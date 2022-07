Empezar a ordenar la ciudad

A raíz de la publicación anterior sobre la primera ciclovía que se impulsa en Cuernavaca y con ello el uso de la bicicleta como medio de transporte, han surgido muchísimas reacciones y comentarios. Es necesario ir explicando algunos aspectos que me parece pueden ayudar a entender el tema de la movilidad y de la mejor utilización del espacio público.

Hay que decir que el espacio público es un bien escaso, limitado. Es de todos y nadie se lo puede apropiar; precisamente el trabajo del ayuntamiento es gobernar ese espacio en beneficio de la gente.

Las vialidades en Cuernavaca obedecen a la topografía, eso es un hecho que no se puede cambiar, son angostas y sinuosas; sin embargo, han sido y son ocupadas cada día con más automóviles, ya no caben tantos coches, reduciendo el espacio para los peatones; de hecho las banquetas son casi simbólicas, si es que hay. La gente en el centro de la ciudad, en los poblados y en las colonias camina por la calle, porque no hay banquetas o son muy estrechas y están ocupadas por el comercio informal.

El crecimiento de la flota vehicular es cuatro veces mayor que la tasa demográfica, es decir, crece cuatro veces más rápido el número de vehículos que el número de nacimientos. Esto nos llevará muy pronto a la saturación del espacio público y a su completa ocupación por parte de los vehículos motorizados. La pregunta es: ¿y la gente, los seres humanos dónde quedan?

De ahí que debemos de insistir en el cambio de paradigma en la movilidad y darle prioridad a la gente de a pie, al peatón, antes que cualquier otro medio de transporte; seguido de la bicicleta por ser un transporte económico no contaminante con toda las ventajas ya explicadas; después el transporte público masivo de calidad y por último el vehículo motorizado particular: automóviles y motocicletas.

Esto evidentemente no es sencillo, es cambiar toda una cultura de culto al automóvil machacada por muchísimos años y alentada por las grandes armadoras automotrices.

Para darle prioridad al peatón y a la bicicleta es necesario e inevitable quitarle privilegios al automóvil y a las motos, no hay de otra, no hay más espacio público que el que hay.

Quitarle privilegios al automóvil implica enfrentarse a fuertes resistencias, así ha pasado en todas las ciudades del mundo que han avanzado en estos temas. Incluso la tendencia es hacer cada vez más espacios peatonales, sobre todo en el centro de las ciudades. Veamos por ejemplo la calle de Madero en la ciudad de México o muchas otras en las que hoy circulan miles de ciudadanas y ciudadanos por ellas con el beneficio para los comercios, la economía, la salud, el medio ambiente, la convivencia social, etcétera.

En Cuernavaca ha habido intentos en el centro de hacer algunas calles de uso exclusivo de los peatones, la calle de Guerrero por ejemplo, esa calle se hizo peatonal por varios años, todos podíamos caminar libremente y disfrutar de ese espacio libre de vehículos motorizados, sin embargo y por razones que no me quedan claras, se dio marcha atrás y esa misma calle regresó a ser el caos que siempre ha sido, en donde los taxis, las motos y los coches son los dueños del espacio. La gente se mueve como puede para no ser arrollada por alguno de esos vehículos.

A las calles se les puede pacificar reduciendo el flujo de vehículos, la velocidad de circulación y privilegiando el tránsito de las personas.

Si en las calles ya no caben los coches, quitemos los coches y demos espacio a la gente. El cambio de paradigma implica que la gente pase de ocupar un segundo o tercer lugar en el espacio público y pase a ser la prioridad; humanizar las ciudades. Menos estacionamientos y más áreas verdes.

El uso de la bicicleta no resuelve por si solo los problemas de movilidad en la ciudades, se requiere mejorar el transporte público y dotar de infraestructura para la seguridad de los ciclistas. En general, la bicicleta es muy adecuada para distancias cortas de hasta tres a cinco kilómetros en ciudades con poca pendiente, en el caso de Cuernavaca se recomendaría en zonas de pendientes ligeras y recorridos cortos o bien el uso de bicicletas eléctricas asistidas. Pero decir que en Cuernavaca no se puede, es negar la posibilidad de tener la opción de movernos en bicicleta con seguridad y sabiendo que seremos respetados por los automóviles y las rutas, y que no moriremos en el intento.

Implementar las ciclovías es una actividad que nos obliga a bajar del pedestal al automóvil y a las molestas motitos, a ordenar el espacio público, a priorizarlo, a respetar al peatón, a los ciclistas y a ordenar la ciudad que tanta falta hace.