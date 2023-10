La final no será feliz

En el artículo anterior, escribí sobre el proceso interno de Morena y aliados para la designación de su candidata o candidato a la gubernatura de Morelos. Lo que ha pasado desde la publicación de la convocatoria, seguido del cierre de los registros el día 26 y hasta la sesión de su Consejo Estatal el jueves 28 de septiembre, rebasa los límites de la imaginación y de la simulación colectiva.

La convocatoria dice que no se permite el derroche, no se permite la contratación de espectaculares ni anuncios en los traseros del transporte público, entre otras cosas.

La realidad es que los espectaculares están por cientos a lo largo del territorio del estado; en varios lugares del paso exprés se encuentran tres, cuatro y hasta seis espectaculares de un mismo candidato prácticamente pegados unos con otros. El mismo diseño, la misma “bonita” foto y la misma revista inexistente que simula su portada. Son de una originalidad pasmosa.

El tema no es que no puedan contratar espectaculares, es que ya los contrataron desde hace meses. Dicen los mismos morenistas que uno de los aspirantes, el que ha gastado más en propaganda, ese que abres una página de internet y te aparece como por acto de magia un anuncio, tiene cientos de espectaculares en el estado. Si cada uno pudiera costar unos veinte mil pesos mensuales de renta, calculando que fueran doscientos, estaríamos hablando de un gasto de cuatro millones mensuales, yéndonos muy bajito. ¿De dónde sale tanto dinero?

La lógica no pasa por Morena. El método establece que el Consejo Estatal de ese partido votará por cuatro aspirantes, dos mujeres y dos hombres, dos más que el comité nacional pudiera agregar, en total seis aspirantes finalistas serán los que estarán en la supuesta encuesta. Pues resulta que a una de las contendientes que es senadora y según las encuestas conocidas con anterioridad, es las más competitiva, el Consejo Estatal la dejó fuera; la mejor posicionada en la lógica morenista no pasa, en su lugar votaron por una desconocida, sin ningún trabajo político previo, propietaria de un restaurante de mariscos y de la confianza del futbolista. Está claro que poco importa lo que digan las encuestas, dentro de Morena se privilegian los intereses de grupo sobre la eficiencia electoral. ¿Alguien lo duda?

A lo mejor están pensando que con cualquiera pueden ganar, cuanta soberbia. No les abramos los ojos.

Por otro lado están los partidos aliados, en particular el PT que lleva candidata propia, ¿cómo le van hacer para dejarla fuera de la encuesta?

También se apuntó un diputado de Nueva Alianza que se dice cuatroteísta de corazón, seguidor fiel y leal al presidente como el que más, sin embargo trae fuertes diferencias con el futbolista y con el hermano que es el delegado en funciones de presidente de Morena en el estado. O sea está con la 4T, pero tiene serias diferencias con la dirigencia de Morena y con el gobernador. Así de esquizofrénico el tema.

La lista de aspirantes cerró con más de treinta; se apuntaron literalmente todas y todos los que una de dos, o son creyentes fervorosos de los milagros de Santo Tomás Moro el santo patrono de los políticos, de los extraterrestres de Maussan, o de ambos, y pensaron que en una de esas les tocaba la lotería o pensaron que era la oportunidad de negociar lo que sea que les garantice seguir, aunque sea una pequeña dirección de asuntos sin importancia en algún modesto municipio lejano.

Más de treinta mujeres y hombres apuntados en la lista de aspirantes para gobernar el estado entre los cuales hay personajes de la picaresca política morelense. Alguno de esos ha pasado por todos los partidos nacionales tradicionales sin pena y sin gloria, y sigue insistiendo.

A ver si podemos descifrar su lógica: si un futbolista ajeno a la política, sin conocimientos, arraigo y trayectoria pudo llegar a ocupar el cargo, que no es lo mismo que gobernar, y pudo ganarse la confianza del presidente y de su candidata, ¿por qué yo no? se preguntarán los apuntados; una mezcla de estupidez, oportunismo, ingenuidad, cinismo, ego no controlado, o solo caradurismo de ocasión, en Morena se puede eso y más.

La serie no se acaba, faltan muchos capítulos llenos de contradicción, simulación, traición e intriga palaciega, pero lo que sí conocemos es el final, y no será un final feliz.

Los dedazos disfrazados de encuestas suelen acabar mal, en Morelos no será la excepción, el proceso de Morena es una caricatura.