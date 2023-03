Lo que viene

El Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa concedió a Edmundo Jacobo Molina la suspensión provisional contra el artículo transitorio décimo séptimo de la reforma electoral conocida como el “Plan B”, lo que implica que se restituye al Lic. Molina en la Secretaría Ejecutiva del INE, cargo que venía ocupando desde 2014 por decisión del Consejo General del mismo. La reforma está tan mal hecha que el artículo transitorio en mención entraba en vigor aún antes de la publicación de la ley reformada. Una jueza federal ya concedió la suspensión definitiva.

El día de la publicación y de la entrada en vigor de la reforma, el presidente se encargó en la mañanera de hablar muy mal del Secretario Ejecutivo depuesto, se refirió a él con insultos y descalificativos, acusándolo de corrupto y de querer perpetuarse en el cargo, su cantaleta de siempre. La reacción del Lic. Edmundo Jacobo fue mesurada, aunque en las entrevistas que dio no podía ocultar su asombro, tal vez hasta su miedo por estar en la mira y en la palabra del presidente de la república. Anunció que recurriría a los tribunales a defender sus derechos y ya ganó el primer asalto.

En este momento el tema de la reforma electoral se encuentra en el ámbito judicial, principalmente en la cancha de la SCJN y de los jueces federales. Hay confianza a decir de los abogados litigantes, de que la reforma se logre echar abajo por estar plagada de errores y violaciones a la Constitución; por eso no es casual que desde el púlpito presidencial ha aumentado exponencialmente la intensidad de los ataques al Poder Judicial, contra los Ministros y en particular a la Ministra Presidenta, con el mismo patrón utilizado para torpedear al INE y a cualquier otro de los organismos autónomos que tanto le molestan al presidente; los señalamientos inician con los salarios que se pagan en esos cargos, al presidente eso le molesta sobremanera, inmediatamente los acusa de hipócritas, corruptos y de ser parte de lo que él llama la mafia del poder. Así con su palabra destruye trayectorias de gente que se ha dedicado a trabajar en el sector público y que se ha ganado el prestigio y el respeto de años de esfuerzo y dedicación. Profesionistas que han vivido de su trabajo no de sobres de dinero de origen incierto. En este discurso en contra de los salarios hay que reconocer que mucha gente se lo compra al presidente, lo cual es totalmente entendible en un país mayoritariamente pobre. Como hacerle ver a estos compatriotas que es mejor tener organismos y poderes autónomos, con salarios justos, que sirvan como dique de contención a tentaciones autoritarias disfrazadas de buenas intenciones.

Paralelamente al curso que sigan los juicios en contra de esa destructiva reforma, los embates al INE no han cesado. Los representantes de Morena en el Consejo General se han dedicado a denostar a los consejeros de una manera vulgar dejando a un lado las más elementales normas de respeto, en particular a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Morena quiere por un lado debilitar al INE y por otro lado ocupar, a como de lugar, las cuatro consejerías que se están disputando en este momento, incluyendo la presidencia del Consejo. En el fondo lo que quieren es el control del órgano electoral, como cuando Bartlett presidía la Comisión Federal Electoral en 1988, desde donde controlaba la elección de su jefe Salinas. Vaya retroceso.

Entre las cosas que se dicen en las mañaneras, además de insultos a todos aquellos que piensan diferente, esta semana llamaron la atención las indicaciones que aseguró el presidente le dejaría a su sucesor o sucesora para continuar con su cuarta transformación, debido a que a él ya no le dará tiempo; tal vez esté pensando tripular al próximo mandatario desde “La Chingada”. Para eso requiere al órgano electoral.

Ya veremos jurídicamente en que acaba el tema, lo que es cierto es que políticamente el INE ha sido severamente dañado; está en donde el presidente lo quería colocar: si la elección del 24 le favorece será a pesar del INE, si no entonces se reeditará el discurso del fraude, como en 2006. Después del INE vienen los ataques a otros organismos autónomos, los que alcance a destruir, y después viene la UNAM, ya empiezan a escucharse con más fuerza los tambores de guerra. El presidente quiere la rectoría, la envestida ya empezó. Primero serán los salarios, luego los acusará de corruptos y de ser conservadores para después tratar de imponer rector.

Lo que viene no es nada bueno para México, serán días de mucha tensión, de insultos y descalificaciones, de polarización y división alentadas desde Palacio Nacional.