el púlpito de Palacio Nacional se instruye a la FGR que atraiga el caso de la joven Ariadna para desde ahí abrir un expediente e intentar desaforarlo nuevamente. También una senadora a modo, ex ministra de la SCJN, con una trayectoria marcada por la defensa de la autonomía en los órganos de justicia, ha presentado una iniciativa para que mediante una reforma constitucional se obligue a los fiscales estatales con más de cuatro años de servicio, a dejar el cargo y elegir nuevos fiscales a propuesta de los gobernadores. Morena tiene 22 gubernaturas, reforma dedicada a ellos para darles la posibilidad de quitar la autonomía y volver a utilizar la justicia con fines políticos.

Esas personalidades que algún día lucharon por una democracia con sólidas instituciones autónomas, que sirvieran de contrapeso al poder, hoy traicionan sus principios y se traicionan a sí mismos. Se han convertido en vasallos del monarca, aplaudidores profesionales, paleros del líder de la secta denominada la 4T.

La persecución en contra de los fiscales autónomos de este país no acabará hasta que termine esta administración y con especial dedicatoria a los de Morelos que por su independencia y autonomía irritan al poder absolutista que hoy nos gobierna en México y al futbolista que simula gobernar en Morelos. Estamos seguros que al final se impondrá la verdad y la justicia.