Simulación presidencial

La simulación en pleno. La ley marca los plazos y los tiempos para las precampañas, para que los partidos en esos períodos puedan seleccionar a las candidatas y candidatos que los van a representar en las elecciones. En el caso de la elección presidencial la LEGIPE establece la tercera semana de noviembre para el inicio de las precampañas, sin embargo Morena determinó el mes de junio, del 12 al 16 para el registro de los candidatos a lo que ellos llaman “Coordinador de la defensa de la transformación”, lo que esto realmente significa es la definición de su candidata o candidato presidencial.

La razón por la cual la ley es estricta en sus tiempos es para generar condiciones de equidad en la contienda. También la ley establece topes de gastos y los mecanismos de fiscalización, tanto en el origen de los recursos como en el destino de los mismos.

En la convocatoria de Morena, dictada desde Palacio Nacional, omite estos requisitos y no queda sujeta a ningún mecanismo de transparencia o fiscalización ni interno, ni externo, totalmente discrecional. Esa elección la califica una sola persona.

Sobre la marcha están estableciendo algunas reglas y también a petición de uno de los contrincantes determinaron un monto de cinco millones para traslados, viáticos, mítines y reuniones. Ese dinero no es para espectaculares, ni bardas, ni entregables, de eso ya inundaron al país; hasta entre ellos mismos se engañan y se hacen trampas.

Lo que más resalta de todo esto es que esta simulación ha sido impulsada, dirigida y comandada por el propio titular del ejecutivo de la nación. El presidente de todas y todos los mexicanos es el primero que le da la vuelta a la ley. El cargo de coordinador de la defensa de la transformación es un cargo que no existe en los estatutos de Morena, es una invención para disfrazar a quien será la candidata a la presidencia por ese partido.

Las especulaciones están a la orden del día, desde los que afirmamos que este proceso es la restauración del dedazo priísta disfrazado de recorridos y encuestas, hasta los que afirman con la misma fe de los que rezan el rosario, de que se trata de un proceso real de competencia.

La decisión la tomará el presidente, las encuestas le servirán de referente. El que mejor entiende esto es Marcelo, por eso ha sido el que ha puesto la agenda para tratar de poner reglas al proceso, y le ha funcionado, sin duda es el que ha tenido el mejor arranque.

Del lado de la oposición también se están moviendo los que han dicho que quieren. Recientemente ha surgido la posible candidatura de Xóchitl Gálvez; es sorprendente lo bien que la han recibido muchísimas personas, se puede sumar con mucha fuerza y con una buena dosis de autenticidad a la competencia por la candidatura de unidad de la oposición.

Imagínense una boleta con Claudia Sheinbaum por Morena, Xóchitl Gálvez por PAN-PRI-PRD y el joven Luis Donaldo Colosio o Marcelo Ebrard por MC. Sería muy interesante el contraste de las dos mujeres con orígenes y trayectorias tan distintas. Claudia ha crecido a la sombra de López Obrador, Xóchitl ha tenido una carrera con luz propia, algo similar con Marcelo.

Me queda claro que los tiempos se han adelantado, que la ley la han dejado a un lado los de Morena y lo mismo tienen que hacer los otros partidos, no queda de otra. Es más, muchas voces y plumas así como mucha gente opina que los aspirantes de la oposición y sus partidos1deben de ponerse las pilas y moverse para no quedarse atrás frente a la violación electoral que todos los días hace el partido oficial disfrazada de elección de coordinador de la 4T.

Si el ejemplo de simulación lo pone el mismo presidente de todos los mexicanos, eso es un gran incentivo para que todos los demás hagan lo mismo.

De origen, la elección presidencial y las elecciones de las nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024 llevarán la marca de la casa: simulación. Veremos qué hace el INE.2