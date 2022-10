Omisiones y complicidades

La violencia azota todos los días al estado de Morelos, no respeta fueros ni género. El miércoles cobró la vida de una joven diputada local que apenas el 15 de julio había tomado protesta al cargo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera una sentencia a su favor. Su chofer se encuentra grave en algún hospital de Cuernavaca. La abogada Gabriela Marín Sánchez ocupó el segundo lugar de la lista plurinominal del partido local Morelos Progresa, el primer lugar le correspondió al C. Juan José Yáñez Vázquez, quien falleció en abril, los dos bajo la auto adscripción indígena. El Congreso nombró ilegalmente en su lugar a Roberto Yáñez, sobrino del fallecido diputado, quien se había registrado en el tercer lugar de la lista plurinominal bajo la auto adscripción de la comunidad LGBTTTIQ. Gabriela Marín interpuso un recurso ante los tribunales y estos le dieron la razón, quedando sin efecto el nombramiento del sobrino. La suplente de la diputada Marín se encuentra vinculada a proceso penal acusada de cobrar de manera indebida una pensión y es la cónyuge de Roberto Yáñez, el diputado depuesto por el TEPJF.

La violencia en Morelos ha ido creciendo peligrosamente. La respuesta del gobierno estatal es siempre la misma; el encargado de la seguridad pública, el almirante Ortiz Guarneros argumenta falta de presupuesto para contratar más policías, entre otras razones. ¿En cuatro años no ha podido convencer al futbolista de aumentar su presupuesto? ¿En cuatro años no han podido gestionar ante el gobierno federal más apoyos? Gastan millones de pesos en publicidad inútil y no pueden invertir en seguridad.

Por otro lado, en toda la extensión del estado las ejecuciones son cotidianas, los feminicidios en aumento, el cobro de piso en aumento, el control de territorios por parte de grupos criminales en aumento.

Hace unos meses apareció una fotografía tomada en una iglesia de Yautepec del gobernador futbolista acompañado con presuntos líderes de grupos delincuenciales; uno de ellos fue posteriormente asesinado brutalmente adentro del penal de Atlacholoaya en un supuesto motín, otro está detenido y el tercero se encuentra prófugo. Se dice que dicha reunión de acercamiento la propició un famoso sacerdote, antiguo ecónomo de la diócesis de Cuernavaca, conocido por tener relaciones peligrosas con este tipo de gente.

En medio de esta podredumbre en la que hoy se encuentra el estado de Morelos se produce el artero asesinato de la diputada Marín.

La violencia, los asesinatos en Morelos y el feminicidio de la joven diputada que deja una bebé de 4 meses, es un producto más de la omisión y la complicidad de la autoridad responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Una autoridad incapaz deenfrentar a los delincuentes y de contener el avance en el territorio.

Se escucha en los medios y en las redes sociales la demanda ciudadana pidiendo queel futbolista se separe del cargo y deje de lastimar a Morelos por su incapacidad,ignorancia, omisión, complicidad y corrupción. El retroceso en estos cuatro años ha sidomonumental.

Por mucho menos de lo que está pasando ahora se llevó a juicio político a Carrillo Oleapropiciando su renuncia; se llevó a juicio político a Sergio Estrada Cajigal por proteger aun delincuente y torturador al frente de la policía ministerial.

Con este crimen los diputados deberían de reaccionar y proceder de inmediato sobrelos tres juicios de procedencia contra el gobernador que tienen en la congeladora. Ojaláreaccionen y empiecen a recomponer al estado. Esperemos que se den cuenta que loque está pasando en Morelos es muy grave y lo que está en juego es la vida, sin importarfueros.