El presidente vs Xóchitl Gálvez

Cada mañana en su conferencia el presidente López Obrador hace mención de Xóchitl Gálvez, ya sea para descalificar, criticar o cuestionar entre otras cosas su origen indígena- mestizo, su trayectoria y todo lo que esté relacionado con ella. Está obsesionado en los temas electorales mientras el país sufre la peor violencia de su historia reciente.

Al presidente le molesta que una mujer que viene de un pueblo, que ha salido adelante por méritos propios, con preparación universitaria y con exitosa trayectoria empresarial, esté captando la atención nacional frente a sus corcholatas que aburren sobremanera porque nada más repiten las mismas frases que él mismo dice todos los días.

Sus dos corcholatas, Claudia y Adán no tienen un liderazgo político que hayan construído por ellos mismos, no tienen luz propia; se han hecho a partir de la imagen y semejanza del líder, por eso van por la conquista del voto pejista ciento por ciento, no les interesa el voto más allá de sus huestes, por eso a donde van repiten la misma cantaleta que él les enseñó, se tratan de mimetizar con su jefe político creando un espectáculo patético. Son como un eco de la mañanera pero con interferencia.

En el caso de Ebrard, va de más a menos, sus bonos han caído a partir de su propuesta lambiscona de crear la secretaría de la 4T para dársela al hijo del presidente; Ebrard está en el peor de los mundos, incapaz de convencer a los pejistas de hueso colorado, esos que traen Claudia y Adán, y ha decepcionado a sectores externos a Morena que lo veían bien, sectores panistas y priístas; se quedó en medio y así se percibe su pobre campaña.

El presidente descalifica el origen indígena y mestizo de Xóchitl Gálvez siendo que es lo que somos la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas, cosa que no pasa con sus dos principales corcholatas Sheinbaum y Ebrard. El asunto no es que tanta sangre indígena, judía, francesa, española o africana corra por las venas de una persona, el tema es que esa no debe de ser la vara con la que se mida a una mexicana o mexicano. Eso es discriminatorio. El proceso de selección de quien será la candidata o candidato del Frente Amplio está en marcha y ha despertado a muchos sectores que andaban aletargados pensando que no era posible tener más alternativa que las corcholatas presidenciales; ha sido una bocanada de aire fresco para la democracia, en unas semanas la conversación nacional dejó de ser dictada desde Palacio. Hay tiro señor presidente.

Este proceso ahora está en manos y depende no solo de los partidos PAN-PRI-PRD, sino principalmente de las y los ciudadanos que a través de la promoción de los mismos aspirantes habrán de ir sumando apoyos y con esto se estará conformando el padrón electoral ciudadano con el que se votará el 3 de septiembre.

El proceso del Frente apenas empieza, los aspirantes registrados, salvo excepciones como en todo, están ahí por decisión y méritos propios; tienen trayectoria propia y están decididos a participar en este ejercicio democrático, saben que si no ganan una elección primaria difícilmente ganarán una elección constitucional, todos y todas tienen nuestro respeto y reconocimiento.

En el caso de Xóchitl la respuesta ciudadana ha sido muy impresionante. Nadie lo imaginaba, nadie lo veía venir, pero muchos estábamos esperando que algo sucediera, se rompiera el

pasmo, y sucedió. Surgió una propuesta que de repente nos hizo voltear a verla, porque no es propiamente una representante de los políticos de siempre, porque no proviene de una familia prominente, todo lo contrario, es originaria de un pueblo de Hidalgo y es producto de la cultura del esfuerzo; porque es muy ciudadana y se identifica con millones de mexicanas y mexicanos que todos los días se levantan para tratar de superarse, aspiracionistas diría aquel; porque es ambientalista, sabe mucho de energías limpias y en congruencia se mueve en bicicleta por la ciudad.

Todos los días el presidente habla de ella, está muy preocupado; cada día Xóchitl está más presente en la conversación nacional. Gracias presidente.

Nosotros le decimos que sí, si tiene de qué preocuparse, sus corcholatas nomás no prenden.